Trump lehnt Feuerpause im Iran-Krieg ab

Washington - US-Präsident Donald Trump hat eine Feuerpause im Iran-Krieg abgelehnt. "Wir können einen Dialog führen, aber ich will keine Waffenruhe", sagte Trump am Freitagnachmittag (Ortszeit) vor Journalisten. "Wissen Sie, man vereinbart keine Waffenruhe, wenn man die andere Seite gerade vernichtet." Eine iranische Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Teheran hatte zuvor Verhandlungen über eine Öffnung der Straße von Hormuz abgelehnt, solange die Angriffe weitergehen.

Khamenei bleibt unsichtbar - Iran wartet auf erste Rede

Teheran/Jerusalem - Der erste öffentliche Auftritt des neuen iranischen Revolutionsführers, Mojtaba Khamenei, lässt weiter auf sich warten. Viele Menschen im Iran hatten mit Spannung erwartet, ob er zum Neujahrsfest live sprechen würde. Doch das Staatsfernsehen zeigte am Freitag lediglich ein Standbild mit seinem Porträt und einer iranischen Flagge. Dazu wurde eine Rede verlesen, die ihm zugeschrieben wurde. Der Sprecher der iranischen Revolutionsgarden ist unterdessen getötet worden.

Weiter keine Entscheidung über Salzburger Festspielintendanz

Salzburg - Über die künftige künstlerische Leitung der Salzburger Festspiele gibt es weiter keine Gewissheit. Man bereite die Ausschreibung der Intendanz vor, doch Intendant Markus Hinterhäuser habe das an ihn gerichtete Gesprächsangebot aufgegriffen, sagte Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) als Kuratoriumsvorsitzende am Freitagnachmittag nach der am 26. Februar unterbrochenen und heute wiederaufgenommenen Sitzung des Festspielkuratoriums. "Es wird zeitnahe ein Gespräch geben."

Vorwurf Antisemitismus: US-Regierung verklagt Uni Harvard

Washington - Die US-Regierung verschärft im Konflikt mit der Elite-Universität Harvard ihre Gangart. Das Justizministerium habe die Hochschule wegen der Diskriminierung jüdischer und israelischer Studierender verklagt, hieß es am Freitag. Nach den Terrorangriffen der Hamas im Oktober 2023 habe die Universität "antisemitische Mobs" geduldet und bedrohte Studierende nicht ausreichend geschützt. Eine ähnliche Klage gibt es bereits gegen die Universität von Kalifornien in Los Angeles (UCLA).

Raketensystem für NASA-Mondmission zurück auf Startplatz

Cape Canaveral (Florida)/Washington - Rund zwei Wochen vor dem nächsten möglichen Starttermin ist das Raketensystem für die krisengeplagte bemannte Mondmission "Artemis 2" zurück auf den Startplatz gebracht worden. Mithilfe einer Art Transportwagen wurde das rund 100 Meter hohe System - bestehend aus der Rakete "Space Launch System" und der "Orion"-Kapsel - von der Werkshalle aus zum Startplatz auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral gerollt, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte.

Sex mit 12-Jähriger: Ermittlung in anderem Fall eingestellt

Wien - Gegen einige Burschen, die im Vorjahr im Prozess um geschlechtliche Handlungen mit einer damals Zwölfjährigen freigesprochen wurden, sind die Ermittlungen in einem weiteren Fall eingestellt worden. Dementsprechende Medienberichte bestätigte Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, am Freitagabend. Den Jugendlichen wurde vorgeworfen, bei einer weiteren Zwölfjährigen sexuell übergriffig geworden zu sein. Die Einstellung erfolgte laut "krone.at" aus "Beweisgründen".

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red