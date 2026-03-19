Zweidrittelmehrheit für Spritpreismaßnahmen gebraucht

Wien - Die Begutachtung der regierungsseitig angekündigten Eingriffe in die Spritpreisentwicklung läuft - bis Dienstagmittag. Das Gesetz ist Grundlage einer in Vorbereitung stehenden Verordnung, die Details regle, damit das Paket per 1. April in Kraft treten kann. Die Regelung ist vorübergehend, läuft mit 30. Dezember wieder aus, so das Wirtschaftsministerium Donnerstagabend. Für den Beschluss im Nationalrat braucht es laut den Angaben eine Zweidrittelmehrheit.

Gas- und Ölpreis nach Angriffen auf Katar stark gestiegen

Wien/Amsterdam - Die Preise für europäisches Erdgas und Brent-Erdöl sind am Donnerstag deutlich gestiegen. Katars bedeutende Flüssiggasanlagen sind bei einem iranischen Raketenangriff schwer beschädigt worden. An der Börse in Amsterdam legte die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat am Nachmittag um 12,9 Prozent auf 61,67 Euro je MWh zu, lag zeitweise um etwa 25 Prozent im Plus. Der Preis für Brent-Rohöl stieg zeitweise auf nahe 120 Dollar.

Vergeltung Irans gegen Golfstaaten - Sorge vor Energiekrieg

Washington/Riad - Nach iranischen Angriffen auf Flüssiggasanlagen in Katar und der Androhung von Vergeltung durch US-Präsident Donald Trump wächst die Sorge vor einem folgenreichen Energiekrieg. Das US-Militär werde das bedeutende Gasfeld "South Pars" massiv attackieren, sollte der Iran weiter Katars Gasindustrie angreifen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Preis für europäisches Erdgas stieg daraufhin in der Spitze um mehr als 30 Prozent.

Land Salzburg zahlt den Pflegebonus jetzt doch weiter aus

Salzburg - Rückzug vom Rückzug: Das Land Salzburg wird nun doch den Pflegebonus in der derzeitigen Form beibehalten. Das teilte das Land am Donnerstagnachmittag mit. Nach einem halben Dutzend Verhandlungsrunden habe sich gezeigt, dass alle angedachten alternativen Lösungen mit erheblichen rechtlichen Umsetzungsschwierigkeiten verbunden gewesen wären. Außerdem möchte sich Salzburg dafür einsetzen, dass es auch nach Auslaufen des Pflegebonus des Bundes "eine faire Lösung" geben werde.

Lega-Gründer Umberto Bossi gestorben

Rom - Einer der Wegbereiter des europäischen Rechtspopulismus ist tot: Der Gründer der italienischen Regierungspartei Lega, Umberto Bossi, ist am Donnerstag im Alter von 84 Jahren in einem Spital in Varese gestorben. Nach einem Hirnschlag im Jahr 2004 war er teilweise gelähmt gewesen. Bis zu seinem Tode hatte er einen Senatorenposten inne. Sein politischer Aufstieg begann in den 1980er Jahren mit der autonomistischen "Lega Lombarda".

Postenschacher-Prozess gegen Wöginger mit sieben Zeugen

Linz - Im Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte, die einem ÖVP-Bürgermeister zum Vorstand für das Finanzamt Braunau verholfen haben sollen, waren am Donnerstag sieben Zeugen am Wort. Es festigte sich das Bild, dass schon vor dem Hearing klar war, dass der Ortschef den Posten erhalten werde. Eine Beamtin im Finanzministerium berichtete schon bei der Bestellung für den Vorstand Finanzamt Freistadt von Gerüchten zu Interventionsversuchen.

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red