EU-Gipfel fordert Stopp von Angriffen auf Energieanlagen

Brüssel - Der EU-Gipfel in Brüssel hat ein Moratorium für Angriffe auf Energie- und Wasserversorgungsanlagen im Iran-Krieg gefordert. Der Gipfel forderte den Iran auf, die Angriffe unverzüglich einzustellen und erklärte sich solidarisch mit den betroffenen Ländern. Es ging beim Gipfel auch um die Auswirkungen des Krieges auf die EU. So sollen Maßnahmen gegen steigende Energiepreise vorgeschlagen und mögliche "unkontrollierte Migrationsbewegungen" verhindert werden.

Kein schnelles Ende des Iran-Kriegs in Sicht

Tel Aviv - Auch rund drei Wochen nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe gegen den Iran ist die Führung in Teheran weiter zu Gegenangriffen in der Lage. In der Nacht attackierte die Islamische Republik erneut gleich mehrfach Israel mit Raketensalven. Auch mehrere Golfstaaten, die US-Militärstützpunkte beherbergen, sahen sich wieder Beschuss mit Raketen und Drohnen ausgesetzt. Dabei hatte US-Präsident Donald Trump noch vor rund zwei Wochen behauptet: "Wir haben gewonnen."

Agrarökonom erwartet teurere Lebensmittel durch Nahost-Krieg

Wien - Der Krieg in Nahost und die damit verbundenen Verwerfungen an den Energiemärkten dürften sich demnächst auch in den Lebensmittelpreisen niederschlagen. "Nach bisherigen Erfahrungen dauert das nicht lange", sagte Wifo-Agrarökonom Franz Sinabell im APA-Gespräch. Grund sind höhere Erzeugungs- und Transportkosten, außerdem steigen die Preise für Düngemittel. Teurer könnten insbesondere Grundnahrungsmittel wie Brot oder Butter werden, erwartet der Experte.

Komplett neue Heeresleitung in Venezuela installiert

Caracas/Washington - Die venezolanische Übergangspräsidentin Delcy Rodr�guez hat alle hochrangigen Armeekommandanten des südamerikanischen, quasi unter US-Kuratel stehenden, Landes entlassen und ihre Posten neu besetzt. "Ich gebe die Ernennung des neuen Oberkommandos der Streitkräfte bekannt", erklärte Rodr�guez am Donnerstag (Ortszeit) in Online-Diensten. Am Mittwoch hatte sie bereits den langjährigen Verteidigungsminister Vladimir Padrino L�pez entlassen.

US-Gremium stimmt für große Goldmünze mit Trump-Konterfei

Washington - Ein US-Kunstgremium hat die Prägung einer Gedenkmünze aus Gold mit dem Konterfei des US-Präsidenten Donald Trump zum 250. Geburtstag der USA gebilligt. Die Entscheidung der von US-Präsident Trump ernannten Mitglieder des Gremiums war einstimmig. Die Größe der Münze muss noch festgelegt werden. Trumps persönlicher Wunsch dazu kam im Gremium zur Sprache: "Je größer, desto besser".

Israel griff Militäreinrichtungen in Syrien an

Tel Aviv/Damaskus - Israel hat in der Provinz Sweida in Südsyrien Einrichtungen des syrischen Militärs angegriffen. Ziel des Beschusses in der Nacht auf Freitag seien ein Kommandozentrum und Waffenlager gewesen, teilte die israelische Armee mit. Vorausgegangen waren Angriffe auf drusische Zivilisten. Israels Militär erklärte, man dulde nicht, dass die drusische Bevölkerung Schaden erleide. Es werde weiterhin Einsätze geben, um sie zu verteidigen. Man beobachte die Entwicklung in der Region.

Russische Drohnen trafen zwei Frachter im Hafen Odessa

Odessa - Bei einem russischen Drohnenangriff in der südukrainischen Schwarzmeer-Region Odessa sind nach Angaben der örtlichen Behörden zwei unter ausländischer Flagge fahrende Handelsschiffe beschädigt worden. Bei dem nächtlichen Angriff seien zudem zwei Menschen verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Oleh Kiper, am Freitag weiter mit. Getroffen worden seien auch ein Getreidesilo und Verwaltungsgebäude.

Salzburger Festspiele: Weichenstellungen im Kuratorium

Salzburg - Bei den Salzburger Festspielen stehen am Freitag wichtige Weichenstellungen an. Das Kuratorium hat in seiner Sitzung personelle Entscheidungen zu treffen oder in die Wege zu leiten, allen voran die Frage, wie es mit der künstlerischen Leitung weitergeht, nachdem Intendant Markus Hinterhäuser nicht auf das Angebot einer einjährigen Verlängerung nach dem September 2026 reagiert hat. Außerdem ist die Frage der Schauspielleitung immer noch nicht geklärt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red