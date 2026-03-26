Israel meldet Tötung von iranischem Marine-Kommandeur

Tel Aviv/Teheran - Israel hat nach Angaben von Verteidigungsminister Israel Katz den Marine-Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden gezielt getötet. Katz teilte nach Angaben seines Büros mit, die Armee habe Admiral Aziz Reza Tangsiri "ausgeschaltet, zusammen mit hochrangigen Offizieren des Marinekommandos". Aus dem Iran gab es dazu zunächst keine Bestätigung. Donnerstagfrüh hatte der Iran Israel in mindestens sieben Wellen unter intensiven Raketenbeschuss genommen.

Nahost-Krieg bremst Wirtschaft weltweit aus

Berlin - Der Iran-Krieg dürfte der OECD zufolge auf die Weltkonjunktur durchschlagen. Ein Stopp der Lieferungen durch die Straße von Hormus und die Schließung oder Beschädigung von Energieinfrastruktur hätten bereits einen sprunghaften Anstieg der Energiepreise ausgelöst. Das globale Wirtschaftswachstum werde sich heuer auf 2,9 Prozent abschwächen, im kommenden Jahr soll es bei 3,0 Prozent liegen. Im Euroraum erwartet die OECD für 2026 eine Abschwächung des Wachstums auf 0,8 Prozent.

Marterbauer warb im Nationalrat für Erbschaftssteuer

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat im Nationalrat für eine Erbschaftssteuer geworben. Diese sei sinnvoll, sozial gerecht und umsetzbar, sagte er während der Fragestunde am Donnerstag. Bei den Koalitionspartnern ÖVP und NEOS stößt die Forderung auf wenig Gegenliebe. Die Regierung habe sich dagegen verständigt, so Marterbauer, der sich allerdings optimistisch zeigte, dass die Steuer in der nächsten Legislaturperiode kommen wird.

Volksanwaltschaft ortet "Systemversagen" im Strafvollzug

Wien - Einen alarmierenden Schwerpunktbericht zur Situation von psychisch erkrankten Menschen im Strafvollzug hat am Donnerstag die Volksanwaltschaft vorgelegt. Demnach ist deren Versorgung zumindest in einigen Justizanstalten nur bedingt bzw. nicht ausreichend gewährleistet. Die für den Strafvollzug zuständige Volksanwältin Gabriela Schwarz (ÖVP) sprach bei einem Pressetermin in Wien von einem "Systemversagen". Der Strafvollzug sei "multi-morbid", meinte Reinhard Klaushofer.

Deutsche Nina Zimmer wird neue Belvedere-Chefin

Wien - Das Belvedere bleibt unter weiblicher Führung: Die gebürtige Münchner Kunsthistorikerin Nina Zimmer wird im Jänner 2027 auf Stella Rollig in der Funktion als Generaldirektorin folgen, die sich nach zehn Jahren an der Spitze des Hauses nicht mehr beworben hatte. Zimmer ist seit 2016 Direktorin des Kunstmuseum Bern und des Zentrums Paul Klee und war von der Findungskommission zur bestgeeigneten Kandidatin gekürt worden.

EU-Parlament stimmte für Verbot von KI für Porno-Deepfakes

Brüssel/EU-weit - Die EU geht gegen Porno-Deepfakes und sexualisierte Bilder im Netz vor: Das Europaparlament stimmte am Donnerstag in Brüssel für ein Verbot von KI-Anwendungen, mit deren Hilfe Nutzer solche Videos und Bilder von Menschen ohne deren Einwilligung erstellen können. Das Verbot soll in einigen Monaten greifen, sobald die Änderung endgültig beschlossen ist.

Harvard-Mathematiker Nowak legt ÖAW-Mitgliedschaft zurück

Wien/Washington/New York - Der österreichische Mathematiker Martin Nowak kommt einem möglichen Ausschluss aus der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zuvor und legt seine Mitgliedschaft per sofort zurück. Das teilte die ÖAW, die ein Ethik-Komitee zur Überprüfung der Vorwürfe im Zusammenhang mit dem US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein eingesetzt hat, in einer Aussendung mit. Nowak war zudem wegen seiner Epstein-Verbindung von der US-Eliteuniversität Harvard freigestellt worden.

EU-Parlament stimmt für Umsetzung von US-Handelsdeal

Brüssel - Das Europaparlament hat die Umsetzung einer Handelsvereinbarung zwischen der EU und den USA aus dem vergangenen Jahr einen Schritt vorangebracht. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag in Brüssel dafür, die europäischen Zölle auf US-Industrieprodukte zeitweise abzuschaffen - stellten dafür aber eine Reihe von Bedingungen auf. Der Gesetzentwurf geht nun in die Verhandlungen mit dem Rat der 27 EU-Staaten.

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red