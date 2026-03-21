Marterbauer prophezeit nächstes Sparpaket

Wien - Österreich erwartet das nächste Sparpaket. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) kündigte gegenüber der "Kronen Zeitung" sowie in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" an, dass bis zu zwei Milliarden zusätzlich einzusparen sein werden. "Wir haben weiteren Sparbedarf, überhaupt keine Frage", zitiert ihn die "Krone". Welche Maßnahmen er setzen will, sagte Marterbauer nicht.

Marterbauer besteht beim Sprit auf budgetneutrale Lösung

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat am Samstag betont, dass die geplante Mineralölsteuer-Senkung nur budgetneutral umgesetzt werden kann. Es könne nur das ausgeschüttet werden, was man an zusätzlicher Mehrwertsteuer einnehme, erklärte er im Ö1-"Morgenjournal". Die Senkung müsse nicht in einem Monat budgetneutral sein, aber über ein paar Monate hinweg. Die FPÖ lehnt die Regierungspläne indes ab.

Großteil der Tankstellen hob Diesel auf über zwei Euro an

Wien - Nach der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg sind die Spritpreise in Österreich weiter gestiegen. Am Freitag hoben viele Tankstellen ihre Preise für Benzin und Diesel stark an. Diesel kostete verbreitet erstmals seit Beginn der US-israelischen Bombardierungen mehr als zwei Euro. Damit gibt es in Österreich nur noch vereinzelt Tankstellen, in denen Diesel für unter zwei Euro pro Liter getankt werden kann. Diese liegen meist in Grenznähe zu Ländern, in denen Sprit günstiger ist.

Neue gegenseitige Angriffe Israels und des Iran

Teheran - Drei Wochen nach Beginn des Iran-Kriegs setzen Israel und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe fort. In der Nacht und am Samstag in der Früh gab es nach israelischen Militärangaben Raketenangriffe aus dem Iran auf Israel. Berichten zufolge wurde in Rishon Lezion südöstlich von Tel Aviv ein Kindergarten getroffen. Zu dem Zeitpunkt war demnach jedoch niemand dort. Die USA und Israel griffen indes die iranische Urananreicherungsanlage in Natanz an.

Elf Tote bei Brand in Autoteilefabrik in Südkorea

Seoul - Bei einem verheerenden Brand in einer Autoteilefabrik in Südkorea sind den Behörden zufolge mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Feuer in der Fabrik in der Stadt Daejeon im Zentrum des Landes seien nach aktuellem Kenntnisstand zudem 25 Menschen schwer verletzt worden, sagte ein Behördenvertreter am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Am Samstagnachmittag war der Brand den Angaben zufolge gelöscht, es wurden aber noch drei Menschen vermisst.

2025 in Österreich 330 km Trinkwasserleitungen verlegt

Wien - Im Jahr 2025 sind in Österreich im Bereich der Trinkwasserversorgung 330 Kilometer Wasserleitungen neu errichtet worden, in der Abwasserversorgung entstanden 355 Kilometer neue Kanäle. Das teilte das Umweltministerium (BMLUK) am Samstag anlässlich des Weltwassertags am 22. März mit. "Gerade im Hinblick auf den Klimawandel ist die Sicherung und Modernisierung der Wasserinfrastruktur eine zentrale Aufgabe der Daseinsvorsorge", sagte Wasserminister Norbert Totschnig (ÖVP).

ÖVP crasht mit Marterbauer wegen Abfangjägern

Wien - Mit ungewöhnlich scharfer Kritik an Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat sich am Samstag die ÖVP zu Wort gemeldet. Anlass sind dessen Aussagen in der "Kronen Zeitung", wonach er - angesprochen auf die Eurofighter-Nachfolge - keinen Spielraum für "zusätzliche Anschaffungen" über das bereits Vereinbarte hinaus sieht. VP-Generalsekretär Nico Marchetti sieht die Regierungslinie verletzt. Auch Generalstabschef Rudolf Striedinger war mäßig begeistert.

Kiew griff Russland über Nacht mit mehr als 280 Drohnen an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Kiew hat Russland über Nacht mit über 280 Drohnen angegriffen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium berichtete, wurden 283 auf russisches Staatsgebiet abgefeuerte Drohnen abgefangen. Demnach handelt es sich um einen der größten ukrainischen Angriffe seit Kriegsbeginn vor über vier Jahren. Ein russischer Angriff legte die Stromversorgung im ukrainischen Tschernihiw lahm. Zwei Menschen starben in Saporischschja.

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red