Einheitlicher Jugendschutz Ziel der Staatsreform

Wien - Bund und Länder könnten sich bald auf ein bundeseinheitliches Jugendschutzgesetz einigen. Im Gegenzug könnten die Länder im Katastrophenschutz leichter präventiv auf Polizei und Bundesheer zugreifen. Einen entsprechenden Interessensabtausch deutete Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) in der ORF-"Pressestunde" an. Was die Länderfinanzen angeht, kündigte der Vorsitzende der LH-Konferenz positive Nachrichten an. Ferner warb Mattle für eine Direktwahl der Landeshauptleute.

Trump setzt Iran Ultimatum für Öffnung der Straße von Hormuz

Washington - US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit der Zerstörung seiner Energieanlagen, sollte das Land nicht binnen 48 Stunden die Straße von Hormuz voll und "ohne Drohungen" öffnen. Sonst würden die USA Irans Kraftwerke angreifen und zerstören, "beginnend mit dem größten!", so Trump am Samstag (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social. Das Vereinigte Kampfkommando von Irans Streitkräften drohte mit Vergeltung. Teheran verwies zudem auf seine internationale UNO-Kooperation.

Israel bestätigt direkte Einschläge in Arad und Dimona

Teheran/Jerusalem - Bei den iranischen Raketenangriffen auf Israels Süden ist es nach Militärangaben zu direkten Einschlägen in den Wüstenstädten Arad und Dimona gekommen. Der israelische Militärsprecher Nadav Shoshani bestätigte dies im Gespräch mit Journalisten am Sonntag. Die Zerstörungen seien "katastrophal", mehr als hundert Menschen seien verletzt worden, davon Dutzende schwer.

Drittes Todesopfer nach Lawine in Südtirol

Bozen - Nach dem tragischen Lawinenunglück im Südtiroler Ridnaun am Samstag ist die Zahl der Todesopfer auf drei gestiegen. Eine 26-Jährige aus der norditalienischen Provinz Brescia starb in der Nacht auf Sonntag im Innsbrucker Krankenhaus, wie italienische Medien meldeten. Die junge Frau war nach dem Lawinenabgang mit einem österreichischen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen worden. Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Slowenien rationiert Benzin und Diesel auf 50 Liter pro Tag

Ljubljana - Das EU-Land Slowenien schränkt angesichts der angespannten Versorgungslage infolge des Iran-Kriegs die Abgabe von Treibstoff an den Tankstellen ein. So dürfen Autofahrer nur noch höchstens 50 Liter Benzin oder Diesel pro Tag in ihre Fahrzeuge füllen. Für Unternehmen gilt ein Limit von 200 Litern pro Tag. Dies kündigte Ministerpräsident Robert Golob auf einer Pressekonferenz in Ljubljana an.

Mann lag mit lebensgefährlichem Stich in Wiener Busstation

Wien - Ein 24-Jähriger ist am Samstagvormittag in einer Bushaltestelle in Wien-Margareten mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung im Rücken gefunden worden. Eine Passantin rief die Rettung, die das Opfer nach der Erstversorgung in ein Spital brachte. Eine Befragung des Opfers war bisher nicht möglich, berichtete die Polizei. Wie es zu den Verletzungen gekommen ist, werde ermittelt. Der Mann war inzwischen außer Lebensgefahr, betonte Polizeisprecherin Irina Steirer am Sonntag.

Knappes Rennen bei slowenischer Parlamentswahl erwartet

Ljubljana - Überschattet vom Vorwurf massiver ausländischer Einmischung wählen die Slowenen am Sonntag ein neues Parlament. Umfragen lassen ein Foto-Finish zwischen der Freiheitsbewegung des liberalen Regierungschefs Robert Golob und der konservativen Slowenischen Demokratischen Partei (SDS) von Oppositionsführer Janez Janša erwarten. Die Wahllokale sind seit 7.00 Uhr offen und bleiben bis 19.00 Uhr geöffnet, unmittelbar nach Wahlschluss werden Prognosen veröffentlicht.

Dutzende Tote bei Angriff auf Spital im Sudan

Khartum - Bei einem Angriff auf ein Krankenhaus im Sudan sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mindestens 64 Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern seien 13 Kinder, teilte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstag im Onlinedienst X mit. Die RSF-Miliz machte die sudanesische Armee für den Angriff verantwortlich. Diese beteuerte hingegen, sich in ihrem Krieg gegen die RSF an internationale Regeln und Gesetze zu halten.

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red