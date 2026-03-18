Regierung plant Spritpreis-Bremse

Wien - Die Regierung hat sich auf einen nächsten Schritt zur Senkung bzw. Eindämmung der Spritpreise verständigt. Wie die Koalitionspartner am Mittwoch nach dem Ministerrat mitteilten, soll die Mineralölsteuer leicht gesenkt werden, was einer Forderung der ÖVP entspricht. Zudem sollen Margen entlang der Wertschöpfungskette bei den Treibstoffpreisen eingefroren werden können, wie dies die SPÖ gewünscht hat. Die Entlastungen sollen in Summe 10 Cent pro Liter betragen.

Israel meldet Tötung von iranischem Geheimdienstminister

Washington - Der iranische Geheimdienstminister ist nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff getötet worden. Ismail Khatib sei in der Nacht bei einem gezielten Angriff ums Leben gekommen, teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Mittwoch mit. Aus dem Iran gab es dazu zunächst keine Bestätigung. Katz sagte nach Angaben seines Büros, Khatib sei für Unterdrückung im eigenen Land sowie "Bedrohungen nach außen" verantwortlich gewesen.

Vier Tote bei Bauarbeiten in Wien: Beton erschwerte Bergung

Wien - Nach einem der verheerendsten Arbeitsunfälle der vergangenen Jahre in Wien hat die Berufsfeuerwehr weitere Details zur Bergung der Verunglückten bekannt gegeben. Bei dem mehr als vierstündigen Einsatz mit vier Toten und einem schwer Verletzten am Dienstag in einem Innenhof in der Porzellangasse im Alsergrund waren demnach 120 Einsatzkräfte beteiligt. Flüssiger Beton sorgte dafür, dass die dritte und vierte Person erst nach zweieinhalb Stunden gefunden werden konnte.

Warnstreik legt Berliner Flughafen lahm

Berlin - Aufgrund eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi fällt seit Mittwoch in der Früh den ganzen Tag über der gesamte Passagierflugverkehr am Berliner Flughafen aus. Der Arbeitskampf sei am frühen Morgen planmäßig angelaufen, sagte Verdi-Verhandlungsführer Holger Rößler. Der Ausstand soll demnach bis zum Betriebsende um Mitternacht andauern.

Inflation lag im Februar bei 2,2 Prozent

Wien - Die Inflation in Österreich hat sich im Februar leicht verstärkt. Im Vorjahresvergleich legte sie auf 2,2 Prozent zu, nachdem sich der Preisauftrieb im Jänner mit einer Rate von 2,0 Prozent gegenüber Dezember deutlich abgeschwächt hatte. Die Schnellschätzung der Statistik Austria für Februar wurde damit exakt bestätigt. Stärkster Preistreiber war einmal mehr der Dienstleistungssektor, allerdings dämpften auch Haushaltsenergie und Treibstoffe die Teuerung weniger als zuvor.

Zwei Schuldsprüche bei Prozess gegen "Letzte Generation"

Wien - Im Rahmen des Mammutverfahrens gegen frühere Mitglieder der mittlerweile aufgelösten Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" sind am Mittwoch eine ehemalige Aktivistin und ein ehemaliger Aktivist wegen schwerer Sachbeschädigung nicht rechtskräftig zu Geldstrafen verurteilt worden. Neun weitere Angeklagte nahmen eine Diversion an. Im Fokus des Prozesses stand dabei erneut eine Blockade auf der Süd Autobahn (A2) am 20. November 2023 sowie eine Protestaktion vor dem Parlament.

3,3 Millionen Menschen leiden in Nordkenia an akutem Hunger

Nairobi/Wien - Eine schwere Dürre hat den Norden Kenias erfasst. 3,3 Millionen Menschen sind laut der Hilfsorganisation CARE von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen. Diese Daten aus einer IPC-Analyse (Integrated Food Security Phase Classification) bedeuten demnach einen Anstieg um 52 Prozent innerhalb eines Jahres. Für 400.000 Menschen geht es akut um Leben oder Tod: Sie brauchen dringend lebensrettende Hilfe.

Gondel in Schweiz abgestürzt

Engelberg - In einem Schweizer Skigebiet ist eine Gondel abgestürzt. Das bestätigte Fabian Appenzeller, Sprecher der Titlisbahnen, die das Gebiet Engelberg bedienen. Ob Personen dabei zu Schaden gekommen sind, konnte er zunächst nicht sagen. Die Polizei sei vor Ort. Die Polizei bestätigte einen Unfall, ohne Einzelheiten zu nennen. Das Gebiet sei abgelegen, hieß es, man müsse sich einen Überblick verschaffen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red