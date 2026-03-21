Großteil der Tankstellen hob Diesel auf über zwei Euro an

Wien - Nach der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg sind die Spritpreise in Österreich weiter gestiegen. Am Freitag hoben viele Tankstellen ihre Preise für Benzin und Diesel stark an. Diesel kostete verbreitet erstmals seit Beginn der US-israelischen Bombardierungen mehr als zwei Euro. Damit gibt es in Österreich nur noch vereinzelt Tankstellen, in denen Diesel für unter zwei Euro pro Liter getankt werden kann. Diese liegen meist in Grenznähe zu Ländern, in denen Sprit günstiger ist.

Trump überlegt, Angriffe auf Iran zurückzufahren

Washington - Die USA erwägen laut Präsident Donald Trump ein Zurückfahren ihrer Angriffe im Iran, senden aber zugleich US-Medienberichten zufolge Tausende weitere Soldaten in die Region. Die USA stünden kurz davor, die eigenen Ziele im Krieg zu erreichen, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Die NATO-Verbündeten bezeichnete er als "Feiglinge", weil sie den USA nicht bei der Sicherung der Straße von Hormuz geholfen hätten.

Israelisches Militär greift wieder Ziele in Teheran an

Teheran - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben neue Angriffe auf den Iran gestartet. Die israelische Armee "greift Ziele des iranischen Terrorregimes in Teheran an", erklärte das israelische Militär in der Nacht auf Samstag. Zuvor waren nach israelischen Militärangaben iranische Raketen auf Israel abgefeuert worden. Die Abwehrsysteme waren im Einsatz.

Marterbauer prophezeit nächstes Sparpaket

Wien - Österreich erwartet das nächste Sparpaket. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) kündigte gegenüber der "Kronen Zeitung" sowie in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" an, dass bis zu zwei Milliarden zusätzlich einzusparen sein werden. "Wir haben weiteren Sparbedarf, überhaupt keine Frage", zitiert ihn die "Krone". Welche Maßnahmen er setzen will, sagte Marterbauer nicht.

Kiew griff Russland über Nacht mit mehr als 280 Drohnen an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat Russland russischen Staatsmedien zufolge über Nacht mit mehr als 280 Drohnen angegriffen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium berichtete, wurden in der Nacht auf Samstag insgesamt 283 auf russisches Staatsgebiet abgefeuerte Drohnen abgefangen. Demnach handelt es sich um einen der größten ukrainischen Angriffe seit Kriegsbeginn vor mehr als vier Jahren. Bei Angriffen in Saratow gab es Verletzte.

Marterbauer besteht beim Sprit auf budgetneutrale Lösung

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat am Samstag betont, dass die geplante Mineralölsteuer-Senkung nur budgetneutral umgesetzt werden kann. Es könne nur das ausgeschüttet werden, was man an zusätzlicher Mehrwertsteuer einnehme, erklärte er im Ö1-"Morgenjournal". Die Senkung müsse nicht in einem Monat budgetneutral sein, aber über ein paar Monate hinweg. Die FPÖ lehnt die Regierungspläne indes ab.

Kritik an Chancenbonus-Zuteilung für Schulen

Wien - 400 Schulen mit besonders vielen bildungsfernen Migrantenkindern bekommen ab Herbst per "Chancenbonus" mehr Unterstützungspersonal. An der Auswahl des Bildungsressorts gibt es jedoch Kritik: Besonders belastete Schulen seien leer ausgegangen, andere zur Teilnahme am eigentlich freiwilligen Programm gedrängt worden. Die Lehrervertretung bezweifelt, dass man das versprochene Zusatzpersonal findet.

Peter Kaiser: "Oppositionsrolle wäre für die SPÖ leichter"

Klagenfurt - Nach 13 Jahren als Landeshauptmann von Kärnten verlässt Peter Kaiser (SPÖ) Ende März die Landesregierung. Im APA-Interview spricht er über das, worauf er stolz ist, was ihm leid tut, Postenschacher-Vorwürfe und Auszeichnungen, die 81,5 Prozent für Andreas Babler und warum sich die SPÖ nach seiner Ansicht leichter tun würde, als Oppositionspartei in die nächste Nationalratswahl zu gehen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red