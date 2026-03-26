Trump verschiebt Ultimatum an den Iran erneut

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat sein Ultimatum an den Iran zur Freigabe der Straße von Hormuz erneut verlängert. Bis zum 6. April um 20.00 Uhr (US-Ostküstenzeit, 7. April 2.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit) werde es keine Angriffe auf iranische Kraftwerke geben, kündigte Trump unter Verweis auf "sehr gute" Gespräche auf der Plattform Truth Social an. Laut Trump bat der Iran um eine Verschiebung. Eigentlich wäre die von Trump gesetzte Frist am kommenden Samstag abgelaufen.

Witkoff sieht Chance auf Deal mit dem Iran

Teheran/Washington - In den Kontakten zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Kriegs gibt es nach Darstellung des US-Sondergesandten Steve Witkoff gute Aussichten auf Erfolg. "Wir haben starke Anzeichen, dass es eine Möglichkeit gibt", sagte Witkoff am Donnerstag in Washington. Zudem bestätigte er die Übermittlung eines 15-Punkte-Plans zur Beilegung des Kriegs an den Iran. Teheran hat laut einem Medienbericht bereits Gegenforderungen gestellt.

Trump: Iran lässt zehn Öltanker durch Straße von Hormuz

Teheran - Der Iran hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zehn Öltanker die Straße von Hormuz passieren lassen. Darunter seien Schiffe unter pakistanischer Flagge gewesen, sagte Trump am Donnerstag bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus. Zugleich wirft er dem Land vor, eine Maut für die Durchfahrt zu erheben. Dies dürfe der Iran eigentlich nicht tun.

G7-Außenminister beraten über Iran-Krieg und Ukraine

Paris - Vor dem Hintergrund anhaltender Angriffe der USA und Israels ringen die G7-Außenminister am Freitag im französischen Vaux-de-Cernay mit ihrem US-Kollegen Marco Rubio um einen Weg heraus aus dem Iran-Krieg. Rubio wird im Gegensatz zu den anderen Außenministern erst zum zweiten Tag der Gespräche (ab 8.45 Uhr) erwartet. Beim Austausch zum Iran soll es nach französischen Angaben auch um den Schutz ziviler Infrastruktur und die Wiedereröffnung von Handelswegen auf See gehen.

Regierung einigt sich auf Erneuerbaren-Beschleunigungsgesetz

Wien - Die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS ist sich bei ihrem neuen Gesetz zum beschleunigten Erneuerbaren-Ausbau (EABG) einig. Gemeinden, die den Ausbau unterstützen, sollen finanziell profitieren. Ländern, die die Ziele verfehlen, drohen hingegen Förderkürzungen bis hin zu Milliardenstrafen. Für den Gesetzesbeschluss im Nationalrat braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Die Grünen zeigten sich am Donnerstag vom Entwurf enttäuscht und sehen "noch ordentlichen Nachbesserungsbedarf".

Anklage gegen Wolf und Schelling in Steuercausa

Wien/Gumpoldskirchen - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat in der Steuercausa von Siegfried Wolf Anklage gegen den Unternehmer wegen Bestechung und Bestimmung zum Amtsmissbrauch erhoben. Ebenfalls angeklagt wurden der ehemalige Finanzminister Hans-Jörg Schelling (ÖVP) sowie eine ehemalige Finanzamtsleiterin. Eine entsprechende Anklageschrift sei bereits beim Straflandesgericht Wien eingebracht worden, berichtete die WKStA am Donnerstag in einer Aussendung.

Salzburger Festspiele: Hinterhäuser ab sofort beurlaubt

Salzburg - Die Salzburger Festspiele und Intendant Markus Hinterhäuser gehen aufgrund unüberbrückbarer Auffassungsunterschiede und Differenzen ab sofort getrennte Wege. Das ist das Ergebnis einer Besprechung der Anwälte der Festspiele und des Intendanten und seiner Rechtsvertretung, teilte das Festspielkuratorium am Donnerstag in einer Aussendung mit. Beide Seiten verständigten sich darauf, dass Hinterhäuser bis zum Ende seines Vertrages, das ist der 30. September 2026, beurlaubt ist.

Maduro wieder vor US-Gericht: Streit um Anwaltskosten

New York - Vor einem Prozess gegen Nicol�s Maduro hat ein US-Richter am Donnerstag in New York die Forderung des abgesetzten venezolanischen Präsidenten nach einer Einstellung des Falls abgewiesen. Maduros Verteidiger wollen erreichen, dass die Anwaltskosten mit venezolanischen Staatsgeldern bezahlt werden, die Staatsanwaltschaft stemmte sich dagegen. Der Richter traf dazu noch keine Entscheidung. Er schloss aber aus, das Verfahren wegen des Streits um die Anwaltskosten fallenzulassen.

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red