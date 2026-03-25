Nationalrat startet mit vollem Programm

Wien - Die neue Energiekrise durch die kriegerischen Auseinandersetzungen am Golf hat am Mittwoch bereits den Auftakt der Plenardebatte des Nationalrats dominiert. Die Grünen forderten in einer "Aktuellen Stunde", die Energie-Wende entschlossen voranzutreiben. Seitens der Koalition wurde betont, dass man ohnehin darauf schaue, dass entsprechende Projekte künftig schneller umgesetzt werden können. Die Hoffnung der FPÖ wiederum liegt in russischem Gas.

Grüne ebnen Weg für Beschluss der Spritpreisbremse

Wien - Die Grünen machen den Weg für die Spritpreisbremse frei. Das kündigte Parteichefin Leonore Gewessler am Mittwoch im Parlament an. Man werde dem Gesetz, das eine Margenbeschränkung ermöglicht, die nötige Zweidrittelmehrheit verschaffen. Nicht zustimmen wolle man der geplanten Senkung der Mineralölsteuer (MöSt), für die es keine Zweidrittelmehrheit braucht. Vertreter der Koalitionspartner wiesen darauf hin, dass die entsprechende Verordnung monatlich angepasst werden könne.

Im Großteil Österreichs wird es wieder schneien

Wien - Auch wenn die Temperaturen in der letzten Zeit bereits an die 20 Grad erreicht haben, müssen die Österreicherinnen und Österreicher nun mit einem kräftigen Wintereinbruch rechnen. Bereits am Mittwoch erreicht von Westen her eine kräftige Kaltfront das Land, ausgehend von einem Tief über Nordeuropa. Gleichzeitig entwickelt sich über Oberitalien ein Tiefdruckgebiet. Diese Kombination bringt einen Temperatursturz und im Großteil Österreichs Schnee, erläuterte Geosphere Austria.

Ärztekammer verwehrt sich gegen "Dauerangriff auf Wahlärzte"

Wien - Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) hat am Mittwoch den "Dauerangriff auf die Wahlärzte" kritisiert. Auch die verpflichtende Diagnose-Codierung ab Jahresmitte wurde einmal mehr als problematisch benannt. Kammer-Präsident Johannes Steinhart sagte, statt Druck brauche es eine Attraktivierung des Kassensystems. Deutliche Kritik an Bestrebungen von Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ), Wahlärzte zu Kassen-Leistungen zu verpflichten, äußerte Vizepräsident Edgar Wutscher.

KHM-Kuratorium tagt nach Vorwürfen an KHM-Spitze

Wien/Innsbruck - Die von der Schloss Ambras-Direktorin Veronika Sandbichler vorgebrachten Vorwürfe gegen die "toxische Führungskultur" im Verband des Kunsthistorischen Museums seit Antritt von Generaldirektor Jonathan Fine im Vorjahr beschäftigen nun auch das Kuratorium des KHM-Verbandes. Dieses absolviert neben seiner für Mittwoch angesetzten regulären Sitzung nun auch eine Sondersitzung. Im Ö1-Morgenjournal präzisierte Sandbichler ihre in der "Zeit im Bild 2" vorgebrachten Vorwürfe.

EU-Rechnungshof: Zu wenig Dienstleistungsfreiheit in der EU

Brüssel/EU-weit - Obwohl eine der größten Errungenschaften der EU ihr freier Binnenmarkt sein sollte, wird nur ein Fünftel aller Dienstleistungen EU-weit erbracht: Das kritisiert ein am Mittwoch veröffentlichter Bericht des EU-Rechnungshofes. 60 Prozent der aktuellen Hindernisse im EU-Binnenmarkt existierten schon seit 20 Jahren. Dazu zählen laut Bericht etwa unterschiedliche Vorschriften, aufwendige Verwaltungsverfahren und Beschränkungen für die Entsendung von Arbeitnehmern.

Zeuge im Eurofighter-Untreue-Prozess hat "keinen Bock mehr"

Wien - Der Untreue-Prozess rund um die Eurofighter-Causa ist am Mittwoch mit Zeugenbefragungen fortgesetzt worden. Per Video zugeschaltet war am Vormittag der ehemalige EADS-Manager H., der bereits 2019 in Deutschland eine Strafverfügung bekommen hatte. Er zeigte sich wenig auskunftsfreudig und hatte "keinen Bock mehr", über die Sache nachzudenken. Gegengeschäfte seien von Anfang an vereinbart gewesen, sagte der frühere Manager. Am Nachmittag berichtete eine Zeugin von ihrer Arbeit.

Frau starb im Spital in Salzburg: Zwei Ärzte verurteilt

Salzburg - Zwei Ärzte sind am Mittwoch am Landesgericht Salzburg wegen fahrlässiger Tötung zu Geldstrafen verurteilt worden. Die bisher unbescholtenen Österreicher waren laut Anklage für die Verabreichung des Schmerzmittels Novalgin an eine 83-jährige Patientin eines Spitals in Salzburg verantwortlich, obwohl in der Krankenakte die Unverträglichkeit gegen das Medikament dokumentiert war. Ein Sachverständiger führte den Tod der Frau im März 2025 auf die Novalgin-Gaben zurück.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red