USA prüft Entsendung von 10.000 Soldaten in den Nahen Osten

Washington/Teheran - Das US-Verteidigungsministerium prüft einem Zeitungsbericht zufolge die Entsendung von bis zu 10.000 zusätzlichen Bodentruppen in den Nahen Osten. Damit solle US-Präsident Donald Trump mehr militärische Optionen erhalten, auch wenn er Friedensgespräche mit der Regierung in Teheran erwäge, berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider aus dem Pentagon. Trump hatte zuvor sein Ultimatum an den Iran zur Freigabe der Straße von Hormuz erneut verlängert.

Israel greift Raketenproduktionsstätten im Iran an

Teheran/Tel Aviv - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht erneut Ziele im Iran angegriffen. Ins Visier seien dabei unter anderem Produktionsstätten für ballistische Raketen, Raketenlager und Raketenabschussrampen genommen worden, teilte das israelische Militär am Freitag mit. Angriffe habe es unter anderem in der iranischen Hauptstadt Teheran gegeben. Ziel sei es, den iranischen Beschuss auf Israel einzuschränken.

G7-Außenminister beraten über Iran-Krieg und Ukraine

Paris - Die G7-Länder ringen am Freitag um eine gemeinsame Linie für ein Ende des Iran-Krieges. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul forderte vor den Beratungen in Frankreich von den USA, Europa in ihre Planungen einzubeziehen. US-Außenminister Marco Rubio stellte sich vor seinem Abflug hinter die Kritik von US-Präsident Donald Trump, die NATO-Verbündeten hätten im Krieg mit Iran nicht geholfen, als die USA sie darum gebeten hätten.

Iran-Krieg wirft auch Schatten auf Tourismus in Österreich

Wien - Der Krieg im Nahen Osten hinterlässt auch Spuren im heimischen Tourismus. Bei den arabischen Urlauberinnen und Urlaubern sowie bei Gästen aus Israel und Fernost ist es laut Österreichischer Hotelvereinigung (ÖHV) bereits zu ersten Stornos gekommen. Bei diesen Reisenden sind normalerweise vor allem Wien, Salzburg und auch Tirol beliebt - mit starken regionalen Unterschieden. Ein Hotspot für arabische Reisende ist beispielsweise Zell am See.

Zahlreiche Sturmschäden und Unfälle in Österreich

Eisenstadt/Klagenfurt/Wien - Der Wintereinbruch hat in der Nacht auf Freitag im Burgenland, in Kärnten und der Steiermark für Probleme gesorgt. Während im Burgenland rund 100 Feuerwehreinsätze verzeichnet wurden, waren in Kärnten wegen Schäden an Stromleitungen rund 4.500 Haushalte ohne Strom. Hier gab es sogar Brände wegen umgestürzter Bäume, teilten die zuständigen Feuerwehren mit. Etwa 2.000 steirische Haushalte waren Freitagfrüh ebenfalls ohne Elektrizität.

Befreiter Buckelwal vor deutscher Küste auf Kurs aus Bucht

Timmendorfer Strand - Der vor Timmendorfer Strand an der deutschen Ostsee-Küste gestrandete Buckelwal hat sich in der Nacht auf Freitag mit Hilfe einer gegrabenen Rinne von der Sandbank gelöst. Er schwimmt auf Kurs hinaus aus der Lübecker Bucht. Dies sagte Stephanie Groß vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW). Eine Kollegin von ihr sei in einem Schlauchboot direkt neben dem etwa zwölf bis 15 Meter langen Meeressäuger.

Billige Online-Ware: EU führt neue Bearbeitungsgebühr ein

Brüssel - Im Kampf gegen die Flut kleiner Pakete aus Onlinekäufen aus Drittstaaten führt die EU eine neue Bearbeitungsgebühr ein. Ab 1. November soll die neue Abgabe für jedes im Internet bestellte und in die EU eingeführte Produkt gelten und von den nationalen Behörden erhoben werden. Darauf einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Länder am Donnerstag in Brüssel, wie beide mitteilten. Die Bearbeitungsgebühr kommt zusätzlich zu geplanten neuen Zollgebühren.

Livetickerverbot im Postenschacherprozess Gesprächsthema

Linz - Noch sind nicht alle Zeugen im Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in Linz gehört. Am Freitag, dem elften Prozesstag, wird es einmal mehr darum gehen, was der "Flurfunk" vor der Besetzung des Vorstands für das Finanzamt Braunau verbreitete. Das zuletzt ausgesprochene Livetickerverbot sorgte schon zu Beginn für Gesprächsstoff. Wöginger will am Freitag erneut eine Erklärung abgeben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red