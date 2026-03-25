Staatsfernsehen: Iran weist US-Plan für Kriegsende zurück

New York - Der Iran hat nach Angaben des staatlichen Fernsehens den von den USA vorgelegten Plan für ein Ende des Krieges zurückgewiesen. Der Krieg höre auf, "wenn der Iran beschließt, ihn zu beenden - und nicht, wenn (US-Präsident Donald) Trump es will", erklärte ein Regierungsvertreter am Mittwoch nach Angaben des Staatssenders Press TV. Demnach stellte Teheran eigene Forderungen auf.

Spritpreisbremse nach Zustimmung der Grünen beschlossen

Wien - Bis zu Mittag ist es unklar geblieben, ob die benötigte Zweidrittelmehrheit für die Spritpreisbremse zustande kommt. Am Ende verabschiedeten die Koalitionsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS das Gesetz aber mit den Stimmen der weiterhin skeptischen Grünen im Nationalrat dann aber doch noch. Erklärtes Ziel ist es, den Anstieg der Spritpreise infolge des Iran-Krieges zu dämpfen.

Ärztekammer verwehrt sich gegen "Dauerangriff auf Wahlärzte"

Wien - Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) hat am Mittwoch den "Dauerangriff auf die Wahlärzte" kritisiert. Auch die verpflichtende Diagnose-Codierung ab Jahresmitte wurde einmal mehr als problematisch benannt. Kammer-Präsident Johannes Steinhart sagte, statt Druck brauche es eine Attraktivierung des Kassensystems. Deutliche Kritik an Bestrebungen von Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ), Wahlärzte zu Kassen-Leistungen zu verpflichten, äußerte Vizepräsident Edgar Wutscher.

KHM-Kuratorium tagt nach Vorwürfen an KHM-Spitze

Wien/Innsbruck - Die von der Schloss Ambras-Direktorin Veronika Sandbichler vorgebrachten Vorwürfe gegen die "toxische Führungskultur" im Verband des Kunsthistorischen Museums seit Antritt von Generaldirektor Jonathan Fine im Vorjahr beschäftigen nun auch das Kuratorium des KHM-Verbandes. Dieses absolviert neben seiner für Mittwoch angesetzten regulären Sitzung nun auch eine Sondersitzung. Im Ö1-Morgenjournal präzisierte Sandbichler ihre in der "Zeit im Bild 2" vorgebrachten Vorwürfe.

Tote Person bei Brand in Graz

Graz - Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in der Fischeraustraße in Graz ist am Mittwoch eine Person ums Leben gekommen. Gegen 12.30 Uhr gingen laut einer Aussendung bei der Brandmeldezentrale der Berufsfeuerwehr Graz zahlreiche Notrufe ein, nachdem Flammen und Rauch aus dem Fenster einer Wohnung im sechsten Obergeschoß gemeldet worden waren. Bereits auf der Anfahrt war starke Rauchentwicklung entlang der Fassade sichtbar.

EU-Rechnungshof: Zu wenig Dienstleistungsfreiheit in der EU

Brüssel/EU-weit - Obwohl eine der größten Errungenschaften der EU ihr freier Binnenmarkt sein sollte, wird nur ein Fünftel aller Dienstleistungen EU-weit erbracht: Das kritisiert ein am Mittwoch veröffentlichter Bericht des EU-Rechnungshofes. 60 Prozent der aktuellen Hindernisse im EU-Binnenmarkt existierten schon seit 20 Jahren. Dazu zählen laut Bericht etwa unterschiedliche Vorschriften, aufwendige Verwaltungsverfahren und Beschränkungen für die Entsendung von Arbeitnehmern.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red