Berichterstattungsverbot im Wöginger-Prozess abgelehnt

Linz/Wien - Im Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte hat das Gericht auf Antrag der Verteidigung am Dienstag das Livetickern untersagt. Der Versuch, auch die laufende Berichterstattung aus dem Gerichtssaal verbieten zu lassen, scheiterte aber. Am Programm standen dann Zeugenvernehmungen. Eine Beamtin aus der Finanzverwaltung schilderte, dass sie selbst auch benachteiligt worden sei.

Israel will bis Fluss Litani Kontrolle im Libanon übernehmen

Beirut/Jerusalem - Beim Vorgehen gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz will Israel laut Verteidigungsminister Israel Katz im Südlibanon die Kontrolle über das Gebiet bis zum Fluss Litani übernehmen. Nach der Sprengung von fünf Brücken über den Fluss werde das israelische Militär "die restlichen Brücken und die Sicherheitszone bis zum Litani kontrollieren", sagte Katz am Dienstag. Die Hunderttausenden aus dem Südlibanon Vertriebenen dürften zunächst nicht in das betroffene Gebiet zurückkehren.

Mehrere Verletzte in Tel Aviv nach iranischem Raketenangriff

Teheran/Tel Aviv - Bei einem iranischen Raketenangriff auf Israel hat es in der Küstenmetropole Tel Aviv laut Sanitätern am Dienstag in der Früh mehrere Einschläge gegeben. An vier Einschlagsorten seien sechs Menschen verletzt worden, berichtete der Rettungsdienst Magen David Adom laut dem Nachrichtenportal "ynet". In Tabriz im Iran wurden indes bei der Bombardierung eines Wohnviertels mindestens sechs Menschen getötet. Seit über drei Wochen führen Israel und die USA Krieg gegen den Iran.

Israel rechnet nicht mit Erfolg von Trumps Deal-Plänen

Jerusalem/Washington - Israel rechnet Insidern zufolge nicht damit, dass der Iran auf US-Forderungen eingeht. US-Präsident Donald Trump sei zwar entschlossen, einen Deal mit dem Iran zu erzielen, sagten drei hochrangige israelische Vertreter am Dienstag. Der Iran werde sich darauf aber wohl nicht einlassen. Die US-Forderungen beträfen wahrscheinlich das Atom- und Raketenprogramm des Irans.

Steirische Möbelfabrik ADA mit 180 Mitarbeitern insolvent

Anger - Die ADA Möbelwerke Holding AG und die ADA Möbelfabrik GmbH im oststeirischen Anger (Bezirk Weiz) haben am Dienstag einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt, so das Unternehmen in einer Aussendung. Ziel sei es, die Gruppe in reduzierter Form fortzuführen. ADA beschäftigt in Österreich rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Schuldenstand betrage rund 30 Mio. Euro, vorwiegend bei großen und institutionellen Gläubigern.

Razzia nach Anschlag auf Stromversorgung in Berlin

Berlin - Ein halbes Jahr nach einem mutmaßlich linksextremen Brandanschlag auf die Stromversorgung eines Technologieparks in Berlin ist die deutsche Polizei mit einer Razzia gegen Verdächtige vorgegangen. Seit der Früh wurden an weit mehr als einem Dutzend Orten in der deutschen Hauptstadt und in drei anderen Bundesländern Wohnungen und andere Räume durchsucht, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus Polizeikreisen erfuhr und die Staatsanwaltschaft bestätigte.

Fußgänger hinter Wiener Straßenbahn von Auto erfasst

Wien - Ein Fußgänger, der hinter einer stehenden Straßenbahn in Wien-Neubau die Kaiserstraße überqueren wollte, ist am Montag gegen 16.15 Uhr von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Berufsrettung versorgte den 49-Jährigen, der anschließend mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen wurde, berichtete die Polizei. Die 38-jährige Pkw-Lenkerin war an der in der Haltestelle Stollgasse stehenden "Bim" vorbeigefahren.

Mehr als die Hälfte will Sommerzeit für immer

Linz - In der Nacht auf Sonntag ist es wieder so weit, die Sommerzeit beginnt. Und was heißt das noch mal genau? Nur gut drei Viertel (76 Prozent) der Österreicher wissen, dass die Uhren dann eine Stunde vorgestellt werden müssen, so das Ergebnis einer market-Umfrage, die am Dienstag veröffentlicht wurde. 80 Prozent wünschen sich überhaupt keine Zeitumstellung, die Mehrheit hat sich für das Beibehalten einer dauerhaften Sommerzeit ausgesprochen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red