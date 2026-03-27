Israel: Angriffe auf den Iran werden ausgeweitet

Washington/Teheran - Israel kündigt die Ausweitung seiner Angriffe auf den Iran an. Es würden weitere Ziele und Bereiche ins Visier genommen, die dem Iran beim Bau und Betrieb von Waffen dienen, und die sich gegen die israelische Zivilbevölkerung richten, sagt Verteidigungsminister Israel Katz. Der Iran werde "einen hohen Preis" zahlen. Unterdessen hat der Iran Schiffen die Fahrt durch die Straße von Hormuz verwehrt.

Postenschacher-Causa: "Bürgermeister nicht das Gelbe vom Ei"

Linz - Der Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in Linz hat am Freitag mit einer Wendung begonnen: Das Verbot von Livetickern wurde von der Richterin wieder aufgehoben. Inhaltlich ging es am elften Prozesstag zunächst vor allem um die Qualifikation des von den Angeklagten angeblich für den Vorstand für das Finanzamt (FA) Braunau "gepushten" ÖVP-Bürgermeisters - dieser sei "fachlich nicht das Gelbe vom Ei gewesen", meinte ein Zeuge.

Altbauer im Mühlviertel von Stier getötet

Rohrbach - Ein 64-Jähriger ist Freitagfrüh auf einem Bauernhof im Bezirk Rohrbach von einem Stier angegriffen und tödlich verletzt worden. Der Altbauer hatte am Betrieb seines Sohnes Stallarbeiten durchgeführt, als es zu der Attacke kam. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass der Notarzt nur mehr den Tod feststellen konnte, berichtete die Polizei.

Zahlreiche Sturmschäden und Unfälle in Österreich

Eisenstadt/Klagenfurt/Wien - Der Wintereinbruch hat am Freitag im Burgenland, in Kärnten und der Steiermark für Probleme gesorgt. Während im Burgenland rund 200 Feuerwehreinsätze verzeichnet wurden, waren in Kärnten wegen Schäden an Stromleitungen rund 4.500 Haushalte ohne Strom. Hier gab es sogar Brände wegen umgestürzter Bäume, teilten die zuständigen Feuerwehren mit. Etwa 2.000 steirische Haushalte waren Freitagfrüh ebenfalls ohne Elektrizität.

Gesundheitsreformfonds läutet laut Schumann "Trendwende" ein

Wien - Mit zusätzlichen 500 Millionen Euro im Jahr will die Regierung ab jetzt Reformen im Gesundheitssystem umsetzen - geplant ist eine Stärkung der niedergelassenen Versorgung, der Prävention und der Digitalisierung. Die Verordnung für den Gesundheitsreformfonds, aus dem die Mittel stammen, hat Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Freitag unterschrieben. Bei einer Pressekonferenz betonte die Ministerin, der Fonds sei der "Beginn einer Trendwende" im Gesundheitssystem.

Putin soll Oligarchen um Spenden für Staat gebeten haben

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin drängt Medienberichten zufolge Oligarchen zu Beiträgen für den angeschlagenen Staatshaushalt. Damit sollen die Staatsfinanzen angesichts der hohen Kosten für den Krieg in der Ukraine stabilisiert werden, wie die Zeitung "Financial Times" und das Online-Portal "The Bell" berichteten. Putin wolle demnach weiterkämpfen, bis Russland die übrigen Gebiete in der ostukrainischen Donbass-Region eingenommen habe. Der Kreml dementierte das.

Stadt Rom führt Rauchverbot an Stränden ein

Rom - Italien positioniert sich als eines der Länder mit den strengsten Rauchverboten. Die Gemeinde Rom führt ab dem 1. April ein komplettes Rauchverbot an seinen Stränden ein. Ziel ist der Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt. Dieselbe Maßnahme führen ab 1. April unter Androhung von hohen Geldstrafen einige Städte an der Adria ein.

Trump-Unterschrift bald auch auf Dollarscheinen

Washington - US-Präsident Donald Trump mag es, seinen Namen an möglichst vielen Stellen zu verewigen. Demnächst nun soll seine Unterschrift Dollarnoten zieren, wie das US-Finanzministerium bekannt gab. Anlässlich des 250. Geburtstags der USA sollen erstmals Dollarnoten gedruckt werden, die die Signatur eines amtierenden Präsidenten zeigen. Auch die Unterschrift von Ressortleiter Scott Bessent werde zu sehen sein, hieß es.

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red