US-Regierung droht Iran mit verschärften Angriffen

New York - Die US-Regierung hat dem Iran mit verschärften Angriffen gedroht. Wenn der Iran die neue Realität nicht anerkennt, werden die USA härter zuschlagen als je zuvor, wie Regierungssprecherin Karoline Leavitt in Washington sagte. US-Präsident Donald Trump sei trotz der Verhandlungen bereit, die Hölle im Iran losbrechen zu lassen. Leavitt äußerte sich, nachdem der Iran den US-Plan für ein Kriegsende laut Medienberichten zurückgewiesen hat.

Iranischer Außenminister lehnt Verhandlungen mit den USA ab

Teheran - Der iranische Außenminister Abbas Araqchi hat Verhandlungen mit den USA über eine Beendigung des Iran-Kriegs bestritten und Gespräche mit Washington abgelehnt. "Wir haben nicht die Absicht zu verhandeln - bisher haben keine Verhandlungen stattgefunden, und ich glaube, dass unsere Haltung vollkommen prinzipientreu ist", sagte Araqchi am Mittwoch im iranischen Staatsfernsehen - nachdem US-Präsident Donald Trump gesagt hatte, Washington habe einen Friedensplan vorgeschlagen.

Spritpreisbremse nach Zustimmung der Grünen beschlossen

Wien - Bis zu Mittag ist es unklar geblieben, ob die benötigte Zweidrittelmehrheit für die Spritpreisbremse zustande kommt. Am Ende verabschiedeten die Koalitionsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS das Gesetz aber mit den Stimmen der weiterhin skeptischen Grünen im Nationalrat dann aber doch noch. Erklärtes Ziel ist es, den Anstieg der Spritpreise infolge des Iran-Krieges zu dämpfen.

KHM-Führung weist Vorwürfe zurück, Kuratorium lässt prüfen

Wien/Innsbruck - Der Generaldirektor des Museumsverbands des Kunsthistorischen Museums, Jonathan Fine, bestreitet alle seit Dienstag öffentlich gegen ihn vorgebrachten Mobbing- und Bossing-Vorwürfe dezidiert. "Ich weise den Vorwurf zurück, dass es ein systematisches Mobbing im KHM-Museumsverband gibt", sagte er am Mittwochabend bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz, bei der er und der kaufmännische Geschäftsführer Paul Frey ihre Sicht der Dinge darlegten.

Strengere Regeln für E-Bikes, E-Scooter und E-Mopeds

Wien - Mit breiter Mehrheit hat der Nationalrat am Mittwoch die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) beschlossen. Die neuen Regeln für E-Bikes und E-Scooter - darunter eine Helmpflicht für junge Lenker - gelten ab 1. Mai, die Verschärfungen für E-Mopeds ab Oktober. Beschlossen wurde außerdem ein rechtlicher Rahmen für automationsgestützte Zufahrtskontrollen. Für die Änderungen stimmten neben den Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS auch die Grünen.

Meta bei Prozess um Suchtpotenzial verurteilt

Los Angeles - Der Facebook-Konzern Meta und die Google-Videoplattform YouTube haben eine Niederlage in einem US-Prozess um das Suchtpotenzial von Online-Diensten einstecken müssen. Geschworene in Los Angeles kamen zu dem Schluss, dass die Plattformen fahrlässig handelten und Nutzer ungenügend über Risiken informierten, wie US-Medien aus dem Gerichtssaal berichteten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red