Knappes Rennen bei slowenischer Parlamentswahl erwartet

Ljubljana - Überschattet vom Vorwurf massiver ausländischer Einmischung wählen die Slowenen am Sonntag ein neues Parlament. Umfragen lassen ein Foto-Finish zwischen der Freiheitsbewegung des liberalen Regierungschefs Robert Golob und der konservativen Slowenischen Demokratischen Partei (SDS) von Oppositionsführer Janez Janša erwarten. Der favorisierte Trump-Anhänger Janša geriet wegen einer Schmutzkampagne israelischer Geheimdienstler gegen Golob zuletzt in die Defensive.

Zehntausende demonstrieren gegen Regierung in Prag

Prag - Zehntausende Menschen haben in Prag gegen die Regierung des Rechtspopulisten und Milliardärs Andrej Babis demonstriert. Sie folgten einem Aufruf des Bündnisses "Eine Million Augenblicke für Demokratie". Deren Gründer Mikulas Minar warf dem Kabinett vor, autoritäre Tendenzen zu zeigen und das Land nach Osten wenden zu wollen.

Lawine in Südtirol: Zwei Tote, mehrere Verletzte

Bozen - Zu einem tragischen Lawinenunglück ist es am Samstag im Südtiroler Ridnaun gekommen. Zwei Südtiroler kamen ums Leben, außerdem gab es fünf Verletzte. Bei den Todesopfern handelt es sich um einen 62-jährigen Bergführer einer Gruppe österreichischer Skialpinisten und um einen in Österreich lebenden 56-Jährigen, wie die Rettungseinheiten berichteten.

Neue gegenseitige Angriffe Israels und des Iran

Teheran - Drei Wochen nach Beginn des Iran-Kriegs setzen Israel und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe fort. Bei iranischen Raketenangriffen auf Israel am Abend wurden laut israelischen Angaben Dutzende 0Menschen verletzt. In der Nacht und Samstag früh war demnach in Rishon Lezion südöstlich von Tel Aviv ein Kindergarten getroffen worden. Zu dem Zeitpunkt war jedoch niemand dort. Die USA und Israel griffen indes die iranische Urananreicherungsanlage in Natanz an.

Haushaltsblockade: Trump droht mit ICE-Einsatz an Flughäfen

Washington - Angesichts eines seit Wochen andauernden Finanzierungsstreits hat US-Präsident Donald Trump den Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE an den Flughäfen des Landes ins Spiel gebracht. Die Beamten sollten vor Ort Sicherheitsmaßnahmen durchführen "wie man sie noch nie zuvor gesehen" habe, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social, sollten die Demokraten nicht sofort ein Abkommen unterzeichnen.

Medien: Ex-FBI-Direktor Robert Mueller tot

Washington - Der Leiter der Sonderermittlungen in der Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump, Robert Mueller, ist Medienberichten zufolge tot. Der frühere langjährige FBI-Direktor sei im Alter von 81 Jahren gestorben, berichteten der US-Sender MS Now und die "New York Times" unter Berufung auf seine Familie. Vergangenes Jahr war bekannt geworden, dass Mueller an Parkinson erkrankt war.

Kubas Regierung zu "ernsthaftem Dialog" mit USA bereit

Washington/Havanna - Kuba ist nach den Worten seines Außenministers Bruno Rodr�guez zu einem ernsthaften und verantwortungsvollen Dialog mit den USA bereit. Dies müsse jedoch ohne eine "Einmischung in innere Angelegenheiten" geschehen, sagte Rodr�guez am Samstag auf dem Gipfeltreffen der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (CELAC) in der kolumbianischen Hauptstadt Bogot�. Diesem regionalen Bündnis gehören 33 Länder an, die USA und Kanada sind nicht Teil davon.

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red