Iran droht mit vollständiger Schließung der Hormuz-Meerenge

Washington - Der Iran droht nach einem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump mit der vollständigen Schließung der Straße von Hormuz, sollten die USA iranische Kraftwerke angreifen. Die Konsequenz werde eine totale Sperre sein, teilten die iranischen Revolutionsgarden am Sonntag über den Staatssender IRIB mit. Trump hatte zuvor mit der Zerstörung seiner Energieanlagen gedroht, sollte das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormuz vollständig und "ohne Drohungen" öffnen.

Israel zerstört im Libanon Häuser und Brücken

Teheran/Jerusalem - Israel eskaliert den Konflikt im Süden des Libanon. Das Militär zerstörte am Sonntag eine der wichtigsten Brückenverbindungen der Region. Zuvor hatte die Armee den Befehl erhalten, sämtliche Übergänge über den Fluss Litani unbrauchbar zu machen und den Abriss von Häusern nahe der Südgrenze zu forcieren. Der libanesische Präsident Joseph Aoun warnte angesichts der neuen Angriffswelle auf Stellungen der pro-iranischen Hisbollah vor einer "israelischen Bodeninvasion".

Nationalrat mit Erklärungen zu internationalen Krisen

Wien - Der Nationalrat tritt am Montag zu einer Sondersitzung zusammen, bei der die Regierungsspitze Erklärungen zur Eskalation im Nahen und Mittleren Osten abgeben wird. Nach den einleitenden Reden von Kanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ist eine Debatte geplant.

Netanyahu: Weitere Länder müssen sich Iran-Krieg anschließen

Tel Aviv - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat weitere Länder dazu gedrängt, sich dem Kampf gegen den Iran anzuschließen. "Sie haben jetzt die Kapazität, tief nach Europa vorzudringen", sagte Netanyahu am Sonntag bei einem Besuch in der israelischen Wüstenstadt Arad, in der am Samstagabend eine iranische Rakete eingeschlagen und schwere Zerstörungen angerichtet hatte. Seitens der NATO hieß es in Folge, die Angaben bezüglich der Reichweiten würden noch geprüft.

Frankreich-Kommunalwahlen: Paris und Marseille bleiben links

Paris - Paris und Marseille bleiben links: In den beiden größten Städten Frankreichs setzten sich in der zweiten Runde der Kommunalwahl am Sonntag Kandidaten der Linken durch. In Paris lag der Sozialist Emmanuel Gr�goire vor der konservativen Ex-Kulturministerin Rachida Dati. In Marseille besiegte der sozialistische Amtsinhaber Beno�t Payan den rechtspopulistischen Kandidaten Franck Allisio. Die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) eroberte aber etwa 30 Städte.

München bekommt erstmals einen grünen Oberbürgermeister

München - Die Grünen haben in München zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt die Rathausspitze erobert. In der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt setzte sich der erst 35 Jahre alte Kandidat Dominik Krause laut vorläufigem Ergebnis mit 56,4 Prozent der Stimmen gegen den langjährigen Amtsinhaber Dieter Reiter (67, SPD) durch.

Selenskyj: Putin will den Krieg nicht beenden

Kiew (Kyjiw) - In den USA hat eine ukrainische Unterhändlergruppe an zwei Tagen mit US-Vertretern über Wege zur Beendigung des russisch-ukrainischen Krieges gesprochen. "Insgesamt bleibt die Lage recht klar: (Der russische Präsident Wladimir) Putin will den Krieg nicht beenden. Aber entscheidend ist, was die Welt will", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Telefonat mit den Unterhändlern in einer Videobotschaft.

CDU vor SPD in Rheinland-Pfalz - Rekord für AfD

Mainz - Bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ist die CDU nach Prognosen von ARD und ZDF stärkste Kraft geworden. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Alexander Schweitzer erleiden schwere Verluste und landen auf Platz zwei. Die AfD kann ihren Stimmenanteil im Vergleich zur letzten Wahl 2021 mehr als verdoppeln - es ist voraussichtlich ihr bestes Ergebnis in einem westdeutschen Bundesland.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red