Trump vertagt US-Angriffe auf iranische Energieanlagen

Tel Aviv/Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat seine ultimativ angedrohten Angriffe auf iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur verschoben - wegen nach seinen Worten "produktiver Gespräche" mit der Islamischen Republik. Das ursprünglich in der Nacht auf Dienstag (MEZ) auslaufende Ultimatum an den Iran zur Öffnung der für den internationalen Schiffsverkehr wichtigen Straße von Hormuz setzte Trump für fünf Tage aus. Der Iran dementierte Gespräche mit den USA.

Regierung wirbt im Parlament um Ja für Treibstoff-Paket

Wien - Die Regierungsspitze hat am Montag in einer Sondersitzung des Nationalrats für ihr Modell einer Senkung der Treibstoff-Preise geworben. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) forderte die Opposition auf, Staatsverantwortung zu übernehmen und die notwendige Zweidrittelmehrheit zu garantieren. Einig waren sich Stocker, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), dass das Blutvergießen im Nahen und Mittleren Osten enden müsse.

Absturz von kolumbianischem Militärflugzeug

Bogota - Beim Absturz eines kolumbianischen Militärflugzeugs sind womöglich rund 80 Menschen ums Leben gekommen. Verteidigungsminister Pedro S�nchez teilte am Montag mit "tiefer Trauer" mit, dass die Maschine verunglückt sei. Die Maschine vom Typ Herkules verunglückte demnach kurz nach dem Start in Puerto Legu�zamo nahe der Grenze zu Ecuador. Ein Vertreter der Armee sagte, dass rund 80 Menschen an Bord des Flugzeugs waren.

Temu in Österreich zu mehr Jugendschutz verpflichtet

Wien/Boston (Massachusetts)/Shanghai - Die chinesische Billig-Plattform Temu muss in Österreich nach einer Klage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) den Jugendschutz verbessern und personalisierte Produktempfehlungen transparenter machen, berichten am Montag mehrere Medien. Temu muss mit digitalen Alterskontrollen sicherstellen, dass Minderjährige künftig keine Erotikprodukte oder gefährliche Artikel wie Messer kaufen können. Dazu habe sich die Plattform in einem gerichtlichen Vergleich verpflichtet.

Meloni verliert Referendum zur Justizreform

Rom - Dreieinhalb Jahre nach ihrem Amtsantritt muss Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni eine herbe Wahlschlappe hinnehmen. Die italienische Wählerschaft lehnte bei einem Referendum am Sonntag und Montag mit klarer Mehrheit eine Justizreform ab, die Melonis Regierungskoalition bereits im Parlament durchgesetzt hatte. Da die Reform eine Verfassungsänderung erfordert, musste sie einer Volksabstimmung unterzogen werden.

Mercosur-Handelsabkommen tritt mit 1. Mai vorläufig in Kraft

Brüssel - Am Montag ist in Brüssel der letzte Schritt für eine vorläufige Anwendung des EU-Mercosur-Abkommens gesetzt worden, zu der es damit ab 1. Mai kommt. Es soll die sofortige Abschaffung bzw. Absenkung vieler Zölle auf bestimmte Produkte und planbare Regeln für Handel und Investitionen bringen. Die EU-Kommission übermittelte dahingehend den Mercosur-Staaten die vorläufige Anwendungsurkunde für das Interims-Handelsabkommen (iTA) zwischen der Union und den Mercosur-Ländern.

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red