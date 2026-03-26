Iran übermittelt Antwort auf 15-Punkte-Plan der USA

Teheran/Washington - Der Iran hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim seine Antwort auf den 15-Punkte-Vorschlag der USA für ein Ende des Kriegs in der Golfregion übermittelt. Dies sei in der vergangenen Nacht über Mittelsmänner geschehen, erklärte die Agentur unter Berufung auf eine informierte Quelle. Teheran warte jetzt auf eine Antwort aus Washington. Laut der "informierten Quelle" fordert der Iran ein Ende aller Kampfhandlungen an allen Fronten - und damit auch im Libanon oder im Irak.

Trump: Iran lässt zehn Öltanker durch Straße von Hormuz

Teheran - Der Iran hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zehn Öltanker die Straße von Hormuz passieren lassen. Darunter seien Schiffe unter pakistanischer Flagge gewesen, sagte Trump am Donnerstag bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus. Zugleich wirft er dem Land vor, eine Maut für die Durchfahrt zu erheben. Dies dürfe der Iran eigentlich nicht tun.

Salzburger Festspiele: Hinterhäuser ab sofort beurlaubt

Salzburg - Die Salzburger Festspiele und Intendant Markus Hinterhäuser gehen aufgrund unüberbrückbarer Auffassungsunterschiede und Differenzen ab sofort getrennte Wege. Das ist das Ergebnis einer Besprechung der Anwälte der Festspiele und des Intendanten und seiner Rechtsvertretung, teilte das Festspielkuratorium am Donnerstag in einer Aussendung mit. Beide Seiten verständigten sich darauf, dass Hinterhäuser bis zum Ende seines Vertrages, das ist der 30. September 2026, beurlaubt ist.

Regierung einigt sich auf Erneuerbaren-Beschleunigungsgesetz

Wien - Die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS ist sich bei ihrem neuen Gesetz zum beschleunigten Erneuerbaren-Ausbau (EABG) einig. Gemeinden, die den Ausbau unterstützen, sollen finanziell profitieren. Ländern, die die Ziele verfehlen, drohen hingegen Förderkürzungen bis hin zu Milliardenstrafen. Für den Gesetzesbeschluss im Nationalrat braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Die Grünen zeigten sich am Donnerstag vom Entwurf enttäuscht und sehen "noch ordentlichen Nachbesserungsbedarf".

Anklage gegen Wolf und Schelling in Steuercausa

Wien/Gumpoldskirchen - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat in der Steuercausa von Siegfried Wolf Anklage gegen den Unternehmer wegen Bestechung und Bestimmung zum Amtsmissbrauch erhoben. Ebenfalls angeklagt wurden der ehemalige Finanzminister Hans-Jörg Schelling (ÖVP) sowie eine ehemalige Finanzamtsleiterin. Eine entsprechende Anklageschrift sei bereits beim Straflandesgericht Wien eingebracht worden, berichtete die WKStA am Donnerstag in einer Aussendung.

EU-Parlament billigt 1,8 Mio. Euro-Hilfe für KTM

Brüssel/Mattighofen - 420 vom Motorradhersteller KTM entlassene Arbeitnehmer sollen mit 1,8 Mio. Euro aus Brüssel beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt unterstützt werden: Das EU-Parlament hat am Donnerstag in Brüssel insgesamt 3,7 Mio. Euro Hilfen aus dem Europäischen Globalisierungsanpassungsfonds für Arbeitnehmer (EGF) gebilligt, um 836 Menschen in Österreich und Belgien (Firma Casa) zu unterstützen. Brüssel will Berufsberatung, Unterstützung bei der Jobsuche und Weiterbildung finanzieren.

Eurofighter: Drei Angeklagte von Untreue freigesprochen

Wien - Der Untreue-Prozess rund um die Eurofighter-Causa hat am Donnerstag in Wien mit drei Freisprüchen geendet. Der Tatbestand der Untreue sei auszuschließen gewesen, begründete der Vorsitzende des Schöffensenats die Entscheidung. Letztlich habe das Unternehmen EADS von den Zahlungen profitiert und nur so die Eurofighter-Flugzeuge überhaupt verkaufen können. Die Staatsanwaltschaft meldete Nichtigkeitsbeschwerde an, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

US-Richter lehnt Einstellung des Verfahrens gegen Maduro ab

New York - Der Drogenprozess gegen den gestürzten venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro in den USA wird fortgesetzt. Der Richter lehnte am Donnerstag in New York einen Antrag der Verteidigung auf Einstellung des Verfahrens ab. Maduros Anwälte hatten dies mit der Blockade von Finanzmitteln für die Verteidigung durch die US-Regierung begründet. Der Richter stellte dies jedoch infrage. Maduro und seine ebenfalls angeklagte Ehefrau Cilia Flores erschienen in Gefängniskleidung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red