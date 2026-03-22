Trump setzt Iran Ultimatum für Öffnung der Straße von Hormuz

Washington - US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit der Zerstörung seiner Energieanlagen, sollte das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormuz vollständig und "ohne Drohungen" öffnen. Andernfalls würden die USA Irans Kraftwerke angreifen und zerstören, "beginnend mit dem größten!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Israelische Luftabwehr fängt Raketen nicht ab: 100 Verletzte

Tel Aviv - Die israelische Luftabwehr hat bei iranischen Raketenangriffen auf Südisrael die Geschoße nicht abgefangen. Die Abwehrsysteme hätten zwar ausgelöst, die Raketen aber nicht gestoppt, erklärte der israelische Militärsprecher Effie Defrin auf der Plattform X. "Wir werden den Vorfall untersuchen und daraus lernen", kündigte der Brigadegeneral an. Bei mehreren Einschlägen in den Städten Dimona und Arad wurden am Samstagabend (Ortszeit) rund 100 Menschen verletzt, darunter Kinder.

Knappes Rennen bei slowenischer Parlamentswahl erwartet

Ljubljana - Überschattet vom Vorwurf massiver ausländischer Einmischung wählen die Slowenen am Sonntag ein neues Parlament. Umfragen lassen ein Foto-Finish zwischen der Freiheitsbewegung des liberalen Regierungschefs Robert Golob und der konservativen Slowenischen Demokratischen Partei (SDS) von Oppositionsführer Janez Janša erwarten. Der favorisierte Trump-Anhänger Janša geriet wegen einer Schmutzkampagne israelischer Geheimdienstler gegen Golob zuletzt in die Defensive.

Zehntausende demonstrieren gegen Regierung in Prag

Prag - Zehntausende Menschen haben in Prag gegen die Regierung des Rechtspopulisten und Milliardärs Andrej Babis demonstriert. Sie folgten einem Aufruf des Bündnisses "Eine Million Augenblicke für Demokratie". Deren Gründer Mikulas Minar warf dem Kabinett vor, autoritäre Tendenzen zu zeigen und das Land nach Osten wenden zu wollen.

Lawine in Südtirol: Zwei Tote, mehrere Verletzte

Bozen - Zu einem tragischen Lawinenunglück ist es am Samstag im Südtiroler Ridnaun gekommen. Zwei Südtiroler kamen ums Leben, außerdem gab es fünf Verletzte. Bei den Todesopfern handelt es sich um einen 62-jährigen Bergführer einer Gruppe österreichischer Skialpinisten und um einen in Österreich lebenden 56-Jährigen, wie die Rettungseinheiten berichteten.

Dutzende Tote bei Angriff auf Spital im Sudan

Khartum - Bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in Ost-Darfur im Sudan hat es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Dutzende Todesopfer gegeben. Wie WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstagabend in einem Posting auf der Plattform X schrieb, kamen mindestens 64 Personen ums Leben, darunter Kinder, Patienten und medizinisches Personal. Knapp 90 Personen seien zudem verletzt worden.

Ex-FBI-Direktor Robert Mueller tot - Trump erfreut

Washington - Der Leiter der Sonderermittlungen in der Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump, Robert Mueller, ist tot. Der frühere langjährige FBI-Direktor sei im Alter von 81 Jahren gestorben, berichteten der US-Sender MS Now und die "New York Times" unter Berufung auf seine Familie. Vergangenes Jahr war bekannt geworden, dass Mueller an Parkinson erkrankt war. Trump schrieb in einer ersten Reaktion nach Muellers Tod auf Truth Social: "Gut, ich bin froh, dass er tot ist."

Haushaltsblockade: Trump droht mit ICE-Einsatz an Flughäfen

Washington - Angesichts eines seit Wochen andauernden Finanzierungsstreits hat US-Präsident Donald Trump den Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE an den Flughäfen des Landes ins Spiel gebracht. Die Beamten sollten vor Ort Sicherheitsmaßnahmen durchführen "wie man sie noch nie zuvor gesehen" habe, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social, sollten die Demokraten nicht sofort ein Abkommen unterzeichnen.

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red