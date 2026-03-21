Marterbauer prophezeit nächstes Sparpaket

Wien - Österreich erwartet das nächste Sparpaket. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) kündigte gegenüber der "Kronen Zeitung" sowie in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" an, dass bis zu zwei Milliarden zusätzlich einzusparen sein werden. "Wir haben weiteren Sparbedarf, überhaupt keine Frage", zitiert ihn die "Krone". Welche Maßnahmen er setzen will, sagte Marterbauer nicht.

Lawine in Südtirol: Zwei Tote, mehrere Verletzte

Bozen - Zu einem tragischen Lawinenunglück ist es am Samstag im Südtiroler Ridnaun gekommen. Zwei Menschen kamen ums Leben, außerdem gab es fünf Verletzte. Drei von ihnen befanden sich in kritischem Zustand. Mehrere Personen waren verschüttet worden. Die Lawine ging gegen 11.40 Uhr an der Rudererspitze auf etwa 2.445 Metern oberhalb der Gewinges Alm ab, wie der Südtiroler Gesundheitsbetrieb meldete.

Zehntausende demonstrieren gegen Regierung in Prag

Prag - Zehntausende Menschen haben in Prag gegen die Regierung des Rechtspopulisten und Milliardärs Andrej Babis demonstriert. Sie folgten einem Aufruf des Bündnisses "Eine Million Augenblicke für Demokratie". Deren Gründer Mikulas Minar warf dem Kabinett vor, autoritäre Tendenzen zu zeigen und das Land nach Osten wenden zu wollen.

Medien: Ex-FBI-Direktor Robert Mueller tot

Washington - Der Leiter der Sonderermittlungen in der Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump, Robert Mueller, ist Medienberichten zufolge tot. Der frühere langjährige FBI-Direktor sei im Alter von 81 Jahren gestorben, berichteten der US-Sender MS Now und die "New York Times" unter Berufung auf seine Familie. Vergangenes Jahr war bekannt geworden, dass Mueller an Parkinson erkrankt war.

Haushaltsblockade: Trump droht mit ICE-Einsatz an Flughäfen

Washington - Angesichts eines seit Wochen andauernden Finanzierungsstreits hat US-Präsident Donald Trump den Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE an den Flughäfen des Landes ins Spiel gebracht. Die Beamten sollten vor Ort Sicherheitsmaßnahmen durchführen "wie man sie noch nie zuvor gesehen" habe, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social, sollten die Demokraten nicht sofort ein Abkommen unterzeichnen.

Neue gegenseitige Angriffe Israels und des Iran

Teheran - Drei Wochen nach Beginn des Iran-Kriegs setzen Israel und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe fort. In der Nacht und am Samstag in der Früh gab es nach israelischen Militärangaben Raketenangriffe aus dem Iran auf Israel. Berichten zufolge wurde in Rishon Lezion südöstlich von Tel Aviv ein Kindergarten getroffen. Zu dem Zeitpunkt war demnach jedoch niemand dort. Die USA und Israel griffen indes die iranische Urananreicherungsanlage in Natanz an.

Pferd von Grazer Berufsfeuerwehr aus Pool geborgen

Graz - Ein in einen Pool gestürztes Pferd hat am Samstag für einen morgendlichen Einsatz der Grazer Berufsfeuerwehr gesorgt. Der Vorfall ereignete sich im Garten eines Einfamilienhauses im Bezirk Graz St. Peter, angrenzend befindet sich eine Pferdeweide. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Tier bis zum Bauch im Wasser und konnte sich nicht selbstständig aus dem Pool befreien. Der Hengst wurde laut Berufsfeuerwehr Graz mithilfe eines Krans des Rüstfahrzeugs aus dem Pool gehoben.

14 Tote bei Brand in Autoteilefabrik in Südkorea

Seoul - Bei einem verheerenden Brand in einer Autoteilefabrik in Südkorea sind 14 Menschen ums Leben gekommen. 59 weitere Menschen wurden bei dem Feuer in der Fabrik in der Stadt Daejeon im Zentrum des Landes verletzt, 25 davon schwer, wie ein Behördenvertreter am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Südkoreas Staatschef Lee Jae Myung forderte in einer ersten Reaktion auf das Unglück Verbesserungen beim Arbeitsschutz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red