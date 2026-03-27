Israel: Angriffe auf den Iran werden ausgeweitet

Washington/Teheran - Israel kündigt die Ausweitung seiner Angriffe auf den Iran an. Es würden weitere Ziele und Bereiche ins Visier genommen, die dem Iran beim Bau und Betrieb von Waffen dienen, und die sich gegen die israelische Zivilbevölkerung richten, sagt Verteidigungsminister Israel Katz. Der Iran werde "einen hohen Preis" zahlen. Unterdessen hat der Iran Schiffen die Fahrt durch die Straße von Hormuz verwehrt.

US-israelische Angriffe auf iranische Atomanlagen

Teheran - Bei einem Angriff der USA und Israels im Zentrum des Iran ist nach Angaben der iranischen Staatsmedien ein Schwerwasserreaktor und eine Uran-Aufbereitungsanlage getroffen worden. Die Atomanlage in Khondab sei in zwei Wellen angegriffen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Fars am Freitag unter Berufung auf die Verwaltung der Provinz Markasi. Es habe keine Verletzten gegeben, auch Radioaktivität sei nicht ausgetreten.

Postenschacher-Causa: "Bürgermeister nicht das Gelbe vom Ei"

Linz - Der Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in Linz hat am Freitag mit einer Wendung begonnen: Das Verbot von Livetickern wurde von der Richterin wieder aufgehoben. Inhaltlich ging es am elften Prozesstag zunächst vor allem um die Qualifikation des von den Angeklagten angeblich für den Vorstand für das Finanzamt (FA) Braunau "gepushten" ÖVP-Bürgermeisters - dieser sei "fachlich nicht das Gelbe vom Ei gewesen", meinte ein Zeuge.

Social-Media-Verbot bis 14, weniger Latein an Oberstufen fix

Wien - Nach zähem Ringen hat die Bundesregierung sich am Freitag auf die Einführung eines Social-Media-Verbots bis 14 Jahre und die umstrittene Reform der Lehrpläne an den AHS-Oberstufen geeinigt. Diese sieht ab 2027/28 für Jugendliche mehr Unterricht zu Medienkompetenz und Demokratie sowie zum Umgang mit KI vor. Im Gegenzug wird bei den Lateinstunden gekürzt, wenn auch nach Protest nicht so stark wie ursprünglich von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) geplant.

Zahlreiche Sturmschäden und Unfälle in Österreich

Eisenstadt/Klagenfurt/Wien - Der Wintereinbruch hat am Freitag im Burgenland, in Kärnten und der Steiermark für Probleme gesorgt. Während im Burgenland rund 200 Feuerwehreinsätze verzeichnet wurden, waren in Kärnten wegen Schäden an Stromleitungen rund 4.500 Haushalte ohne Strom, bis Nachmittag sank die Zahl auf 800. Hier gab es sogar Brände wegen umgestürzter Bäume, teilten die zuständigen Feuerwehren mit. Etwa 2.000 steirische Haushalte waren Freitagfrüh ebenfalls ohne Elektrizität.

Anfangsverdacht bei Ermittlungen gegen Ulmen

Itzehoe - Im Fall der von der Schauspielerin Collien Fernandes erhobenen Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen sieht die Staatsanwaltschaft Itzehoe in Deutschland einen Anfangsverdacht gegen Ulmen. Die Auswertung der Berichterstattung des Magazins "Spiegel" über den Fall habe zu einer Bejahung des Anfangsverdachts geführt, erklärte die Ermittlungsbehörde am Freitag. Strafrechtlich gehe es um den Vorwurf der Nachstellung.

Gesundheitsreformfonds läutet laut Schumann "Trendwende" ein

Wien - Mit zusätzlichen 500 Millionen Euro im Jahr will die Regierung ab jetzt Reformen im Gesundheitssystem umsetzen - geplant ist eine Stärkung der niedergelassenen Versorgung, der Prävention und der Digitalisierung. Die Verordnung für den Gesundheitsreformfonds, aus dem die Mittel stammen, hat Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Freitag unterschrieben. Bei einer Pressekonferenz betonte die Ministerin, der Fonds sei der "Beginn einer Trendwende" im Gesundheitssystem.

Projekt für straffällige Kinder laut Stadt Wien erfolgreich

Wien - In Wien ist vor einem halben Jahr das Projekt "Orientierungshilfe" gestartet worden. Dabei werden Minderjährige unterstützt, die als sogenannte Intensivtäter gelten. Eine erste Bilanz fällt positiv aus, wie Jugendstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) am Freitag berichtete. Die Anzahl der strafbaren Handlungen ist zurückgegangen, wurde betont. Betreut werden derzeit insgesamt 14 Kinder. Ihnen stehen professionell ausgebildete Personen als "Buddies" zur Seite.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red