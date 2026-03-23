Explosionen nach israelischen Luftangriffen in Teheran

Teheran - Aus der iranischen Hauptstadt Teheran wird eine neue Welle israelischer Luftangriffe mit heftigen Explosionen in mehreren Bezirken der Millionenmetropole gemeldet. Zuvor hatte das israelische Militär auf Telegram den Beginn einer weiteren Serie umfangreicher Attacken auf Regierungseinrichtungen der Islamischen Republik verkündet. Außerdem gab es bei einem Angriff auf eine Rundfunkstation in Bandar Abbas gegenüber der Straße von Hormuz laut Staatsmedien einen Toten.

Zwei Tote bei Kollision von Flieger und Fahrzeug in New York

New York - Beim Zusammenprall eines Flugzeugs mit einem Bodenfahrzeug auf dem New Yorker Flughafen LaGuardia sind offiziellen Angaben zufolge zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Pilot und der Co-Pilot der Maschine starben bei der Kollision Montagfrüh. Rund 41 Menschen wurden bei dem Crash verletzt, darunter Passagiere und die beiden Insassen des Fahrzeugs. Neun Menschen mussten im Krankenhaus bleiben. Der Flughafen wurde nach dem Unfall bis auf Weiteres geschlossen.

Vorerst kein Grünes Ja zu Spritpreisbremse

Wien - Die Grünen werden dem von der Regierung vorgeschlagenen Gesetzespaket zur Spritpreisreduktion in der derzeitigen Form nicht zustimmen. "Alles, was bisher vorgeschlagen wurde, schaut nach Pfusch aus", so Parteichefin Leonore Gewessler bei einer Pressekonferenz am Montag. So sei etwa nicht sichergestellt, dass Unternehmen aufgrund der vorgesehenen Margensenkung um 5 Cent diese nicht einfach vorher auf den Preis draufschlagen. Man werde aber weiter Gespräche führen.

Spritpreise übers Wochenende leicht gesunken

Wien - Die Preise für Benzin und Diesel sind über das Wochenende leicht gesunken. Nach dem Preissprung am Freitag kostet Diesel an fast allen Tankstellen in Österreich mehr als zwei Euro. Am Sonntag betrug der von der E-Control erhobene Medianwert 2,086 Euro pro Liter. Bei Benzin lag der mittlere Preis 1,823 Euro. Seit dem Iran-Krieg sind die Spritpreise um 30 bis 50 Cent gestiegen. Vor Beginn des Iran-Kriegs kostete Diesel im Mittel 1,57 Euro und Benzin 1,52 Euro pro Liter.

Temu in Österreich zu mehr Jugendschutz verpflichtet

Wien/Boston (Massachusetts)/Shanghai - Die chinesische Billig-Plattform Temu muss in Österreich nach einer Klage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) den Jugendschutz verbessern und personalisierte Produktempfehlungen transparenter machen, berichten am Montag mehrere Medien. Temu muss mit digitalen Alterskontrollen sicherstellen, dass Minderjährige künftig keine Erotikprodukte oder gefährliche Artikel wie Messer kaufen können. Dazu habe sich die Plattform in einem gerichtlichen Vergleich verpflichtet.

Meinl-Reisinger: Für Ukraine-Frieden "auch mit Putin reden"

Wien/Linz - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger tritt für eine Friedenslösung in der Ukraine auch für Gespräche mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin ein. Gegenüber den "Oberösterreichischen Nachrichten" (Montag) forderte die NEOS-Politikerin angesichts des aktuellen "Gesprächsvakuums" eine europäische Verhandlungsinitiative. Dabei müsse "man gewillt sein, auch mit Putin zu reden", so Meinl-Reisinger. Den US-israelischen Krieg gegen den Iran kritisierte die Außenministerin scharf.

Ehemaliger französischer Premierminister Jospin gestorben

Paris - Der frühere französische Regierungschef Lionel Jospin ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 88 Jahren, wie seine Familie am Montag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Der langjährige Chef der sozialistischen Partei war von 1997 bis 2002 Ministerpräsident; er trat zweimal vergeblich bei Präsidentschaftswahlen an. Jospin setzte während seiner Amtszeit die 35-Stunden-Woche durch. Seine Partei bestätigte den Tod, die Todesursache war zunächst unbekannt.

Tödlicher Zellenbrand in Eisenstadt: Insasse hatte Feuerzeug

Eisenstadt - Der Häftling, der am Samstagabend bei einem Brand in seiner Zelle in der Justizanstalt Eisenstadt ums Leben gekommen ist, dürfte das Feuer mit einem Feuerzeug selbst entzündet haben. Das teilte das Justizministerium am Montag auf APA-Anfrage mit. Der Mann habe sich in Strafhaft im Normalvollzug befunden. In dieser Vollzugsform sei es den Insassen erlaubt, in den Hafträumen zu rauchen, hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red