Iranischer Außenminister lehnt Verhandlungen mit den USA ab

Teheran - Der iranische Außenminister Abbas Araqchi hat Verhandlungen mit den USA über eine Beendigung des Iran-Kriegs bestritten und Gespräche mit Washington abgelehnt. Die US-Regierung hatte dem Iran zuvor mit noch härteren Angriffen gedroht, sollte die Führung des Landes nicht nachgeben. Die israelische Armee führte indes am Donnerstag eigenen Angaben zufolge "großangelegte" Angriffe in weiten Teilen des Iran aus.

Israel nahm zwei iranische Spitzenpolitiker von Todesliste

Peking/Islamabad - Israel hat nach einer Intervention Pakistans nach Angaben aus Islamabad den iranischen Außenminister Abbas Araqchi und Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf von einer Liste für potenzielle gezielte Tötungen genommen. "Die Israelis hatten ihre Koordinaten und wollten sie ausschalten", sagte ein Vertreter der pakistanischen Regierung am Donnerstag. "Wir haben den USA gesagt, wenn diese auch noch ausgeschaltet werden, gibt es niemanden mehr, mit dem man reden kann."

Erster H9N2-Fall beim Menschen in Italien nachgewiesen

Rom - In Italien ist der erste Fall eines nachweislich mit dem Vogelgrippevirus H9N2 infizierten Menschen festgestellt worden. Es handle sich dabei um den ersten Fall in Europa, bestätigte das Gesundheitsministerium in Rom. Bei dem Infizierten handelt es sich um einen in der Lombardei lebenden Mann aus Afrika, der sich dort mit dem Virusstamm H9N2 angesteckt hat. Alle Personen, die Kontakt mit dem Mann hatten, wurden negativ getestet.

Meta bei Prozess um Suchtpotenzial verurteilt

Los Angeles - Die Tech-Konzerne Alphabet und Meta sind in einem wegweisenden Prozess um die Abhängigkeit von sozialen Medien zu Schadensersatzzahlungen in Millionenhöhe verurteilt worden. Die Geschworenen sprachen der Klägerin einschließlich Strafzahlungen 4,2 Millionen Dollar von Meta und 1,8 Millionen Dollar von der Google-Mutter zu. Es geht um eine 20-jährige Frau, die nach eigenen Angaben in jungen Jahren wegen fesselnden Designs der Apps süchtig nach YouTube und Instagram wurde.

Nationalrat mit Fragestunde an Finanzminister Marterbauer

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) stellt sich am Donnerstag im Nationalrat im Rahmen einer Fragestunde den Fragen der Abgeordneten. Nach der Aussprache zu Beginn der Plenarsitzung stehen einige Gesetzesbeschlüsse aus dem Finanzbereich auf der Tagesordnung. Erleichtert werden soll etwa der Börsengang für kleine und mittlere Unternehmen, zudem soll der österreichische Kapitalmarkt attraktiviert werden.

50 Jahres FSME-Impfung: Fallzahlen steigen wieder

Wien - Seit 1976 ist die Impfung gegen die von Zecken übertragene FSME in Österreich zugelassen - die Impfrate war lange hoch, ist aber auf um die 80 Prozent gesunken. Dagegen sind die Zahlen der mit Frühsommer-Meningoenzephalitis in Spitälern behandelten Personen im Vergleich zu noch vor zehn Jahren wieder gestiegen. 132 Betroffene waren es im Jahr 2025. Dabei hat die Impfung allein seit dem Jahr 2000 über 10.000 Hospitalisierungen und rund 80 Todesfälle in Österreich verhindert.

Großeinsatz wegen Brandes von Osttiroler Haus

Matrei in Osttirol - Der Brand eines Mehrparteienhauses in Matrei in Osttirol hat Mittwochabend einen Großeinsatz der Feuerwehr mit insgesamt 165 Einsatzkräften ausgelöst. Das Feuer war gegen 19.30 Uhr ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Wegen starken Windes griffen die Flammen auf die Fassade über. Aus Sicherheitsgründen wurden schließlich insgesamt 36 Personen, darunter drei Kinder, auch aus angrenzenden Häusern evakuiert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Brandursache war unklar.

EU-Behörde für weitgehendes Verbot von PFAS-Chemikalien

Brüssel/Helsinki/EU-weit - Die EU-Chemiebehörde (ECHA) hat ein weitreichendes Verbot sogenannter Ewigkeitschemikalien (PFAS) empfohlen - hält aber eine Reihe von Ausnahmen für sinnvoll. "Die derzeit geltenden Regeln reichen nicht aus", teilte die ECHA mit Sitz in Helsinki am Donnerstag mit. Die Behörde veröffentlichte zwei Risikoanalysen, die als Grundlage für einen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission dienen sollen. Forschungen ergaben negative gesundheitliche Folgen von PFAS für den Menschen.

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red