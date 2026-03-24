EU und Australien einigen sich auf Freihandelsabkommen

EU-weit/Canberra/Brüssel - Die Europäische Union und Australien haben nach rund acht Jahren die Verhandlungen über ein umfassendes Freihandelsabkommen abgeschlossen. Das teilten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Premierminister Anthony Albanese in der australischen Hauptstadt Canberra mit. Beide stellten außerdem auch eine neue Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft vor. Mit dem Abkommen sollen Zölle und Handelshemmnisse abgebaut werden, um die Wirtschaft aller Partner anzukurbeln.

Spritpreise in Österreich erneut gestiegen

Wien - Der Iran-Krieg lässt die Spritpreise in Österreich weiter steigen. Am Montag haben viele Tankstellen ihre Preise für Benzin und Diesel neuerlich erhöht. Der österreichweite Median für Diesel betrug 2,189 Euro je Liter, nach 2,109 Euro am Freitag. Der Median für Benzin stieg von 1,849 auf 1,887 Euro, teilte die E-Control am Dienstag auf ihrer Webseite mit. Seit Beginn des Iran-Kriegs sind die Dieselpreise um rund 60 Cent gestiegen, die Benzinpreise um knapp 40 Cent.

Mehrere Verletzte in Tel Aviv nach iranischem Raketenangriff

Teheran/Tel Aviv - Bei einem iranischen Raketenangriff auf Israel hat es in der Küstenmetropole Tel Aviv laut Sanitätern am Dienstag in der Früh mehrere Einschläge gegeben. An vier Einschlagsorten seien sechs Menschen verletzt worden, berichtete der Rettungsdienst Magen David Adom laut dem Nachrichtenportal "ynet". In Tabriz im Iran wurden indes bei der Bombardierung eines Wohnviertels mindestens sechs Menschen getötet. Seit über drei Wochen führen Israel und die USA Krieg gegen den Iran.

Mehrere Tote bei russischen Luftangriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei russischen Drohnen- und Raketenangriffen sind in der Nacht auf Dienstag in der Ukraine mehrere Menschen getötet worden. In Saporischschja gab es einen Toten und fünf Verletzte, teilte Regionalgouverneur Iwan Fedorow mit. Bei den schweren Angriffen seien u. a. Wohnhäuser, ein Hotel und Industrieanlagen beschädigt worden. In der Region Poltawa starben nach Behördenangaben zwei Menschen, elf weitere wurden verletzt. Bei einem Drohnenangriff auf einen Zug kam ein Fahrgast um.

Terror-Prozess gegen verhinderten Westbahnhof-Attentäter

Wien - Am Dienstag wird am Landesgericht Wien zum zweiten Mal binnen acht Monaten wegen terroristischer Straftaten gegen jenen 15-jährigen IS-Anhänger verhandelt, der im Zusammenhang mit Anschlagsplänen gegen den Wiener Westbahnhof im Juli 2025 zu zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt wurde. Der Jugendliche kam unter Anrechnung der U-Haft im Oktober auf freien Fuß. Als er eine Schusswaffe erwerben wollte, wurde er Ende November wegen Gefahr im Verzug neuerlich festgenommen.

Parlamentswahl in Dänemark begonnen

Kopenhagen - Unter dem Eindruck unsicherer Zeiten hat in Dänemark die Parlamentswahl begonnen: Rund 4,3 Millionen Däninnen und Dänen können bis 20.00 Uhr über die Zukunft ihres Landes abstimmen. Erste Prognosen werden unmittelbar nach Schließung der Wahllokale erwartet. Ein vorläufiges Endergebnis könnte im Laufe der Wahlnacht feststehen. Umfragen sehen die Sozialdemokraten von Regierungschefin Mette Frederiksen vorn - allerdings mit einem schlechteren Ergebnis als 2022.

Von der Leyen fordert Ende der Kampfhandlungen in Nahost

Canberra - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ein Ende der Kampfhandlungen in Nahost gefordert. "Es ist von größter Bedeutung, dass wir zu einer ausgehandelten Lösung kommen, die den Kampfhandlungen, die wir im Nahen Osten beobachten, ein Ende setzt", sagte von der Leyen während eines Besuchs in Canberra anlässlich der Unterzeichnung eines Handelsabkommens zwischen Australien und der EU. Sie verwies insbesondere auf die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Krieges.

Noch eine Woche mit Zeugenbefragungen im Wöginger-Prozess

Linz/Wien - Die Zeugenbefragungen im Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauchs gehen in die letzte Runde. Für Dienstag und Freitag ist knapp ein Dutzend Personen geladen. Diese sollen vor allem zum "Flurfunk" in der Finanzverwaltung Auskunft geben - also, ob die Leitung des Finanzamts Braunau bereits vor dem Hearing feststand - und zur Frage, ob auf die Zusammensetzung der Hearingkommission politisch Einfluss genommen wurde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red