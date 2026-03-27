USA prüft Entsendung von 10.000 Soldaten in den Nahen Osten

Washington/Teheran - Das US-Verteidigungsministerium prüft einem Zeitungsbericht zufolge die Entsendung von bis zu 10.000 zusätzlichen Bodentruppen in den Nahen Osten. Damit solle US-Präsident Donald Trump mehr militärische Optionen erhalten, auch wenn er Friedensgespräche mit der Regierung in Teheran erwäge, berichtet das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider aus dem Pentagon. Trump hatte zuvor sein Ultimatum an den Iran zur Freigabe der Straße von Hormuz erneut verlängert.

G7-Außenminister beraten über Iran-Krieg und Ukraine

Paris - Die G7-Länder ringen am Freitag um eine gemeinsame Linie für ein Ende des Iran-Krieges. US-Außenminister Marc Rubio kam dafür erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs mit seinen G7-Kollegen persönlich zusammen. Rubio traf Freitagvormittag am Tagungsort in der Nähe von Paris ein, wie ein AFP-Reporter berichtete. Unter den Verbündeten der USA wuchs zuletzt das Unverständnis angesichts der US-Politik im Nahen Osten.

Iran-Krieg wirft auch Schatten auf Tourismus in Österreich

Wien - Der Krieg im Nahen Osten hinterlässt auch Spuren im heimischen Tourismus. Bei den arabischen Urlauberinnen und Urlaubern sowie bei Gästen aus Israel und Fernost ist es laut Österreichischer Hotelvereinigung (ÖHV) bereits zu ersten Stornos gekommen. Bei diesen Reisenden sind normalerweise vor allem Wien, Salzburg und auch Tirol beliebt - mit starken regionalen Unterschieden. Ein Hotspot für arabische Reisende ist beispielsweise Zell am See.

Israel greift Raketenproduktionsstätten im Iran an

Teheran/Tel Aviv - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht erneut Ziele im Iran angegriffen. Ins Visier seien dabei unter anderem Produktionsstätten für ballistische Raketen, Raketenlager und Raketenabschussrampen genommen worden, teilte das israelische Militär am Freitag mit. Angriffe habe es unter anderem in der iranischen Hauptstadt Teheran gegeben. Ziel sei es, den iranischen Beschuss auf Israel einzuschränken.

Social-Media-Verbot bis 14, weniger Latein an Oberstufen fix

Wien - Nach zähem Ringen hat die Bundesregierung sich am Freitag auf die Einführung eines Social-Media-Verbots bis 14 Jahre und die umstrittene Reform der Lehrpläne an den AHS-Oberstufen geeinigt. Diese sieht ab 2027/28 für Jugendliche mehr Unterricht zu Medienkompetenz und Demokratie sowie zum Umgang mit KI vor. Im Gegenzug wird bei den Lateinstunden gekürzt, wenn auch nach Protest nicht so stark wie ursprünglich von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) geplant.

Livetickerverbot im Postenschacherprozess aufgehoben

Linz - Der Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in Linz hat am Freitag mit einer Wendung begonnen: Das in den letzten Tagen vielkritisierte Verbot von Livetickern wurde von der Richterin wieder aufgehoben. Am Programm stehen an diesem elften Prozesstag mehrere Zeugeneinvernahmen. Inhaltlich soll es noch einmal darum gehen, was der "Flurfunk" vor der Besetzung des Vorstandes für das Finanzamt Braunau verbreitete.

Befreiter Buckelwal vor deutscher Küste auf Kurs aus Bucht

Timmendorfer Strand - Der vor Timmendorfer Strand an der deutschen Ostsee-Küste gestrandete Buckelwal hat sich in der Nacht auf Freitag mit Hilfe einer gegrabenen Rinne von der Sandbank gelöst. Er schwimmt auf Kurs hinaus aus der Lübecker Bucht. Dies sagte Stephanie Groß vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW). Eine Kollegin von ihr sei in einem Schlauchboot direkt neben dem etwa zwölf bis 15 Meter langen Meeressäuger.

Zahlreiche Sturmschäden und Unfälle in Österreich

Eisenstadt/Klagenfurt/Wien - Der Wintereinbruch hat in der Nacht auf Freitag im Burgenland, in Kärnten und der Steiermark für Probleme gesorgt. Während im Burgenland rund 100 Feuerwehreinsätze verzeichnet wurden, waren in Kärnten wegen Schäden an Stromleitungen rund 4.500 Haushalte ohne Strom. Hier gab es sogar Brände wegen umgestürzter Bäume, teilten die zuständigen Feuerwehren mit. Etwa 2.000 steirische Haushalte waren Freitagfrüh ebenfalls ohne Elektrizität.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red