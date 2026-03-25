Nationalrat startet mit vollem Programm

Wien - Die neue Energiekrise durch die kriegerischen Auseinandersetzungen am Golf hat am Mittwoch bereits den Auftakt der Plenardebatte des Nationalrats dominiert. Die Grünen forderten in einer "Aktuellen Stunde", die Energie-Wende entschlossen voranzutreiben. Seitens der Koalition wurde betont, dass man ohnehin darauf schaue, dass entsprechende Projekte künftig schneller umgesetzt werden können. Die Hoffnung der FPÖ wiederum liegt in russischem Gas.

Grüne ebnen Weg für Beschluss der Spritpreisbremse

Wien - Die Grünen machen den Weg für die Spritpreisbremse frei. Das kündigte Parteichefin Leonore Gewessler am Mittwoch im Parlament an. Man werde dem Gesetz, das eine Margenbeschränkung ermöglicht, die nötige Zweidrittelmehrheit verschaffen. Nicht zustimmen wolle man der geplanten Senkung der Mineralölsteuer (MöSt), für die es keine Zweidrittelmehrheit braucht. Vertreter der Koalitionspartner wiesen darauf hin, dass die entsprechende Verordnung monatlich angepasst werden könne.

Im Großteil Österreichs wird es wieder schneien

Wien - Auch wenn die Temperaturen in der letzten Zeit bereits an die 20 Grad erreicht haben, müssen die Österreicherinnen und Österreicher nun mit einem kräftigen Wintereinbruch rechnen. Bereits am Mittwoch erreicht von Westen her eine kräftige Kaltfront das Land, ausgehend von einem Tief über Nordeuropa. Gleichzeitig entwickelt sich über Oberitalien ein Tiefdruckgebiet. Diese Kombination bringt einen Temperatursturz und im Großteil Österreichs Schnee, erläuterte Geosphere Austria.

Ärztekammer verwehrt sich gegen "Dauerangriff auf Wahlärzte"

Wien - Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) hat am Mittwoch den "Dauerangriff auf die Wahlärzte" kritisiert. Auch die verpflichtende Diagnose-Codierung ab Jahresmitte wurde einmal mehr als problematisch benannt. Kammer-Präsident Johannes Steinhart sagte, statt Druck brauche es eine Attraktivierung des Kassensystems. Deutliche Kritik an Bestrebungen von Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ), Wahlärzte zu Kassen-Leistungen zu verpflichten, äußerte Vizepräsident Edgar Wutscher.

"Cassata" ist österreichisches Eis des Jahres

Wien - Am Mittwochvormittag ist zu frühlingshaftem Wetter die Eissaison 2026 von der Wirtschaftskammer (WKÖ) eröffnet worden. Gastgeber des Openings war der familiengeführte Eissalon Mauß in Wien-Ottakring. Dort gibt es auch das österreichische sowie das europäische Eis des Jahres zu kosten. Unter den österreichischen Eismachern setzte sich die Sorte "Cassata" durch. Sie ist angelehnt an die süditalienische Torte "Cassata siciliana" und setzt auf kandierte Früchte.

Österreicher stirbt in Spital nach Lawinendrama in Südtirol

Bozen/Ridnaun/Innsbruck - Das Lawinenunglück vergangenen Samstag im Südtiroler Ridnaun hat einen weiteren, vierten Toten gefordert: Ein 44-jähriger Österreicher, der von der Lawine verschüttet worden war, starb am Mittwoch im Krankenhaus in Bozen, wo er auf der Intensivstation behandelt wurde. Dies berichteten Südtiroler und italienische Medien. Der Zustand des Wintersportlers war durchgehend als kritisch eingeschätzt worden.

Frau starb im Spital in Salzburg: Zwei Ärzte verurteilt

Salzburg - Zwei Ärzte sind am Mittwoch am Landesgericht Salzburg wegen fahrlässiger Tötung zu Geldstrafen verurteilt worden. Die bisher unbescholtenen Österreicher waren laut Anklage für die Verabreichung des Schmerzmittels Novalgin an eine 83-jährige Patientin eines Spitals in Salzburg verantwortlich, obwohl in der Krankenakte die Unverträglichkeit gegen das Medikament dokumentiert war. Ein Sachverständiger führte den Tod der Frau im März 2025 auf die Novalgin-Gaben zurück.

Drohnen in Estland und Lettland stammten aus Ukraine

Tallinn/Riga - Zwei verirrte ukrainische Militärdrohnen sind am Mittwoch über Russland in den Luftraum der NATO-Staaten Estland und Lettland eingedrungen. Eine davon prallte gegen den Schornstein eines Kraftwerks in Estland, während die andere in Lettland abstürzte, wie die Regierungen der beiden baltischen Länder mitteilten. Die Drohnen seien Teil eines größeren ukrainischen Angriffs auf Ziele in Russland gewesen, erklärten die Behörden.

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red