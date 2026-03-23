Trump vertagt US-Angriffe auf iranische Energieanlagen

Tel Aviv/Teheran/Washington - US-Präsident Donald Trump hat seine ultimativ angedrohten Angriffe auf iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur verschoben - wegen nach seinen Worten "produktiver Gespräche" mit der Islamischen Republik. Das ursprünglich in der Nacht auf Dienstag (MEZ) auslaufende Ultimatum an den Iran zur Öffnung der für den internationalen Schiffsverkehr wichtigen Straße von Hormuz setzte Trump für fünf Tage aus. Der Iran dementierte Gespräche mit den USA.

Premier des Libanon: Revolutionsgarden befehligen Hisbollah

Beirut - Die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon wird in ihrem Krieg gegen Israel nach Angaben des libanesischen Regierungschefs Nawaf Salam von Mitgliedern der iranischen Revolutionsgarden befehligt. Die Revolutionsgarden seien "hier präsent und führen leider die Militäroperation im Libanon", sagte Salam am Sonntag in einem Interview mit dem saudi-arabischen Sender Al-Hadath. "Diese Leute besitzen gefälschte Pässe und sind illegal ins Land gekommen", fügte er hinzu.

Flieger kollidiert auf Rollfeld mit Einsatzauto: Piloten tot

New York - Dramatischer Zusammenstoß nach der Landung: Bei der Kollision einer Passagiermaschine mit einem Einsatzwagen sind auf dem Flughafen LaGuardia in New York der Pilot und der Copilot ums Leben gekommen. Zudem seien 39 Menschen an Bord der Air-Canada-Maschine sowie die zwei Insassen des Einsatzautos verletzt worden, teilte eine Sprecherin der für den Flughafen zuständigen Behörde vor Journalisten mit.

Acht Tote bei Absturz von kolumbianischem Militärflugzeug

Bogota - Beim Absturz eines Militärflugzeugs kurz nach dem Start im Süden Kolumbiens sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien mindestens 83 Verletzte registriert worden, darunter seien 14 in kritischem Zustand, teilte der regionale Gouverneur, John Gabriel Molina Acosta, nach einer Sitzung des Krisenstabs mit.

Terror-Prozess gegen verhinderten Westbahnhof-Attentäter

Wien - Am Dienstag wird am Landesgericht Wien zum zweiten Mal binnen acht Monaten wegen terroristischer Straftaten gegen jenen 15-jährigen IS-Anhänger verhandelt, der im Zusammenhang mit Anschlagsplänen gegen den Wiener Westbahnhof im Juli 2025 zu zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt wurde. Der Jugendliche kam unter Anrechnung der U-Haft im Oktober auf freien Fuß. Als er eine Schusswaffe erwerben wollte, wurde er Ende November wegen Gefahr im Verzug neuerlich festgenommen.

Dänen wählen neues Parlament - Bleibt Frederiksen?

Kopenhagen - Dänemark wählt am Dienstag ein neues Parlament. Die sozialdemokratische Regierungschefin Mette Frederiksen kämpft um ihre Wiederwahl - Konkurrenz macht ihr der rechtsliberale Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen.

EU-Kontroverse um Russland-Beziehungen Ungarns

Budapest/Brüssel/Warschau - Im Vorfeld der Parlamentswahlen in Ungarn am 12. April sorgen die engen Beziehungen der Regierung von Viktor Orb�n zu Russland erneut für Kontroversen. Nach Medienberichten, wonach der ungarische Außenminister P�ter Szijj�rt� Gesprächsinhalte der EU an seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow verraten haben soll, forderte Brüssel am Montag von Budapest, "Erklärungen zu liefern". Orb�n erhob den Gegenvorwurf, sein Außenminister sei abgehört worden.

Maskiertes Duo wollte Kind in Tirol in Auto zerren

Völs - Die Tiroler Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Freiheitsentziehung. In Völs im Bezirk Innsbruck-Land soll am Montag ein maskiertes Duo aus einem Auto gestiegen sein und versucht haben, eine Siebenjährige zu packen. Das Kind habe sich aber losgerissen und sei geflüchtet, berichtete die Exekutive.

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red