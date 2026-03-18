Irans Geheimdienstminister bei Angriff Israels getötet

Washington - Der iranische Geheimdienstminister ist bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Ismail Khatib sei in der Nacht bei einem gezielten Angriff ums Leben gekommen, teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Mittwoch mit. Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian erklärte am Mittwoch im Onlinedienst X, der Tod des Ministers erfülle die Führung in Teheran mit Trauer, er machte jedoch keine Angaben dazu, wer den "feigen Mord" ausgeführt habe.

14 Tote durch Israels Angriffe auf das Zentrum von Beirut

Beirut - Im Libanon sind bei israelischen Luftangriffen auf das Zentrum der Hauptstadt Beirut und die Küstenstadt Sidon laut Behörden mindestens 14 Menschen getötet worden. Bei den Angriffen in Beirut, die teilweise ohne vorherige Evakuierungswarnung erfolgten, starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch mindestens zwölf Menschen. Einer der Toten war nach Senderangaben ein Abteilungsleiter des Hisbollah-nahen Senders Al-Manar.

Regierung plant Spritpreis-Bremse

Wien - Die Regierung hat sich auf einen nächsten Schritt zur Senkung bzw. Eindämmung der Spritpreise verständigt. Wie die Koalitionspartner am Mittwoch nach dem Ministerrat mitteilten, soll die Mineralölsteuer leicht gesenkt werden, was einer Forderung der ÖVP entspricht. Zudem sollen Margen entlang der Wertschöpfungskette bei den Treibstoffpreisen eingefroren werden können, wie dies die SPÖ gewünscht hat. Die Entlastungen sollen in Summe 10 Cent pro Liter betragen.

EU-Gipfel will sinkende Energiepreise und Iran-Deeskalation

Brüssel/EU-weit - Ganz oben auf der vollgepackten Agenda des EU-Gipfels diesen Donnerstag und möglicherweise Freitag in Brüssel steht natürlich der Krieg in Nahost und die Auswirkungen auf Europa mit einem Fokus auf die Energiepreise. Weitere große Themen sind die Lage in der Ukraine und der 90-Milliarden-Euro-Kredit, die Überarbeitung des EU-Emissionshandelssystems und das nächste mehrjährige EU-Budget. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) machte Druck für nachhaltige Strompreissenkungen.

Ein Toter beim Absturz einer Gondel in Schweizer Skigebiet

Engelberg - Bei einem Gondelunglück in der Schweiz ist eine Person ums Leben gekommen. Die Kabine hatte sich offenbar bei starkem Wind vom Seil gelöst, war abgestürzt, einen schneebedeckten Hang hinabgerutscht und hatte sich dabei mehrmals überschlagen, ehe sie an einem Strauch zum Stillstand kam. Den Unfall filmte jemand und stellte das dramatische Video der Zeitung "Blick" zur Verfügung.

Therapieplätze für psychisch belastete Kinder sind knapp

Österreich - 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Österreich haben psychische Probleme wie Depressionen oder Angststörungen. Nur etwa die Hälfte der Betroffenen ist in Behandlung, die andere Hälfte hofft auf einen geeigneten Therapieplatz. Monatelange Wartezeiten sind keine Seltenheit, vor allem bei Kinder- und Jugendpsychotherapie als Kassenleistung. "Das Warten macht Eltern so hilflos", kritisierte Psychologin und Familienberaterin Mich�le Liussi die aktuellen Zustände.

Stocker drängt auf EU-Lösung für niedrigere Strompreise

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) macht vor dem EU-Gipfel Druck für nachhaltige Strompreissenkungen. Im Hauptausschuss des Nationalrates forderte Stocker am Mittwoch "konkrete Lösungen" beim Merit-Order-System. Dieses zwinge Österreich "zu einem deutlich höheren Preis", nämlich jenem von Gaskraftwerken, obwohl es 90 Prozent des Strombedarfs mit erneuerbarer Energie decke, beklagte Stocker. Gibt es keine Einigung, will er das Problem bilateral oder national lösen.

Pakistan und Afghanistan setzen gegenseitige Angriffe aus

Kabul/Islamabad - Pakistan und Afghanistan setzen die gegenseitige Angriffe vorerst aus. Wegen der Feierlichkeiten zu Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan gelte eine sechstägige Pause des Militäreinsatzes, teilte zuerst Pakistans Informationsminister Attaullah Tarar am Mittwoch auf X mit. In Folge kündigte auch die afghanische Taliban-Regierung an, die militärischen Operationen gegen Pakistan vorerst einzustellen. Die Feuerpause sei ab Mitternacht bis zur Nacht auf den 24. März in Kraft.

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red