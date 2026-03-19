Deutschkurse für Flüchtlinge sollen alltagstauglicher werden

Wien - Die Deutschkurse für Flüchtlinge werden reformiert. Ab April werden neben dem Präsenzunterricht verpflichtende Selbstlernzeiten eingeführt. In den Kursen soll der Fokus auf praktischen Sprachgebrauch - inklusive regionaler Dialekte - verstärkt werden. Flexiblere Kurszeiten und Kinderbetreuungsangebote sollen die Teilnahme erleichtern. Damit würden die Kurse "verbindlicher, alltagstauglicher und wirksamer", erklärte Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) am Donnerstag.

Gaspreis steigt nach Angriffen auf Katars Gasanlagen stark

Wien/Amsterdam - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Donnerstag deutlich gestiegen. Katars für den Weltmarkt bedeutende Flüssiggasanlagen sind bei einem iranischen Raketenangriff schwer beschädigt worden. An der Börse in Amsterdam legte die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat am Donnerstag in der Früh um 24,5 Prozent auf 67,89 Euro je Megawattstunde (MWh) zu. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent stieg zeitweise auf über 115 Dollar.

Iranische Angriffe auf Öl-Raffinerien in der Golfregion

Washington/Riad - Nach dem israelischen Angriff auf das iranische Gasfeld "South Pars" am Mittwoch hat der Iran am Donnerstag Öl-Raffinerien in Saudi-Arabien und in Kuwait angegriffen. US-Präsident Donald Trump drohte Teheran mit der vollständigen Zerstörung des Gasfeldes "South Pars". US-Medienberichte legen unterdessen nahe, dass Trump vom israelischen Angriff auf "South Pars" informiert war. Damit widersprechen sie Trumps Darstellung, die USA hätten von dem Schlag nichts gewusst.

EU-Gipfel - Orb�n blockiert Ukraine-Milliardenkredit weiter

Brüssel/EU-weit - Ungarns Ministerpräsident Viktor Orb�n lehnt eine Zustimmung zum 90 Milliarden Euro-Kredit für die Ukraine weiter ab. Die EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), nahmen am Donnerstag in Brüssel den Teil der Gipfel-Erklärung zur Ukraine laut Angaben aus dem Rat zu 25. an: ohne Ungarn und die Slowakei. Beide Länder werfen der Ukraine vor, die Reparatur der beschädigten Druschba-Pipeline, die russisches Öl pumpt, zu verzögern.

SOS-Kinderdorf-Geschäftsführerin Schlack hat gekündigt

Wien - SOS-Kinderdorf hat eine drastische Personaländerung vollzogen: Geschäftsführerin Annemarie Schlack hat laut einer Aussendung "auf eigenen Wunsch ihr Dienstverhältnis gekündigt und ist aus der Geschäftsführung ausgeschieden". Als interimistischen Nachfolger bestellte der Aufsichtsrat Wolfram Brugger, "einen erfahrenen, langjährigen Standortleiter von SOS-Kinderdorf", in die Geschäftsführung.

EZB behält Leitzins bei 2,0 Prozent

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) greift den Leitzins nach Ausbruch des Nahostkrieges und dem damit einhergehenden Ölpreisschock vorerst nicht an. Der EZB-Rat um Präsidentin Christine Lagarde beließ den Einlagensatz am Donnerstag bei 2,0 Prozent. Experten hatten dies im Durchschnitt erwartet.

Konzept für ÖGK-Gesamtvertrag mit Ärzten bis Sommer erwartet

Wien - Der geplante österreichweite Gesamtvertrag zwischen der Ärztekammer (ÖÄK) und der Gesundheitskasse (ÖGK) soll langsam Form annehmen. Laut Ärztekammer-Vizepräsident Edgar Wutscher und dem aktuellen ÖGK-Vorsitzenden Peter McDonald soll bis zum Sommer ein Konzept vorliegen. "Es ist so, dass wir in den wesentlichen Punkten den Gesamtvertrag schon haben", sagte Wutscher am Donnerstag im Ö1-"Mittagsjournal". Es seien aber noch zahlreiche Details zu verhandeln.

Nach Vorwürfen gegen Seiler: Therapie und Verschiebungen

Wien - Nach Vorwürfen gegen Christopher Seiler haben Seiler & Speer drei Auftritte verschoben. Der Austropopstar "wird eine mehrwöchige, professionell begleitete Therapie beginnen", teilte das Management mit. "Parallel dazu wird die juristische Aufarbeitung ihren Weg gehen, die wir selbstverständlich weiterhin unterstützen." Geplant sei, sich im Sommer zurückzumelden. Ernst Molden informierte zugleich, ein gemeinsames Album mit Seiler nicht, wie geplant, Ende April herauszubringen.

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red