EU-Gipfel will sinkende Energiepreise und Iran-Deeskalation

Brüssel/EU-weit - In Brüssel kommen am Donnerstag die EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), zusammen. Ganz oben auf der Agenda steht der Iran-Krieg und die Auswirkungen auf die Energiepreise in Europa. Stocker machte im Vorfeld Druck für eine EU-Lösung für nachhaltige Strompreissenkungen. Auf Ungarn herrscht Druck, seine Blockade eines 90-Milliarden-Euro-Kredits für die Ukraine aufzuheben.

Gaspreis steigt nach Angriffen auf Katars Gasanlagen stark

Wien/Amsterdam - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Donnerstag deutlich gestiegen. Katars für den Weltmarkt bedeutende Flüssiggasanlagen sind bei einem iranischen Raketenangriff schwer beschädigt worden. An der Börse in Amsterdam legte die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat am Donnerstag in der Früh um 24,5 Prozent auf 67,89 Euro je Megawattstunde (MWh) zu. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent stieg zeitweise auf über 115 Dollar.

Trump droht Iran mit Zerstörung von Gasfeld

Doha - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran im Fall eines erneuten Angriffs auf den Gaskomplex Ras Laffan in Katar mit einer Zerstörung des iranischen Gasfelds "South Pars" gedroht. Die US-Armee werde das Gasfeld "in die Luft sprengen, in einem Ausmaß an Stärke und Macht, das der Iran noch nie zuvor gesehen oder erlebt hat", erklärte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Kurz davor hatte Katar erneut iranische Angriffe auf seine Flüssiggasanlagen gemeldet.

Kategorie-5-Zyklon "Narelle" vor Queensland

Cairns - Der Nordosten von Australien bereitet sich auf schwere Unwetter vor: Der Tropensturm "Narelle" hat sich zu einem Zyklon der höchsten Kategorie 5 verstärkt und steuert auf den Bundesstaat Queensland zu, wie das staatliche Wetteramt BoM mitteilte. Australiens Premierminister Anthony Albanese sprach von einem "sehr gefährlichen Wetterereignis". Die Behörden erwarten, dass das System am Freitagfrüh (Ortszeit) mit Böen von mehr als 250 Stundenkilometern auf Land treffen könnte.

Tankstellenbetreiber gegen Margenbeschränkung

Wien - Die Tankstellenbetreiber sehen die von der Regierung geplante Margenbeschränkung kritisch. Der Iran-Krieg hat die Öl- und Spritpreise stark steigen lassen. Man werde "zum Sündenbock erklärt", kritisierte der Mineralölhändler und WKÖ-Fachverbandsobmann Energiehandel, Jürgen Roth, am Donnerstag im Ö1-"Morgenjournal" des ORF Radio. Die Regierung müsse sich um die Ursachen für die hohen Preise kümmern, die in Österreich beeinflussbar seien, etwa Steuern, Abgaben und CO2-Kosten.

EZB berät nach Ölpreisschock über Zinsen

Frankfurt - Inflation eingedämmt, leichtes Wachstum im Euroraum: Noch vor wenigen Wochen wähnte sich die Europäische Zentralbank (EZB) in einer komfortablen Lage. Doch mit dem Krieg im Nahen Osten und dem Ölpreisschock wächst die Sorge, dass die Teuerung wieder deutlich anzieht. Nun gibt die EZB am Donnerstag (14.15 Uhr) die nächste Zinsentscheidung bekannt.

Parteien erhalten heuer rund 80 Mio. Euro an Bundesförderung

Wien - Die Parlamentsparteien erhalten heuer 79,8 Millionen Euro an Bundesförderungen. Inkludiert sind Beträge aus der Parteien-, Akademie- und Klubförderung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Summe nur um rund 81.000 Euro, wird 2026 doch nur die Klubförderung erhöht. Der größte Betrag geht mit 22,3 Mio. Euro an die FPÖ, darauf folgen die ÖVP mit 20,9 Mio. und die SPÖ mit 17,7 Mio. Euro. Weniger entfällt auf die kleineren Parteien NEOS (9,7 Mio.) und Grüne (9,2 Mio.).

Steirer starben bei Crash mit ihren Motocross-Maschinen

Feldbach - Zwei junge Oststeirer sind am Mittwochabend bei Feldbach bei einer Kollision mit ihren Motocross-Maschinen ums Leben gekommen. Die beiden - 20 bzw. 19 Jahre alt - waren zuvor mit den Motorrädern in einem Wald nahe ihrer Elternhäuser unterwegs gewesen. Die Bikes waren nicht für den Verkehr zugelassen. Die jungen Männer trugen nur wenig Schutzkleidung, es wurde nur ein Helm gefunden und einer trug Oberkörperprotektoren. Ein Passant fand sie leblos auf einer Gemeindestraße.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red