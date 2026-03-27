Israel: Angriffe auf den Iran werden ausgeweitet

Washington/Teheran - Israel kündigt die Ausweitung seiner Angriffe auf den Iran an. Es würden weitere Ziele und Bereiche ins Visier genommen, die dem Iran beim Bau und Betrieb von Waffen dienen, und die sich gegen die israelische Zivilbevölkerung richten, sagt Verteidigungsminister Israel Katz. Der Iran werde "einen hohen Preis" zahlen. Unterdessen hat der Iran Schiffen die Fahrt durch die Straße von Hormuz verwehrt.

Social-Media-Verbot bis 14, weniger Latein an Oberstufen fix

Wien - Nach zähem Ringen hat die Bundesregierung sich am Freitag auf die Einführung eines Social-Media-Verbots bis 14 Jahre und die umstrittene Reform der Lehrpläne an den AHS-Oberstufen geeinigt. Diese sieht ab 2027/28 für Jugendliche mehr Unterricht zu Medienkompetenz und Demokratie sowie zum Umgang mit KI vor. Im Gegenzug wird bei den Lateinstunden gekürzt, wenn auch nach Protest nicht so stark wie ursprünglich von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) geplant.

Postenschacher-Causa: "Bürgermeister nicht das Gelbe vom Ei"

Linz - Der Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in Linz hat am Freitag mit einer Wendung begonnen: Das Verbot von Livetickern wurde von der Richterin wieder aufgehoben. Inhaltlich ging es am elften Prozesstag zunächst vor allem um die Qualifikation des von den Angeklagten angeblich für den Vorstand für das Finanzamt (FA) Braunau "gepushten" ÖVP-Bürgermeisters - dieser sei "fachlich nicht das Gelbe vom Ei gewesen", meinte ein Zeuge.

Zahlreiche Sturmschäden und Unfälle in Österreich

Eisenstadt/Klagenfurt/Wien - Der Wintereinbruch hat am Freitag im Burgenland, in Kärnten und der Steiermark für Probleme gesorgt. Während im Burgenland rund 200 Feuerwehreinsätze verzeichnet wurden, waren in Kärnten wegen Schäden an Stromleitungen rund 4.500 Haushalte ohne Strom, bis Nachmittag sank die Zahl auf 800. Hier gab es sogar Brände wegen umgestürzter Bäume, teilten die zuständigen Feuerwehren mit. Etwa 2.000 steirische Haushalte waren Freitagfrüh ebenfalls ohne Elektrizität.

Altbauer im Mühlviertel von Stier getötet

Rohrbach - Ein 64-Jähriger ist Freitagfrüh auf einem Bauernhof im Bezirk Rohrbach von einem Stier angegriffen und tödlich verletzt worden. Der Altbauer hatte am Betrieb seines Sohnes Stallarbeiten durchgeführt, als es zu der Attacke kam. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass der Notarzt nur mehr den Tod feststellen konnte, berichtete die Polizei.

Michelangelos "Jüngstes Gericht" wieder zu besichtigen

Vatikanstadt - Das "Jüngste Gericht" von Michelangelo strahlt wieder: Die Restaurierungsarbeiten, die am 1. Februar mit dem Aufbau eines Gerüsts in der Sixtinischen Kapelle begonnen hatten, sind beendet. Dabei wurde eine Art weißlicher Schleier von der bemalten Oberfläche entfernt. Dieser feine Belag, der mit bloßem Auge kaum sichtbar war, hatte die schillernden Farbtöne Michelangelos getrübt und das kraftvolle Hell-Dunkel des Werks abgeschwächt.

Teilbedingte Haft nach Missbrauch von bewusstlosem Bargast

Wien - Am Freitag ist ein Barkeeper in Wien zu einer teilbedingten Haftstrafe verurteilt worden, weil er im Oktober 2025 einen bewusstlosen Gast sexuell missbraucht hat. Der 40-jährige Lokalbesucher hatte eine tödliche Mischung aus Alkohol, Drogen und Medikamenten intus und ist in der Folge verstorben. Erst am Morgen hatte der Barkeeper die Rettung gerufen. Vom Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung sind der Barkeeper sowie zwei weitere Lokalgäste jedoch freigesprochen worden.

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red