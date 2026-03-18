Israel meldet Tötung von iranischem Geheimdienstminister

Washington - Der iranische Geheimdienstminister ist nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff getötet worden. Ismail Khatib sei in der Nacht bei einem gezielten Angriff ums Leben gekommen, teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Mittwoch mit. Aus dem Iran gab es dazu zunächst keine Bestätigung. Katz sagte nach Angaben seines Büros, Khatib sei für Unterdrückung im eigenen Land sowie "Bedrohungen nach außen" verantwortlich gewesen.

Zwölf Tote durch Israels Angriffe auf das Zentrum von Beirut

Beirut - Bei israelischen Luftangriffen auf das Zentrum von Beirut sind nach Angaben der libanesischen Behörden mindestens zwölf Menschen getötet worden. Mehr als 40 weitere Menschen wurden verletzt, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Die Angriffe trafen drei dicht besiedelte Viertel der libanesischen Hauptstadt, wie Reporter beobachteten. Die israelische Armee griff libanesischen Staatsmedien zufolge teilweise ohne Vorwarnung an.

Regierung plant Spritpreis-Bremse

Wien - Die Regierung hat sich auf einen nächsten Schritt zur Senkung bzw. Eindämmung der Spritpreise verständigt. Wie die Koalitionspartner am Mittwoch nach dem Ministerrat mitteilten, soll die Mineralölsteuer leicht gesenkt werden, was einer Forderung der ÖVP entspricht. Zudem sollen Margen entlang der Wertschöpfungskette bei den Treibstoffpreisen eingefroren werden können, wie dies die SPÖ gewünscht hat. Die Entlastungen sollen in Summe 10 Cent pro Liter betragen.

Vier Tote bei Bauarbeiten in Wien: Beton erschwerte Bergung

Wien - Nach einem der verheerendsten Arbeitsunfälle der vergangenen Jahre in Wien hat die Berufsfeuerwehr weitere Details zur Bergung der Verunglückten bekannt gegeben. Bei dem mehr als vierstündigen Einsatz mit vier Toten und einem schwer Verletzten am Dienstag in einem Innenhof in der Porzellangasse im Alsergrund waren demnach 120 Einsatzkräfte beteiligt. Flüssiger Beton sorgte dafür, dass die dritte und vierte Person erst nach zweieinhalb Stunden gefunden werden konnte.

Stocker drängt auf EU-Lösung für niedrigere Strompreise

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) macht vor dem EU-Gipfel Druck für nachhaltige Strompreissenkungen. Im Hauptausschuss des Nationalrates forderte Stocker am Mittwoch "konkrete Lösungen" beim Merit-Order-System. Dieses zwinge Österreich "zu einem deutlich höheren Preis", nämlich jenem von Gaskraftwerken, obwohl es 90 Prozent des Strombedarfs mit erneuerbarer Energie decke, beklagte Stocker. Gibt es keine Einigung, will er das Problem bilateral oder national lösen.

Ein Toter beim Absturz einer Gondel in Schweizer Skigebiet

Engelberg - Bei einem Gondelunglück in der Schweiz ist nach Polizeiangaben ein Mensch ums Leben gekommen. Die Gondel stürzte im Gebiet Engelberg vom Seil und den Hang hinab. In der Kabine hielt sich nur die eine tödlich verunglückte Person auf. Zunächst war unklar geblieben, ob es Opfer bei dem Unglück gab. Polizei und Fabian Appenzeller, Sprecher der Titlisbahnen, die das Gebiet Engelberg bedienen, ist das Unglücksgebiet sehr abgelegen.

Therapieplätze für psychisch belastete Kinder sind knapp

Österreich - 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Österreich haben psychische Probleme wie Depressionen oder Angststörungen. Nur etwa die Hälfte der Betroffenen ist in Behandlung, die andere Hälfte hofft auf einen geeigneten Therapieplatz. Monatelange Wartezeiten sind keine Seltenheit, vor allem bei Kinder- und Jugendpsychotherapie als Kassenleistung. "Das Warten macht Eltern so hilflos", kritisierte Psychologin und Familienberaterin Mich�le Liussi die aktuellen Zustände.

"Beispielloser" Meningitis-Ausbruch in Großbritannien

Canterbury - Ein außergewöhnlicher Ausbruch von Meningitis in Südostengland breitet sich aus. Die Zahl der Fälle in der Grafschaft Kent sei um fünf auf insgesamt 20 gestiegen, teilten die britischen Gesundheitsbehörden am Mittwoch mit. Zwei junge Menschen seien der auch als Hirnhautentzündung bekannten Infektionskrankheit bereits erlegen. Gesundheitsminister Wes Streeting bezeichnete die Ausbreitung als "beispiellos".

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red