Trump überlegt, Angriffe auf Iran zurückzufahren

Washington - Die USA erwägen laut Präsident Donald Trump ein Zurückfahren ihrer Angriffe im Iran, senden aber zugleich US-Medienberichten zufolge Tausende weitere Soldaten in die Region. Die USA stünden kurz davor, die eigenen Ziele im Krieg zu erreichen, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Die NATO-Verbündeten bezeichnete er als "Feiglinge", weil sie den USA nicht bei der Sicherung der Straße von Hormuz geholfen hätten.

Neue gegenseitige Angriffe Israels und des Iran

Teheran - Drei Wochen nach Beginn des Iran-Kriegs setzen Israel und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe fort. In der Nacht und am Samstag in der Früh gab es nach israelischen Militärangaben Raketenangriffe aus dem Iran auf Israel. Rettungskräfte seien unterwegs zu mehreren Einschlagsorten im Großraum Tel Aviv, teilte die Armee mit. Es gab Bilder der Zerstörung, aber keine Berichte zu Verletzten. Die USA und Israel griffen indes die iranische Urananreicherungsanlage in Natanz an.

Großteil der Tankstellen hob Diesel auf über zwei Euro an

Wien - Nach der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg sind die Spritpreise in Österreich weiter gestiegen. Am Freitag hoben viele Tankstellen ihre Preise für Benzin und Diesel stark an. Diesel kostete verbreitet erstmals seit Beginn der US-israelischen Bombardierungen mehr als zwei Euro. Damit gibt es in Österreich nur noch vereinzelt Tankstellen, in denen Diesel für unter zwei Euro pro Liter getankt werden kann. Diese liegen meist in Grenznähe zu Ländern, in denen Sprit günstiger ist.

Israel griff Ziele der Hisbollah-Miliz in Beirut an

Beirut - Israels Militär hat nach eigenen Angaben Angriffe gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut gestartet. Israel greife "Ziele der Terrororganisation Hisbollah" an, teilte das israelische Militär am Samstag mit. Ein Militärsprecher hatte die Bewohner der südlichen Vororte von Beirut - einer Hisbollah-Hochburg - zur Evakuierung aufgerufen. Im Süden des Libanon starb libanesischen Staatsmedien zufolge ein Mensch bei einem israelischen Angriff.

Marterbauer prophezeit nächstes Sparpaket

Wien - Österreich erwartet das nächste Sparpaket. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) kündigte gegenüber der "Kronen Zeitung" sowie in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" an, dass bis zu zwei Milliarden zusätzlich einzusparen sein werden. "Wir haben weiteren Sparbedarf, überhaupt keine Frage", zitiert ihn die "Krone". Welche Maßnahmen er setzen will, sagte Marterbauer nicht.

Marterbauer besteht beim Sprit auf budgetneutrale Lösung

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat am Samstag betont, dass die geplante Mineralölsteuer-Senkung nur budgetneutral umgesetzt werden kann. Es könne nur das ausgeschüttet werden, was man an zusätzlicher Mehrwertsteuer einnehme, erklärte er im Ö1-"Morgenjournal". Die Senkung müsse nicht in einem Monat budgetneutral sein, aber über ein paar Monate hinweg. Die FPÖ lehnt die Regierungspläne indes ab.

Kiew griff Russland über Nacht mit mehr als 280 Drohnen an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Kiew hat Russland über Nacht mit über 280 Drohnen angegriffen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium berichtete, wurden 283 auf russisches Staatsgebiet abgefeuerte Drohnen abgefangen. Demnach handelt es sich um einen der größten ukrainischen Angriffe seit Kriegsbeginn vor über vier Jahren. Ein russischer Angriff legte die Stromversorgung im ukrainischen Tschernihiw lahm. Zwei Menschen starben in Saporischschja.

Kritik an Chancenbonus-Zuteilung für Schulen

Wien - 400 Schulen mit besonders vielen bildungsfernen Migrantenkindern bekommen ab Herbst per "Chancenbonus" mehr Unterstützungspersonal. An der Auswahl des Bildungsressorts gibt es jedoch Kritik: Besonders belastete Schulen seien leer ausgegangen, andere zur Teilnahme am eigentlich freiwilligen Programm gedrängt worden. Die Lehrervertretung bezweifelt, dass man das versprochene Zusatzpersonal findet.

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red