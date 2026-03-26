Versorgung psychisch Kranker im Strafvollzug prekär

Wien - Einen alarmierenden Schwerpunktbericht zur Situation von psychisch erkrankten Menschen im Strafvollzug hat am Donnerstag die Volksanwaltschaft vorgelegt. Demnach ist deren Versorgung zumindest in einigen Justizanstalten nur bedingt bzw. nicht ausreichend gewährleistet. "Es gibt zu wenige Fachärztinnen und Fachärzte für Psychiatrie im Strafvollzug, um eine adäquate Betreuung zu ermöglichen", sagte Volksanwältin Gabriela Schwarz (ÖVP) im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien.

Wintertourismus mit starkem Februar auf Rekordkurs

Wien - Trotz schwächelnder Wirtschaft befindet sich der heimische Wintertourismus auf Rekordkurs. Von November bis Februar stiegen die Nächtigungszahlen um 5,5 Prozent auf 54,25 Millionen - der höchste jemals gemessene Wert für diesen Zeitraum, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte. Während die Nächtigungen von Gästen aus dem Inland mit 11,42 Millionen stabil blieben, wuchsen die Nächtigungen von Gästen aus dem Ausland um 7,1 Prozent auf 42,83 Millionen.

Mehrere Raketenangriffe des Iran auf Israel

Tel Aviv/Teheran - Der Iran hat Israel Donnerstagfrüh unter intensiven Raketenbeschuss genommen. In mindestens sieben Wellen binnen rund zwei Stunden flogen nach Militärangaben iranische Geschoße auf Israel. In zahlreichen Gebieten, darunter im Großraum Tel Aviv, Jerusalem sowie im Norden des Landes, gab es Raketenalarm. Nach Angaben von Armee und Rettungskräften kam es an mehreren Orten zu Einschlägen. Es gab Berichte zu Verletzten in Tel Aviv sowie in der arabisch geprägten Stadt Kfar Qassem.

EU-Behörde für weitgehendes Verbot von PFAS-Chemikalien

Brüssel/Helsinki/EU-weit - Die EU-Chemiebehörde (ECHA) hat ein weitreichendes Verbot sogenannter Ewigkeitschemikalien (PFAS) empfohlen - hält aber eine Reihe von Ausnahmen für sinnvoll. "Die derzeit geltenden Regeln reichen nicht aus", teilte die ECHA mit Sitz in Helsinki am Donnerstag mit. Die Behörde veröffentlichte zwei Risikoanalysen, die als Grundlage für einen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission dienen sollen. Forschungen ergaben negative gesundheitliche Folgen von PFAS für den Menschen.

50 Jahre FSME-Impfung: Fallzahlen steigen wieder

Wien - Seit 1976 ist die Impfung gegen die von Zecken übertragene FSME in Österreich zugelassen - die Impfrate war lange hoch, ist aber auf um die 80 Prozent gesunken. Dagegen sind die Zahlen der mit Frühsommer-Meningoenzephalitis in Spitälern behandelten Personen im Vergleich zu noch vor zehn Jahren wieder gestiegen. 132 Betroffene waren es im Jahr 2025. Dabei hat die Impfung allein seit dem Jahr 2000 über 10.000 Hospitalisierungen und rund 80 Todesfälle in Österreich verhindert.

Große Lawinengefahr durch Winter-Rückkehr in Westösterreich

Innsbruck - Knapp eine Woche nach dem Frühlingsbeginn hat am Donnerstag in Österreich der Winter ein Comeback gefeiert. Am Vormittag schneite es vom Arlberg bis zum Semmering. "Der Niederschlagsschwerpunkt verlagert sich langsam Richtung Ostösterreich", prognostizierte Geosphere-Klimatologe Alexander Orlik. In Tirol und Vorarlberg wurde aufgrund der intensiven Schneefälle die Lawinenwarnstufe auf die zweithöchste Stufe erhöht. Es galt nun in weiten Teilen große Lawinengefahr.

Regierung einigt sich auf Erneuerbaren-Beschleunigungsgesetz

Wien - Die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS ist sich bei ihrem neuen Gesetz zum beschleunigten Erneuerbaren-Ausbau (EABG) einig. Länder und Gemeinden, die den Ausbau unterstützen, sollen finanziell profitieren, bei Verfehlen der Ziele hingegen drohen Strafen und Förderkürzungen, berichtete das Ö1-Morgenjournal am Donnerstagfrüh. Zu Mittag ist im Wirtschaftsministerium eine Pressekonferenz angesetzt. Für den Gesetzesbeschluss im Nationalrat braucht es eine Zweidrittelmehrheit.

Erster H9N2-Fall beim Menschen in Italien nachgewiesen

Rom - In Italien ist der erste Fall eines nachweislich mit dem Vogelgrippevirus H9N2 infizierten Menschen festgestellt worden. Es handle sich dabei um den ersten Fall in Europa, bestätigte das Gesundheitsministerium in Rom. Bei dem Infizierten handelt es sich um einen in der Lombardei lebenden Mann aus Afrika, der sich dort mit dem Virusstamm H9N2 angesteckt hat. Alle Personen, die Kontakt mit dem Mann hatten, wurden negativ getestet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red