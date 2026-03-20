EU-Gipfel fordert Stopp von Angriffen auf Energieanlagen

Brüssel - Der EU-Gipfel in Brüssel hat ein Moratorium für Angriffe auf Energie- und Wasserversorgungsanlagen im Iran-Krieg gefordert. Der Gipfel forderte den Iran auf, die Angriffe unverzüglich einzustellen und erklärte sich solidarisch mit den betroffenen Ländern. Es ging beim Gipfel auch um die Auswirkungen des Krieges auf die EU. So sollen Maßnahmen gegen steigende Energiepreise vorgeschlagen und mögliche "unkontrollierte Migrationsbewegungen" verhindert werden.

EU-Gipfel: Orb�ns Blockade verhindert Ukraine-Kredit weiter

Brüssel/EU-weit - Die EU-Spitzen haben Ungarns Regierungschef Viktor Orb�n beim Gipfeltreffen in Brüssel nicht zur Aufgabe seiner Blockade von 90 Milliarden schweren Finanzhilfen für die Ukraine bewegen können. Die Beratungen endeten am späten Donnerstagabend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ohne eine Lösung des Streits. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sprach von einer "sehr bedauerlichen Haltung" Orb�ns. Die EU sucht nach Wegen, den Kredit dennoch auszahlen zu können.

Zyklon "Narelle" wütet im Nordosten von Australien

Cairns - Als Zyklon der zweithöchsten Kategorie 4 ist der Tropensturm "Narelle" an der Nordküste von Queensland auf Land getroffen und hat in der abgelegenen Region teils schwere Verwüstungen angerichtet. Der Sturm erreichte die Küste am Morgen (Ortszeit) zwischen Lockhart River und Coen auf der Kap-York-Halbinsel.

Optimismus nach weiterer Runde zur Bundesstaatsanwaltschaft

Wien - Im koalitionsinternen Gezerre um die Schaffung einer Bundesstaatsanwaltschaft hat am Donnerstag eine weitere Verhandlungsrunde stattgefunden. Über wichtige Themen habe man bereits großteils Einigkeit erzielen können, hieß es danach seitens der ÖVP, man sah aber auch noch Diskussionsbedarf. Die SPÖ pochte auf "Qualität und langfristige Stabilität" und hoffte auf rasche Umsetzung, während die NEOS bereits "wesentliche Fortschritte" vor allem beim Besetzungsprozedere erblickten.

Agrarökonom erwartet teurere Lebensmittel durch Nahost-Krieg

Wien - Der Krieg in Nahost und die damit verbundenen Verwerfungen an den Energiemärkten dürften sich demnächst auch in den Lebensmittelpreisen niederschlagen. "Nach bisherigen Erfahrungen dauert das nicht lange", sagte Wifo-Agrarökonom Franz Sinabell im APA-Gespräch. Grund sind höhere Erzeugungs- und Transportkosten, außerdem steigen die Preise für Düngemittel. Teurer könnten insbesondere Grundnahrungsmittel wie Brot oder Butter werden, erwartet der Experte.

Neue Angriffe in Nahost

Tel Aviv - Israel hat dem israelischen Militär zufolge eine neue Angriffswelle auf den Iran gestartet. "Die IDF hat soeben mit einer Welle von Angriffen gegen die Infrastruktur des iranischen Terrorregimes im Herzen von Teheran begonnen", teilte ein Militärsprecher in der Nacht mit. Gleichzeitig meldeten Bahrain, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate Raketenangriffe. US-Medien berichteten außerdem über die Notlandung eines US-Kampfflugzeugs nach mutmaßlich iranischem Beschuss.

Land Salzburg zahlt den Pflegebonus jetzt doch weiter aus

Salzburg - Rückzug vom Rückzug: Das Land Salzburg wird nun doch den Pflegebonus in der derzeitigen Form beibehalten. Das teilte das Land am Donnerstagnachmittag mit. Nach einem halben Dutzend Verhandlungsrunden habe sich gezeigt, dass alle angedachten alternativen Lösungen mit erheblichen rechtlichen Umsetzungsschwierigkeiten verbunden gewesen wären. Außerdem möchte sich Salzburg dafür einsetzen, dass es auch nach Auslaufen des Pflegebonus des Bundes "eine faire Lösung" geben werde.

Lega-Gründer Umberto Bossi gestorben

Rom - Einer der Wegbereiter des europäischen Rechtspopulismus ist tot: Der Gründer der italienischen Regierungspartei Lega, Umberto Bossi, ist am Donnerstag im Alter von 84 Jahren in einem Spital in Varese gestorben. Nach einem Hirnschlag im Jahr 2004 war er teilweise gelähmt gewesen. Bis zu seinem Tode hatte er einen Senatorenposten inne. Sein politischer Aufstieg begann in den 1980er Jahren mit der autonomistischen "Lega Lombarda".

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red