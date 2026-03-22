Iran droht mit vollständiger Schließung der Hormuz-Meerenge

Washington - Der Iran droht nach einem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump mit der vollständigen Schließung der Straße von Hormuz, sollten die USA iranische Kraftwerke angreifen. Die Konsequenz werde eine totale Sperre sein, teilten die iranischen Revolutionsgarden am Sonntag über den Staatssender IRIB mit. Trump hatte zuvor mit der Zerstörung seiner Energieanlagen gedroht, sollte das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormuz vollständig und "ohne Drohungen" öffnen.

Israel zerstört im Libanon Häuser und Brücken

Teheran/Jerusalem - Israel eskaliert den Konflikt im Süden des Libanon. Das Militär zerstörte am Sonntag eine der wichtigsten Brückenverbindungen der Region. Zuvor hatte die Armee den Befehl erhalten, sämtliche Übergänge über den Fluss Litani unbrauchbar zu machen und den Abriss von Häusern nahe der Südgrenze zu forcieren. Der libanesische Präsident Joseph Aoun warnte angesichts der neuen Angriffswelle auf Stellungen der pro-iranischen Hisbollah vor einer "israelischen Bodeninvasion".

Netanyahu: Weitere Länder müssen sich Iran-Krieg anschließen

Tel Aviv - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat weitere Länder dazu gedrängt, sich dem Kampf gegen den Iran anzuschließen. "Sie haben jetzt die Kapazität, tief nach Europa vorzudringen", sagte Netanyahu am Sonntag bei einem Besuch in der israelischen Wüstenstadt Arad, in der am Samstagabend eine iranische Rakete eingeschlagen und schwere Zerstörungen angerichtet hatte. Seitens der NATO hieß es in Folge, die Angaben bezüglich der Reichweiten würden noch geprüft.

Drittes Todesopfer nach Lawine in Südtirol

Bozen - Nach dem tragischen Lawinenunglück im Südtiroler Ridnaun am Samstag ist die Zahl der Todesopfer auf drei gestiegen. Eine 26-Jährige aus der norditalienischen Provinz Brescia starb in der Nacht auf Sonntag im Innsbrucker Krankenhaus, wie italienische Medien meldeten. Die junge Frau war nach dem Lawinenabgang mit einem österreichischen Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen worden. Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Exit Poll: Regierende Liberale gewinnen Slowenien-Wahl

Ljubljana - Die liberale Freiheitsbewegung (GS) von Ministerpräsident Robert Golob hat die slowenische Parlamentswahl am Sonntag gewonnen. Dies zeigte eine Wählerbefragung des Instituts Mediana, die nach Wahlschluss von slowenischen TV-Sendern veröffentlicht wurde. Demnach kommt die GS auf 29,9 Prozent, die konservative Slowenische Demokratische Partei (SDS) von Ex-Premier Janez Janša auf 27,5 Prozent. Golob konnte Janša damit praktisch auf der Zielgeraden abfangen.

Trump: ICE-Beamte am Montag an Flughäfen im Einsatz

Washington - Angesichts des Streits um die Weiterfinanzierung des US-Heimatschutzministeriums will Präsident Donald Trump die umstrittene Einwanderungsbehörde ICE an Flughäfen einsetzen. "Am Montag wird ICE an Flughäfen im Einsatz sein, um unsere großartigen TSA-Beamten zu unterstützen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Der Einsatz solle vom umstrittenen Grenzschutz-Kommandanten Tom Homan verantwortet werden.

Leipziger Buchmesse endet mit Besucherrekord

Leipzig - Die Leipziger Buchmesse hat erstmals in ihrer Geschichte mehr als 300.000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Wie die Veranstalter am letzten Messetag mitteilten, kamen rund 313.000 Gäste zur Buchmesse, dem dazugehörigen Lesefestival "Leipzig liest" und der Manga-Comic-Con. Damit übertraf die Messe den Rekordwert aus dem Vorjahr deutlich um 17.000 Besucherinnen und Besucher. Vier Tage lang hatten sich 2.044 Aussteller aus 54 Ländern - 125 aus Österreich - präsentiert.

Mann starb bei Brand in Justizanstalt Eisenstadt

Eisenstadt/Wien - In der Justizanstalt Eisenstadt ist ein Mann bei einem Brand in einer Zelle ums Leben gekommen. Der Häftling dürfte das Feuer am Samstagabend selbst gelegt haben, wie das Justizministerium am Sonntag mitteilte. Die polizeilichen Ermittlungen bzw. eine interne Prüfung zur Klärung der näheren Umstände laufen, hieß es in der Stellungnahme.

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red