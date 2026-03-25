USA legen Plan vor - Teheran dementiert Verhandlungen

New York - Die US-Regierung von Donald Trump hat den Machthabern in Teheran Medienberichten zufolge einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Pakistan habe den Vorschlag an den Iran weitergereicht, berichteten US-Medien. Irans Militärführung wies diese Darstellung am Mittwoch zurück: Washington verhandle "mit sich selbst".

Nationalrat startet mit vollem Programm

Wien - Der Nationalrat startet am Mittwoch den regulären Teil seiner Plenarwoche. Meist beachteter Beschluss könnte eine Art Spritpreis-Bremse werden. Da für einen Teil davon aber eine Verfassungsmehrheit notwendig ist, müsste die Koalition die Grünen noch überzeugen. Die FPÖ hat bereits abgewunken. Ziel ist, dass der Literpreis einerseits durch eine Senkung der Mineralölsteuer, andererseits durch eine Beschränkung der Margen von Raffinerien und Tankstellen um 10 Cent sinkt.

Mädchen in der Steiermark nach Sturz in Pool reanimiert

Kammern im Liesingtal - Ein 16 Monate altes Mädchen ist Dienstagnachmittag im obersteirischen Kammern im Liesingtal (Bezirk Leoben) in den Pool der Eltern gefallen und beinahe ertrunken. Die 40-jährige Mutter bemerkte den Unfall, zog das Kind aus dem Wasser, begann mit den Erste Hilfe-Maßnahmen und rief die Rettung. Dem eintreffenden "First Responder" des Roten Kreuzes gelang die Reanimation, so die Polizei.

Frederiksen-Linksbündnis gewinnt Parlamentswahl in Dänemark

Kopenhagen - Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Dänemark am Dienstag sind die Sozialdemokraten von Regierungschefin Mette Frederiksen trotz ihres schlechtesten Ergebnisses seit mehr als 120 Jahren stärkste Kraft geworden. Ihr linkes Bündnis kam nach Auszählung aller Stimmen auf 84 Sitze im 179 Sitze umfassenden Parlament und verpasste damit die absolute Mehrheit, wie das offizielle Ergebnis zeigte. Frederiksen sagte, sie sei bereit, erneut das Amt der Regierungschefin zu übernehmen.

Hunderte Drohnen im Einsatz - Brand in russischem Hafen

Belgorod/Ust-Luga - Die ukrainischen Streitkräfte haben Russland in der Nacht mit großen Drohnenschwärmen angegriffen und mehrere Brände in dem Ostseehafen Ust-Luga ausgelöst. Das Verteidigungsministerium in Moskau berichtete von 398 feindlichen Langstreckendrohnen über vielen Teilen Russlands, die angeblich abgefangen worden seien. Nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS war es der schwerste bisher verzeichnete Drohnenangriff aus der Ukraine.

Neun Tote nach Israel-Angriffen im Libanon

Sidon - Bei israelischen Angriffen im Süden des Libanon sind der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA zufolge mindestens neun Menschen getötet worden. Vier Menschen seien bei einem Angriff auf das Dorf Adlun getötet worden, berichtete NNA am Mittwoch unter Berufung auf das libanesische Gesundheitsministerium. Weitere zwei Menschen seien bei einem Angriff auf eine Wohnung im Flüchtlingslager Mieh Mieh getötet worden, bei dem vier weitere Menschen verletzt worden seien.

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red