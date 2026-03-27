Trump verschiebt Ultimatum an den Iran erneut

Washington/Teheran - Das US-Verteidigungsministerium prüft einem Zeitungsbericht zufolge die Entsendung von bis zu 10.000 zusätzlichen Bodentruppen in den Nahen Osten. Damit solle US-Präsident Donald Trump mehr militärische Optionen erhalten, auch wenn er Friedensgespräche mit der Regierung in Teheran erwäge, berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider aus dem Pentagon. Trump hatte zuvor sein Ultimatum an den Iran zur Freigabe der Straße von Hormuz erneut verlängert.

Israel droht mit Tötung weiterer Führungsfiguren im Iran

Tel Aviv/Teheran - Israels Armee hat nach der Tötung des Marine-Kommandeurs der iranischen Revolutionsgarden, Admiral Aliresa Tangsiri, damit gedroht, weitere wichtige Führungsfiguren im Iran ins Visier zu nehmen. Die Tötungen würden nicht aufhören, sagte Militärsprecher Effie Defrin am Donnerstagabend. "Wir werden weiterhin jeden verfolgen, der Israel bedroht." Aus dem Iran gab es zunächst keine Bestätigung für den Tod des Marine-Kommandeurs.

G7-Außenminister beraten über Iran-Krieg und Ukraine

Paris - Die G7-Länder ringen am Freitag mit ihrem um eine gemeinsame Linie für ein Ende des Iran-Krieges. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul forderte vor den Beratungen in Frankreich von den USA, Europa in ihre Planungen einzubeziehen. US-Außenminister Marco Rubio stellte sich vor seinem Abflug hinter die Kritik von US-Präsident Donald Trump, die NATO-Verbündeten hätten im Krieg mit Iran nicht geholfen, als die USA sie darum gebeten hätten.

Fernandes bei Demo für mehr Opferschutz

Berlin - Zusammen mit Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes haben Tausende Menschen am Donnerstag in Hamburg für mehr Schutz für Opfer sexualisierter Gewalt demonstriert. Die Veranstalter sprachen von 22.000 Teilnehmern, die Polizei von 17.000. "Es reicht! Die Scham muss die Seite wechseln", war auf selbstgemalten Plakaten zu lesen. Die Aktion am Rathausmarkt wurde u.a. von der Klimaaktivistin Luisa Neubauer und der Kolumnistin Alexandra Zykunov unterstützt.

Regierung einigt sich auf Erneuerbaren-Beschleunigungsgesetz

Wien - Die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS ist sich bei ihrem neuen Gesetz zum beschleunigten Erneuerbaren-Ausbau (EABG) einig. Gemeinden, die den Ausbau unterstützen, sollen finanziell profitieren. Ländern, die die Ziele verfehlen, drohen hingegen Förderkürzungen bis hin zu Milliardenstrafen. Für den Gesetzesbeschluss im Nationalrat braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Die Grünen zeigten sich am Donnerstag vom Entwurf enttäuscht und sehen "noch ordentlichen Nachbesserungsbedarf".

Billige Online-Ware: EU führt neue Bearbeitungsgebühr ein

Brüssel - Im Kampf gegen die Flut kleiner Pakete aus Onlinekäufen aus Drittstaaten führt die EU eine neue Bearbeitungsgebühr ein. Ab 1. November soll die neue Abgabe für jedes im Internet bestellte und in die EU eingeführte Produkt gelten und von den nationalen Behörden erhoben werden. Darauf einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Länder am Donnerstag in Brüssel, wie beide mitteilten. Die Bearbeitungsgebühr kommt zusätzlich zu geplanten neuen Zollgebühren.

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red