Iranischer Außenminister lehnt Verhandlungen mit den USA ab

Teheran - Der iranische Außenminister Abbas Araqchi hat Verhandlungen mit den USA über eine Beendigung des Iran-Kriegs bestritten und Gespräche mit Washington abgelehnt. Die US-Regierung hatte dem Iran zuvor mit noch härteren Angriffen gedroht, sollte die Führung des Landes nicht nachgeben. Die israelische Armee führte indes am Donnerstag eigenen Angaben zufolge "großangelegte" Angriffe in weiten Teilen des Iran aus.

KHM-Führung weist Vorwürfe zurück, Kuratorium lässt prüfen

Wien/Innsbruck - Der Generaldirektor des Museumsverbands des Kunsthistorischen Museums, Jonathan Fine, bestreitet alle seit Dienstag öffentlich gegen ihn vorgebrachten Mobbing- und Bossing-Vorwürfe dezidiert. "Ich weise den Vorwurf zurück, dass es ein systematisches Mobbing im KHM-Museumsverband gibt", sagte er am Mittwochabend bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz, bei der er und der kaufmännische Geschäftsführer Paul Frey ihre Sicht der Dinge darlegten.

Nationalrat mit Fragestunde an Finanzminister Marterbauer

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) stellt sich am Donnerstag im Nationalrat im Rahmen einer Fragestunde den Fragen der Abgeordneten. Nach der Aussprache zu Beginn der Plenarsitzung stehen einige Gesetzesbeschlüsse aus dem Finanzbereich auf der Tagesordnung. Erleichtert werden soll etwa der Börsengang für kleine und mittlere Unternehmen, zudem soll der österreichische Kapitalmarkt attraktiviert werden.

Sklavenhandel "schwerstes Verbrechen gegen Menschlichkeit"

New York - Die Vereinten Nationen haben den transatlantischen Sklavenhandel als "schwerstes Verbrechen gegen die Menschlichkeit" eingestuft. 123 Staaten stimmten in der UNO-Generalversammlung für eine von Ghana eingebrachte Resolution, die unter anderem auch die unentgeltliche "unverzügliche und ungehinderte Rückgabe" von Kulturgütern und Kunstobjekten an Herkunftsländer fordert. Israel, die USA und Argentinien stimmten gegen den Text. Österreich und 51 weitere Staaten enthielten sich.

50 Jahres FSME-Impfung: Fallzahlen steigen wieder

Wien - Seit 1976 ist die Impfung gegen die von Zecken übertragene FSME in Österreich zugelassen - die Impfrate war lange hoch, ist aber auf um die 80 Prozent gesunken. Dagegen sind die Zahlen der mit Frühsommer-Meningoenzephalitis in Spitälern behandelten Personen im Vergleich zu noch vor zehn Jahren wieder gestiegen. 132 Betroffene waren es im Jahr 2025. Dabei hat die Impfung allein seit dem Jahr 2000 über 10.000 Hospitalisierungen und rund 80 Todesfälle in Österreich verhindert.

Zahl der Autokratien weltweit auf neuem Höchststand

Berlin - Die Zahl der Autokratien weltweit nimmt einer Studie zufolge weiter zu. Inzwischen werden 77 von 137 untersuchten Staaten autokratisch regiert, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Transformationsindex 2026 der Bertelsmann Stiftung (BTI) hervorgeht. Dies sei ein neuer Höchststand seit Beginn der Erhebung vor 20 Jahren. Gleichzeitig konstatieren die Autoren der Studie jedoch einen wachsenden gesellschaftlichen Widerstand gegen die Aushöhlung der Demokratie.

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red