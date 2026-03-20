Schuldspruch in Prozess um Streaming von Kindesmissbrauch

Korneuburg - Ein 39-Jähriger ist am Freitag in Korneuburg nicht rechtskräftig zu drei Jahren Haft verurteilt worden, weil er in Asien wohnenden Personen via Live-Streaming Anleitungen zum Kindesmissbrauch gegeben haben soll. Zudem dürfte der Niederösterreicher mindestens 15.267 Video- und Bilddateien mit Kindesmissbrauchsmaterial besessen haben. Der Angeklagte hatte sich vollumfänglich schuldig bekannt.

Rechnungshof zerpflückt Immobilien-Deal der BIG mit Signa

Wien - Der Rechnungshof (RH) hat sich den Baurechtsvertrag der staatlichen Bundesimmobiliengesellschaft BIG mit dem inzwischen insolventen Bauträger Signa des mittlerweile in U-Haft befindlichen Investors Ren� Benko angeschaut - und scharfe Kritik geübt. Die Rede ist von fehlender Bedarfsanalyse, keinem Wettbewerb und Compliance-Mängeln. Die BIG betonte in einer Stellungnahme, den Bericht "sehr ernst" zu nehmen und einige Empfehlungen bereits umgesetzt zu haben.

Sprecher von Irans Revolutionsgarden bei Luftangriff getötet

Teheran - Der Sprecher der iranischen Revolutionsgarden ist nach Angaben Teherans bei Luftangriffen der USA und Israels getötet worden. Ali Mohammad Naini sei am frühen Freitagmorgen einer "feigen Terrorattacke der amerikanisch-zionistischen Seite" zum Opfer gefallen, erklärten die Revolutionsgarden auf ihrer Website "Sepah News". Die Garden sind die ideologische Armee des Iran und eine wichtige Stütze des Regimes der Islamischen Republik.

Israel griff Militäreinrichtungen in Syrien an

Tel Aviv/Damaskus - Israel hat in der Provinz Sweida in Südsyrien Einrichtungen des syrischen Militärs angegriffen. Ziel des Beschusses in der Nacht auf Freitag seien ein Kommandozentrum und Waffenlager gewesen, teilte die israelische Armee mit. Vorausgegangen waren Angriffe auf drusische Zivilisten. Israels Militär erklärte, man dulde nicht, dass die drusische Bevölkerung Schaden erleide. Es werde weiterhin Einsätze geben, um sie zu verteidigen. Man beobachte die Entwicklung in der Region.

Foodwatch erstattete Anzeige gegen Nestl� und Danone

Wien - Im Skandal um verunreinigte Babynahrung mit dem Toxin Cereulid hat Foodwatch auch in Österreich am Freitag Strafanzeige gegen Nestl� und Danone erstattet. Nach Ansicht der Konsumentenschutzorganisation gebe es Hinweise darauf, dass beteiligte Konzerne eine öffentliche Bekanntgabe der kontaminierten Produkte verzögert haben könnten - und dadurch Säuglinge möglicherweise einem hohen Risiko ausgesetzt wurden. Sieben betroffene Familien haben sich der Anzeige angeschlossen.

Orb�n verteidigt Veto bei EU-Gipfel: "Ist unser Recht"

Brüssel/Budapest - Ungarns Ministerpräsident Viktor Orb�n sieht sich mit seiner Blockade von milliardenschweren Finanzhilfen für die Ukraine beim EU-Gipfel im Recht. "Es kam ein wenig Stottern ins Getriebe", sagte er in der Nacht auf Freitag vor ungarischen Journalisten in Brüssel. "Aber die juristische Lage ist völlig klar, wir haben das Recht dazu", fügte er mit Blick auf sein Veto hinzu. "Denn der Entscheidungsprozess war noch nicht abgeschlossen", zitierten ihn ungarische Medien.

Österreich mit 48 Prozent Waldanteil deutlich über Schnitt

Wien - Rund 30 Prozent der weltweiten Landfläche sind von Wald bedeckt, in Österreich liegt dieser Anteil mit etwa 48 Prozent deutlich darüber. Am Samstag wird weltweit der "Tag des Waldes" begangen, um die ökologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung von Wäldern hervorzuheben. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) betonte in diesem Zusammenhang die zentrale Rolle der Wälder "als Lebensraum, Rohstoffquelle und Wirtschaftsfaktor".

Hitzewarnung in den USA schon im März

Phoenix (Arizona) - Eine ungewöhnlich frühe Hitzewelle trifft viele Menschen in den USA. Laut dem US-Wetterdienst sollten die teils extremen Temperaturen in großen Teilen des Landes bis zum Wochenende anhalten, bevor diese "Hitzekuppel" allmählich Richtung Osten abziehe. Für die südwestlichen Bundesstaaten und vor allem in den Tälern Kaliforniens und den Wüstengebieten Arizonas warnte die Behörde vor starker bis extremer Hitze, wie am Freitag berichtet wurde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red