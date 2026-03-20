Kult-Actionstar Chuck Norris mit 86 Jahren gestorben

Hollywood - Der Hollywoodschauspieler und Actionstar Chuck Norris ist tot. Der 86-Jährige war kurz nach seinem Geburtstag am 10. März in ein Krankenhaus auf Hawaii eingeliefert worden. "Schweren Herzens geben wir den plötzlichen Tod unseres geliebten Chuck Norris am gestrigen Morgen bekannt", teilte seine Familie nun via Instagram mit.

Schuldspruch in Prozess um Streaming von Kindesmissbrauch

Korneuburg/Wien - Ein 39-Jähriger ist am Freitag in Korneuburg nicht rechtskräftig zu drei Jahren Haft verurteilt worden, weil er in Asien wohnenden Personen via Live-Streaming Anleitungen zum Kindesmissbrauch gegeben haben soll. Zudem dürfte der Niederösterreicher mindestens 15.267 Video- und Bilddateien mit Kindesmissbrauchsmaterial besessen haben. Der Angeklagte hatte sich vollumfänglich schuldig bekannt.

Schlag gegen Kindesmissbrauch und Betrug im Darknet

München/Peking/Wien - Ein verzweigtes Betrugsnetzwerk im Darknet ist aufgeflogen: Der Betreiber der Plattform soll "in betrügerischer Absicht" Darstellungen von Kindesmissbrauch gegen Bezahlung mit Bitcoins angeboten haben, teilten die Ermittler am Freitag mit. Nach dem Kopf hinter dem Ganzen wird international gefahndet. Es handle sich um einen 35-jährigen Chinesen mit Wohnsitz in der Volksrepublik. In Österreich wurden vier Verdächtige ausgeforscht, die solches Material beziehen wollten.

Von der Leyen will 30 Milliarden für grüne EU-Industrie

Brüssel/Wien/EU-weit - Um die grüne Wende voranzutreiben, will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Industrie mit rund 30 Mrd. Euro aus den Einnahmen des Treibhausgas-Emissionshandels (ETS) unterstützen. Bei einem Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs schlug die sie einen sogenannten ETS-Investitionsbooster vor, um Investitionen in saubere Technologie zu fördern. IV und Wirtschaftskammer sahen einen Schritt in die richtige Richtung in Sachen ETS-Zukunft.

Feilen an Details zu Ausgestaltung der Spritpreisbremse

Wien - Nach dem Gesetzesentwurf zur Spritpreisbremse wird weiter an der einhergehend nötigen Verordnung gearbeitet. Am Dienstag, wenn die Begutachtungsfrist beendet ist, soll das Gesetz im Wirtschaftsausschuss im Parlament besprochen werden. Am Mittwoch ist in einer parlamentarischen Sondersitzung die Beschlussfassung geplant, für die es eine Zweidrittelmehrheit braucht. Mit den Oppositionsparteien gibt es bereits Vorgespräche, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP).

Sprecher von Irans Revolutionsgarden bei Luftangriff getötet

Teheran - Der Sprecher der iranischen Revolutionsgarden ist nach Angaben Teherans bei Luftangriffen der USA und Israels getötet worden. Ali Mohammad Naini sei am frühen Freitagmorgen einer "feigen Terrorattacke der amerikanisch-zionistischen Seite" zum Opfer gefallen, erklärten die Revolutionsgarden auf ihrer Website "Sepah News". Die Garden sind die ideologische Armee des Iran und eine wichtige Stütze des Regimes der Islamischen Republik.

Österreich mit 48 Prozent Waldanteil deutlich über Schnitt

Wien - Rund 30 Prozent der weltweiten Landfläche sind von Wald bedeckt, in Österreich liegt dieser Anteil mit etwa 48 Prozent deutlich darüber. Am Samstag wird weltweit der "Tag des Waldes" begangen, um die ökologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung von Wäldern hervorzuheben. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) betonte in diesem Zusammenhang die zentrale Rolle der Wälder "als Lebensraum, Rohstoffquelle und Wirtschaftsfaktor".

85 Festnahmen bei Schwerpunktaktion an Linzer Drogen-Hotspot

Linz - Nach einer seit September des Vorjahres laufenden Schwerpunktaktion am Linzer Drogen-Hotspot Kremplstraße hat die Polizei am Freitag Bilanz gezogen: 85 Personen wurden festgenommen, gegen zehn weitere bestehen Festnahmeanordnungen der Staatsanwaltschaft Linz. Insgesamt gehen die Ermittler davon aus, dass dort mit Drogenhandel Erlöse im siebenstelligen Bereich erwirtschaftet worden sind.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red