Israelische Armee startet neue Angriffswelle auf Teheran

New York - Israels Armee hat eine neue Angriffswelle gegen die iranische Hauptstadt Teheran gestartet. Die Angriffe visierten "Infrastruktur des iranischen Terrorregimes" an, erklärte die israelische Armee in der Nacht auf Mittwoch auf Telegram. Zuvor hatte die Armee mehrmals neue Raketensalven des Iran auf Israel gemeldet. Zudem hatten die USA dem Iran einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges geschickt. Teheran kündigte an, dass nicht feindliche Schiffe Hormuz passieren dürfen.

Neue Angriffe in Nahost - Berichte über US-Truppenverlegung

Jerusalem/Washington - Im Iran-Krieg dauert der gegenseitige Beschuss ungeachtet angekündigter Bemühungen um eine Verhandlungslösung an. In Israel wurden am Dienstag mindestens sieben Menschen durch iranische Angriffe verletzt. Die israelische Luftwaffe flog weitere Angriffe auf den Iran. Pakistan brachte sich als möglicher Austragungsort für Verhandlungen ins Gespräch. Die USA planen laut Medienberichten die Verlegung von Luftlande-Kräften in die Region, was Spekulationen über Bodeneinsätze nährt.

Trumps Umfragewerte auf niedrigstem Wert seit Comeback

Washington - Die Zustimmungswerte für US-Präsident Donald Trump sind auf den niedrigsten Stand seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus gefallen. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage äußerten sich 36 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger in den USA zufrieden mit Trumps Amtsführung. In der Vorwoche waren es noch 40 Prozent gewesen. Als Gründe für den Rückgang gelten gestiegene Treibstoffpreise und eine Ablehnung des von den USA und Israel begonnenen Kriegs gegen den Iran.

"Toxische Führungskultur": Mobbing-Vorwürfe gegen KHM-Spitze

Innsbruck/Wien - Die Führungsspitze des KHM-Museumsverbands sieht sich heftigen Vorwürfen gegenüber. In der "Zeit im Bild 2" berichtete am Dienstagabend Veronika Sandbichler, die Direktorin von Schloss Ambras, von Gesprächen, bei denen sie "zumindest verbal so traktiert wurde", dass sie in Tränen ausgebrochen sei. Laut ihrem Anwalt Martin Maxl gebe es seit dem Amtsantritt des neuen Generaldirektors Jonathan Fine knapp 20 Fälle von Auseinandersetzungen mit Museumsmitarbeitern.

Nationalrat startet mit vollem Programm

Wien - Der Nationalrat startet am Mittwoch den regulären Teil seiner Plenarwoche. Meist beachteter Beschluss könnte eine Art Spritpreis-Bremse werden. Da für einen Teil davon aber eine Verfassungsmehrheit notwendig ist, müsste die Koalition die Grünen noch überzeugen. Die FPÖ hat bereits abgewunken. Ziel ist, dass der Literpreis einerseits durch eine Senkung der Mineralölsteuer, andererseits durch eine Beschränkung der Margen von Raffinerien und Tankstellen um 10 Cent sinkt.

Frederiksen-Linksbündnis gewinnt Parlamentswahl in Dänemark

Kopenhagen - Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Dänemark am Dienstag sind die Sozialdemokraten von Regierungschefin Mette Frederiksen trotz ihres schlechtesten Ergebnisses seit mehr als 120 Jahren stärkste Kraft geworden. Ihr linkes Bündnis kam nach Auszählung aller Stimmen auf 84 Sitze im 179 Sitze umfassenden Parlament und verpasste damit die absolute Mehrheit, wie das offizielle Ergebnis zeigte. Frederiksen sagte, sie sei bereit, erneut das Amt der Regierungschefin zu übernehmen.

Millionenstrafe für Meta wegen mangelnden Kinderschutzes

Menlo Park/Santa Fe (New Mexico)/Santa Clara (Kalifornien) - In einem Prozess gegen die Facebook-Mutter Meta im US-Staat New Mexico haben die Geschworenen den Konzern für schuldig befunden, Minderjährige auf den Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp nicht ausreichend zu schützen. Das Urteil verpflichtet Meta zur Zahlung von über 375 Mio. Dollar Schadensersatz und fiel zum Abschluss eines sechswöchigen Prozesses, nachdem die Geschworenen am Dienstag in Santa Fe über den Fall beraten hatten. Meta kündigte Berufung an.

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red