Israel meldet Tötung von iranischem Marine-Kommandeur

Tel Aviv/Teheran - Israel hat nach Angaben von Verteidigungsminister Israel Katz den Marine-Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden gezielt getötet. Katz teilte nach Angaben seines Büros mit, die Armee habe Admiral Aziz Reza Tangsiri "ausgeschaltet, zusammen mit hochrangigen Offizieren des Marinekommandos". Aus dem Iran gab es dazu zunächst keine Bestätigung. Donnerstagfrüh hatte der Iran Israel in mindestens sieben Wellen unter intensiven Raketenbeschuss genommen.

Große Lawinengefahr durch Winter-Rückkehr in Westösterreich

Innsbruck/Graz - Knapp eine Woche nach dem Frühlingsbeginn hat am Donnerstag in Österreich der Winter ein Comeback gefeiert. Am Vormittag schneite es vom Arlberg bis zum Semmering. "Der Niederschlagsschwerpunkt verlagert sich langsam Richtung Ostösterreich", prognostizierte Geosphere-Klimatologe Alexander Orlik. In Tirol und Vorarlberg wurde aufgrund der intensiven Schneefälle die Lawinenwarnstufe auf die zweithöchste Stufe erhöht. Es galt nun in weiten Teilen große Lawinengefahr.

Marterbauer warb im Nationalrat für Erbschaftssteuer

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat im Nationalrat für eine Erbschaftssteuer geworben. Diese sei sinnvoll, sozial gerecht und umsetzbar, sagte er während der Fragestunde am Donnerstag. Bei den Koalitionspartnern ÖVP und NEOS stößt die Forderung auf wenig Gegenliebe. Die Regierung habe sich dagegen verständigt, so Marterbauer, der sich allerdings optimistisch zeigte, dass die Steuer in der nächsten Legislaturperiode kommen wird.

Regierung einigt sich auf Erneuerbaren-Beschleunigungsgesetz

Wien - Die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS ist sich bei ihrem neuen Gesetz zum beschleunigten Erneuerbaren-Ausbau (EABG) einig. Gemeinden, die den Ausbau unterstützen, sollen finanziell profitieren. Ländern, die die Ziele verfehlen, drohen hingegen Förderkürzungen bis hin zu Milliardenstrafen. Für den Gesetzesbeschluss im Nationalrat braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Die Grünen zeigten sich am Donnerstag vom Entwurf enttäuscht und sehen "noch ordentlichen Nachbesserungsbedarf".

Geldstrafen bei Prozess gegen frühere "Letzte Generation"

Wien - Im Rahmen des Großverfahrens gegen frühere Mitglieder der aufgelösten Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" mussten sich am Donnerstag sieben Angeklagte wegen Sachbeschädigung und schwerer Sachbeschädigung vor dem Wiener Landesgericht verantworten. Die Angeklagten gaben dabei teils politische Erklärungen für ihre Taten ab und ernteten dafür Applaus vom Publikum. Fünf Angeklagte wurden nicht rechtskräftig zu Geldstrafen verurteilt, zwei Fälle wurden diversionell erledigt.

Salzburger Festspiele: Hinterhäuser ab sofort beurlaubt

Salzburg - Die Salzburger Festspiele und Intendant Markus Hinterhäuser gehen aufgrund unüberbrückbarer Auffassungsunterschiede und Differenzen ab sofort getrennte Wege. Das ist das Ergebnis einer Besprechung der Anwälte der Festspiele und des Intendanten und seiner Rechtsvertretung, teilte das Festspielkuratorium am Donnerstag in einer Aussendung mit. Beide Seiten verständigten sich darauf, dass Hinterhäuser bis zum Ende seines Vertrages, das ist der 30. September 2026, beurlaubt ist.

Anklage gegen Wolf und Schelling in Steuercausa

Wien/Gumpoldskirchen - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat in der Steuercausa von Siegfried Wolf Anklage gegen den Unternehmer wegen Bestechung und Bestimmung zum Amtsmissbrauch erhoben. Ebenfalls angeklagt wurden der ehemalige Finanzminister Hans-Jörg Schelling (ÖVP) sowie eine ehemalige Finanzamtsleiterin. Eine entsprechende Anklageschrift sei bereits beim Straflandesgericht Wien eingebracht worden, berichtete die WKStA am Donnerstag in einer Aussendung.

Harvard-Mathematiker Nowak legt ÖAW-Mitgliedschaft zurück

Wien/Washington/New York - Der österreichische Mathematiker Martin Nowak kommt einem möglichen Ausschluss aus der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zuvor und legt seine Mitgliedschaft per sofort zurück. Das teilte die ÖAW, die ein Ethik-Komitee zur Überprüfung der Vorwürfe im Zusammenhang mit dem US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein eingesetzt hat, in einer Aussendung mit. Nowak war zudem wegen seiner Epstein-Verbindung von der US-Eliteuniversität Harvard freigestellt worden.

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red