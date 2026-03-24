"Postenschacher"-Affäre: Bester Bewerber sollte Job ablehnen

Linz/Wien - Im Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte waren am Dienstag eine Reihe von Zeugen am Wort. Einer davon schilderte, dass er auf Geheiß des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid, den Bestgereihten im Hearing für den Chefsessel im Finanzamt Freistadt angerufen und aufgefordert habe, den Posten nicht anzutreten. Zuvor hatte die Entscheidung des Gerichts, ein Livetickerverbot zu erlassen, für Aufregung gesorgt.

Israel will bis Fluss Litani Kontrolle im Libanon übernehmen

Beirut/Jerusalem - Beim Vorgehen gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz will Israel laut Verteidigungsminister Israel Katz im Südlibanon die Kontrolle über das Gebiet bis zum Fluss Litani übernehmen. Nach der Sprengung von fünf Brücken über den Fluss werde das israelische Militär "die restlichen Brücken und die Sicherheitszone bis zum Litani kontrollieren", sagte Katz am Dienstag. Die Hunderttausenden aus dem Südlibanon Vertriebenen dürften zunächst nicht in das betroffene Gebiet zurückkehren.

Angriffe im Iran-Krieg dauern trotz Hoffnung auf Abkommen an

Jerusalem/Washington - Im Iran-Krieg dauert der gegenseitige Beschuss ungeachtet angekündigter Bemühungen um eine Verhandlungslösung an. Die israelische Armee griff nach eigenen Angaben erneut Ziele in der Stadt Isfahan und anderen Teilen des Irans an. Einwohner der Hauptstadt Teheran berichteten von Explosionen. In Israel gab es Meldungen über neue Raketenangriffe aus dem Iran, unter anderem auf Tel Aviv. Im Golfstaat Bahrain wurde ein Mensch bei iranischen Angriffen getötet.

Zweidrittelmehrheit für Spritpreisbremse weiter nicht fix

Wien - Die Zweidrittelmehrheit für die geplante Spritpreisbremse fehlt vorerst weiterhin. Am Dienstagnachmittag wird die Koalition von ÖVP, SPÖ und NEOS mit den Grünen weiterverhandeln, hieß es nach einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses. ÖVP-Wirtschaftssprecherin Tanja Graf gab sich "sehr zuversichtlich" bezüglich einer Einigung. Zurückhaltender war aber Grünen-Politiker Jakob Schwarz. Die ÖVP versuchte nochmals, die FPÖ ins Boot zu holen. Diese warb aber für eigenes Modell.

NASA plant dauerhafte Präsenz auf dem Mond

Washington - Die US-Raumfahrtbehörde NASA baut ihr Mondprogramm weiter grundlegend um: Es werde nun eine dauerhafte menschliche Präsenz auf dem Mond anvisiert, sagte NASA-Chef Jared Isaacman am Dienstag bei einer Veranstaltung in Washington. "Diese Mondstation wird nicht über Nacht erscheinen. Wir werden in den nächsten sieben Jahren rund 20 Milliarden Dollar investieren und sie mit Dutzenden von Missionen bauen."

Mädchen in Kärnten von Schlange gebissen

Magdalensberg - Ein Kärntner Mädchen ist am Montagvormittag beim Spielen im Freien von einer Schlange gebissen worden. Die Schülerin wurde zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber bereits wieder verlassen. Zu dem Vorfall war es am Gelände der Volksschule Magdalensberg (Bezirk Klagenfurt-Land) gekommen, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage einen entsprechenden Online-Bericht der "Kleinen Zeitung".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red