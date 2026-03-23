Trump vertagt US-Angriffe auf iranische Energieanlagen

Tel Aviv/Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, das Pentagon anzuweisen, jegliche militärische Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur für fünf Tage auszusetzen. Die Aussetzung sei aber vom Erfolg laufender Treffen und Gespräche abhängig, teilte Trump am Montag mit. In den beiden vergangenen Tage habe es gute und produktive Gespräche mit dem Iran gegeben.

Explosionen in Teheran nach neuen Luftangriffen

Teheran/Bagdad - Die iranische Hauptstadt Teheran ist im Krieg gegen Israel und die USA am Montag von neuen Explosionen erschüttert worden. Im Nordosten der Millionenmetropole wurde die Flugabwehr aktiviert, wie Augenzeugen berichteten. Zunächst war unklar, welche Ziele betroffen waren. Seit mehr als drei Wochen fliegen Israel und die USA schwere Angriffe in der Stadt. Der Iran kontert mit Angriffen auf Israel und in der Region um den Persischen Golf.

Regierung wirbt im Parlament um Ja für Treibstoff-Paket

Wien - Die Regierungsspitze hat am Montag in einer Sondersitzung des Nationalrats für ihr Modell einer Senkung der Treibstoff-Preise geworben. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) forderte die Opposition auf, Staatsverantwortung zu übernehmen und die notwendige Zweidrittelmehrheit zu garantieren. Einig waren sich Stocker, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), dass das Blutvergießen im Nahen und Mittleren Osten enden müsse.

Temu in Österreich zu mehr Jugendschutz verpflichtet

Wien/Boston (Massachusetts)/Shanghai - Die chinesische Billig-Plattform Temu muss in Österreich nach einer Klage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) den Jugendschutz verbessern und personalisierte Produktempfehlungen transparenter machen, berichten am Montag mehrere Medien. Temu muss mit digitalen Alterskontrollen sicherstellen, dass Minderjährige künftig keine Erotikprodukte oder gefährliche Artikel wie Messer kaufen können. Dazu habe sich die Plattform in einem gerichtlichen Vergleich verpflichtet.

Mercosur-Handelsabkommen tritt mit 1. Mai vorläufig in Kraft

Brüssel - Am Montag ist in Brüssel der letzte Schritt für eine vorläufige Anwendung des EU-Mercosur-Abkommens gesetzt worden, zu der es damit ab 1. Mai kommt. Es soll die sofortige Abschaffung bzw. Absenkung vieler Zölle auf bestimmte Produkte und planbare Regeln für Handel und Investitionen bringen. Die EU-Kommission übermittelte dahingehend den Mercosur-Staaten die vorläufige Anwendungsurkunde für das Interims-Handelsabkommen (iTA) zwischen der Union und den Mercosur-Ländern.

Ambulante Fingerabdruckscans für die Polizei

Wien - Polizistinnen und Polizisten, die Menschen auf der Straße anhielten, mussten bisher zur Abnahme von Fingerabdrücken mit ihnen in die Inspektion fahren. Das soll demnächst der Vergangenheit angehören: In Zukunft werden Fingerabdruckscans ambulant über die Diensthandys der Beamtinnen und Beamten erfolgen können. Die 2019 gestartete Entwicklung in Zusammenarbeit mit dem Austrian Institute of Technology (AIT) ist nun im Probebetrieb auf rund 600 Handys österreichweit im Einsatz.

Marterbauer wegen Eskalation im Iran pessimistisch

Wien - Angesichts der weiteren Eskalation im Iran-Krieg am Wochenende ist Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) "zunehmend pessimistisch", was die Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft betrifft. Wenn die Eskalation nicht rasch abgesagt werde, "muss befürchtet werden, dass die Energiekrise viel, viel schlimmer wird", so Marterbauer am Montag im Klub der Wirtschaftspublizisten. Zuversichtlich ist er dagegen, was die Länderdefizite im Vorjahr angeht.

Mann bei Streit in Wien-Hernals niedergestochen

Wien - Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in der Ferchergasse in Wien-Hernals ist ein 31-Jähriger in der Nacht auf Montag durch Stiche schwer verletzt worden. Anrainerinnen und Anrainer sahen gegen 1.45 Uhr mehrere Männer flüchten und wählten den Polizeinotruf. Der Österreicher wurde in ein Spital gebracht. Er soll noch am Montag von den Ermittlern des Landeskriminalamts einvernommen werden, erklärte Polizeisprecherin Anna Gutt der APA am Nachmittag.

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red