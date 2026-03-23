Trump vertagt US-Angriffe auf iranische Energieanlagen

Tel Aviv/Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, das Pentagon anzuweisen, jegliche militärische Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur für fünf Tage auszusetzen. Die Aussetzung sei aber vom Erfolg laufender Treffen und Gespräche abhängig, teilte Trump am Montag mit. In den beiden vergangenen Tage habe es gute und produktive Gespräche mit dem Iran gegeben.

Explosionen in Teheran nach neuen Luftangriffen

Teheran/Bagdad - Die iranische Hauptstadt Teheran ist im Krieg gegen Israel und die USA am Montag von neuen Explosionen erschüttert worden. Im Nordosten der Millionenmetropole wurde die Flugabwehr aktiviert, wie Augenzeugen berichteten. Zunächst war unklar, welche Ziele betroffen waren. Seit mehr als drei Wochen fliegen Israel und die USA schwere Angriffe in der Stadt. Der Iran kontert mit Angriffen auf Israel und in der Region um den Persischen Golf.

Mercosur-Handelsabkommen tritt mit 1. Mai vorläufig in Kraft

Brüssel - Am Montag wurde in Brüssel der letzte Schritt für eine vorläufige Anwendung des EU-Mercosur-Abkommens gesetzt: Die Europäische Kommission hat mitgeteilt, dass sie den Mercosur-Staaten die vorläufige Anwendungsurkunde für das Interims-Handelsabkommen (iTA) zwischen der EU und Mercosur übermittelt hat. Dieses gilt somit ab 1. Mai vorläufig und soll die sofortige Abschaffung der Zölle auf bestimmte Produkte und planbare Regeln für Handel und Investitionen bringen.

Ambulante Fingerabdruckscans für die Polizei

Wien - Polizistinnen und Polizisten, die Menschen auf der Straße anhielten, mussten bisher zur Abnahme von Fingerabdrücken mit ihnen in die Inspektion fahren. Das soll demnächst der Vergangenheit angehören: In Zukunft werden Fingerabdruckscans ambulant über die Diensthandys der Beamtinnen und Beamten erfolgen können. Die 2019 gestartete Entwicklung in Zusammenarbeit mit dem Austrian Institute of Technology (AIT) ist nun im Probebetrieb auf rund 600 Handys österreichweit im Einsatz.

Regierung wirbt im Parlament um Ja für Treibstoff-Paket

Wien - Die Regierungsspitze hat am Montag in einer Sondersitzung des Nationalrats für ihr Modell einer Senkung der Treibstoff-Preise geworben. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) forderte die Opposition auf, Staatsverantwortung zu übernehmen und die notwendige Zweidrittelmehrheit zu garantieren. Einig waren sich Stocker, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), dass das Blutvergießen im Nahen und Mittleren Osten enden müsse.

Vorerst kein Grünes Ja zu Spritpreisbremse

Wien - Die Grünen werden dem von der Regierung vorgeschlagenen Gesetzespaket zur Spritpreisreduktion in der derzeitigen Form nicht zustimmen. "Alles, was bisher vorgeschlagen wurde, schaut nach Pfusch aus", so Parteichefin Leonore Gewessler bei einer Pressekonferenz am Montag. So sei etwa nicht sichergestellt, dass Unternehmen aufgrund der vorgesehenen Margensenkung um 5 Cent diese nicht einfach vorher auf den Preis draufschlagen. Man werde aber weiter Gespräche führen.

Temu in Österreich zu mehr Jugendschutz verpflichtet

Wien/Boston (Massachusetts)/Shanghai - Die chinesische Billig-Plattform Temu muss in Österreich nach einer Klage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) den Jugendschutz verbessern und personalisierte Produktempfehlungen transparenter machen, berichten am Montag mehrere Medien. Temu muss mit digitalen Alterskontrollen sicherstellen, dass Minderjährige künftig keine Erotikprodukte oder gefährliche Artikel wie Messer kaufen können. Dazu habe sich die Plattform in einem gerichtlichen Vergleich verpflichtet.

Tödlicher Zellenbrand in Eisenstadt: Insasse hatte Feuerzeug

Eisenstadt - Der Häftling, der am Samstagabend bei einem Brand in seiner Zelle in der Justizanstalt Eisenstadt ums Leben gekommen ist, dürfte das Feuer mit einem Feuerzeug selbst entzündet haben. Das teilte das Justizministerium am Montag auf APA-Anfrage mit. Der Mann habe sich in Strafhaft im Normalvollzug befunden. In dieser Vollzugsform sei es den Insassen erlaubt, in den Hafträumen zu rauchen, hieß es.

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red