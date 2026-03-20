Weiter keine Entscheidung über Salzburger Festspielintendanz

Salzburg - Über die künftige künstlerische Leitung der Salzburger Festspiele gibt es weiter keine Gewissheit. Man bereite die Ausschreibung der Intendanz vor, doch Intendant Markus Hinterhäuser habe das an ihn gerichtete Gesprächsangebot aufgegriffen, sagte Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) als Kuratoriumsvorsitzende am Freitagnachmittag nach der am 26. Februar unterbrochenen und heute wiederaufgenommenen Sitzung des Festspielkuratoriums. "Es wird zeitnahe ein Gespräch geben."

Von der Leyen will 30 Milliarden für grüne EU-Industrie

Brüssel/Wien/EU-weit - Um die grüne Wende voranzutreiben, will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Industrie mit rund 30 Mrd. Euro aus den Einnahmen des Treibhausgas-Emissionshandels (ETS) unterstützen. Bei einem Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs schlug sie einen sogenannten ETS-Investitionsbooster vor, um Investitionen in saubere Technologie zu fördern. Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer sehen einen Schritt in die richtige Richtung in Sachen ETS-Zukunft.

Kult-Actionstar Chuck Norris mit 86 Jahren gestorben

Hollywood - Der Hollywoodschauspieler und Actionstar Chuck Norris ist tot. Der 86-Jährige, der ein durch Hunderte Witze und Sprüche untermauertes Image als vermeintlich übermenschlicher Schauspieler genoss, war kurz nach seinem Geburtstag am 10. März in ein Krankenhaus auf Hawaii eingeliefert worden. "Schweren Herzens geben wir den plötzlichen Tod unseres geliebten Chuck Norris am gestrigen Morgen bekannt", teilte seine Familie nun via Instagram mit.

Vorwurf Antisemitismus: US-Regierung verklagt Uni Harvard

Washington - Die US-Regierung verschärft im Konflikt mit der Elite-Universität Harvard ihre Gangart. Das Justizministerium habe die Hochschule wegen der Diskriminierung jüdischer und israelischer Studierender verklagt, hieß es am Freitag. Nach den Terrorangriffen der Hamas im Oktober 2023 habe die Universität "antisemitische Mobs" geduldet und bedrohte Studierende nicht ausreichend geschützt. Eine ähnliche Klage gibt es bereits gegen die Universität von Kalifornien in Los Angeles (UCLA).

Khamenei bleibt unsichtbar - Iran wartet auf erste Rede

Teheran/Jerusalem - Der erste öffentliche Auftritt des neuen iranischen Revolutionsführers, Mojtaba Khamenei, lässt weiter auf sich warten. Viele Menschen im Iran hatten mit Spannung erwartet, ob er zum Neujahrsfest live sprechen würde. Doch das Staatsfernsehen zeigte am Freitag lediglich ein Standbild mit seinem Porträt und einer iranischen Flagge. Dazu wurde eine Rede verlesen, die ihm zugeschrieben wurde. Der Sprecher der iranischen Revolutionsgarden ist unterdessen getötet worden.

Eine Tote bei russischen Angriffen in der Südukraine

Odessa/Moskau - Bei russischen Angriffen im Osten und Süden der Ukraine sind nach Behördenangaben drei Menschen getötet worden. Durch einen Drohnenangriff auf ein Fahrzeug, mit dem Zivilisten aus der östlichen Region Donezk in Sicherheit gebracht werden sollten, wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwei ältere Frauen tödlich verletzt. Zwei weitere Senioren erlitten ebenfalls Verletzungen.

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red