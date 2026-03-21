Marterbauer prophezeit nächstes Sparpaket

Wien - Österreich erwartet das nächste Sparpaket. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) kündigte gegenüber der "Kronen Zeitung" sowie in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" an, dass bis zu zwei Milliarden zusätzlich einzusparen sein werden. "Wir haben weiteren Sparbedarf, überhaupt keine Frage", zitiert ihn die "Krone". Welche Maßnahmen er setzen will, sagte Marterbauer nicht.

Marterbauer besteht beim Sprit auf budgetneutrale Lösung

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat am Samstag betont, dass die geplante Mineralölsteuer-Senkung nur budgetneutral umgesetzt werden kann. Es könne nur das ausgeschüttet werden, was man an zusätzlicher Mehrwertsteuer einnehme, erklärte er im Ö1-"Morgenjournal". Die Senkung müsse nicht in einem Monat budgetneutral sein, aber über ein paar Monate hinweg. Die FPÖ lehnt die Regierungspläne indes ab.

Großteil der Tankstellen hob Diesel auf über zwei Euro an

Wien - Nach der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg sind die Spritpreise in Österreich weiter gestiegen. Am Freitag hoben viele Tankstellen ihre Preise für Benzin und Diesel stark an. Diesel kostete verbreitet erstmals seit Beginn der US-israelischen Bombardierungen mehr als zwei Euro. Damit gibt es in Österreich nur noch vereinzelt Tankstellen, in denen Diesel für unter zwei Euro pro Liter getankt werden kann. Diese liegen meist in Grenznähe zu Ländern, in denen Sprit günstiger ist.

Neue gegenseitige Angriffe Israels und des Iran

Teheran - Drei Wochen nach Beginn des Iran-Kriegs setzen Israel und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe fort. In der Nacht und am Samstag in der Früh gab es nach israelischen Militärangaben Raketenangriffe aus dem Iran auf Israel. Berichten zufolge wurde in Rishon Lezion südöstlich von Tel Aviv ein Kindergarten getroffen. Zu dem Zeitpunkt war demnach jedoch niemand dort. Die USA und Israel griffen indes die iranische Urananreicherungsanlage in Natanz an.

Lawine in Südtirol: Zwei Tote, mehrere Verletzte

Bozen - Zu einem tragischen Lawinenunglück ist es am Samstag im Südtiroler Ridnaun gekommen. Zwei Menschen kamen ums Leben, außerdem gab es fünf Verletzte. Drei von ihnen befanden sich in kritischem Zustand. Mehrere Personen waren verschüttet worden. Die Lawine ging gegen 11.40 Uhr an der Rudererspitze auf etwa 2.445 Metern oberhalb der Gewinges Alm ab, wie der Südtiroler Gesundheitsbetrieb meldete.

14 Tote bei Brand in Autoteilefabrik in Südkorea

Seoul - Bei einem verheerenden Brand in einer Autoteilefabrik in Südkorea sind 14 Menschen ums Leben gekommen. 59 weitere Menschen wurden bei dem Feuer in der Fabrik in der Stadt Daejeon im Zentrum des Landes verletzt, 25 davon schwer, wie ein Behördenvertreter am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Südkoreas Staatschef Lee Jae Myung forderte in einer ersten Reaktion auf das Unglück Verbesserungen beim Arbeitsschutz.

ÖVP crasht mit Marterbauer wegen Abfangjägern

Wien - Mit ungewöhnlich scharfer Kritik an Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat sich am Samstag die ÖVP zu Wort gemeldet. Anlass sind dessen Aussagen in der "Kronen Zeitung", wonach er - angesprochen auf die Eurofighter-Nachfolge - keinen Spielraum für "zusätzliche Anschaffungen" über das bereits Vereinbarte hinaus sieht. VP-Generalsekretär Nico Marchetti sieht die Regierungslinie verletzt. Auch Generalstabschef Rudolf Striedinger war mäßig begeistert.

Pferd von Grazer Berufsfeuerwehr aus Pool geborgen

Graz - Ein in einen Pool gestürztes Pferd hat am Samstag für einen morgendlichen Einsatz der Grazer Berufsfeuerwehr gesorgt. Der Vorfall ereignete sich im Garten eines Einfamilienhauses im Bezirk Graz St. Peter, angrenzend befindet sich eine Pferdeweide. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Tier bis zum Bauch im Wasser und konnte sich nicht selbstständig aus dem Pool befreien. Der Hengst wurde laut Berufsfeuerwehr Graz mithilfe eines Krans des Rüstfahrzeugs aus dem Pool gehoben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red