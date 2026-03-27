Postenschacher-Causa: "Bürgermeister nicht das Gelbe vom Ei"

Linz - Der elfte Verhandlungstag im Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte in Linz hat am Freitag mit der Aufhebung des viel diskutierten Livetickerverbots begonnen. Inhaltlich ging es um die Qualifikation des von den Angeklagten angeblich für den Vorstand für das Finanzamt (FA) Braunau "gepushten" ÖVP-Bürgermeisters - dieser sei "fachlich nicht das Gelbe vom Ei gewesen", meinte ein Zeuge. Die Urteilsverkündung wurde auf 4. Mai verschoben.

Social-Media-Verbot bis 14, weniger Latein an Oberstufen fix

Wien - Nach zähem Ringen hat die Bundesregierung sich am Freitag auf die Einführung eines Social-Media-Verbots bis 14 Jahre und die umstrittene Reform der Lehrpläne an den AHS-Oberstufen geeinigt. Diese sieht ab 2027/28 für Jugendliche mehr Unterricht zu Medienkompetenz und Demokratie sowie zum Umgang mit KI vor. Im Gegenzug wird bei den Lateinstunden gekürzt, wenn auch nach Protest nicht so stark wie ursprünglich von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) geplant.

US-israelische Angriffe auf iranische Atomanlagen

Teheran - Bei einem Angriff der USA und Israels im Zentrum des Iran ist nach Angaben von Behörden und iranischen Staatsmedien ein Schwerwasserreaktor und eine Uran-Aufbereitungsanlage getroffen worden. Die Atomanlage in Khondab sei in zwei Wellen angegriffen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Fars am Freitag unter Berufung auf die Verwaltung der Provinz Markasi. Es habe keine Verletzten gegeben, auch Radioaktivität sei nicht ausgetreten.

Trump streicht Firmen mit Gleichstellungsprogrammen Aufträge

Washington - Auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump sollen Firmen mit Gleichstellungsprogrammen künftig keine Regierungsaufträge mehr erhalten. Trump unterzeichnete am Donnerstag (Ortszeit) ein Dekret, das in 30 Tagen in Kraft tritt, also Ende April. Der Präsident behauptete, Vorgaben für Gleichstellung und Inklusion (DEI) trieben die Kosten für Arbeitgeber in die Höhe, und diese gäben sie dann an die Regierung weiter.

Drogenlabore in Niederösterreich und Wien ausgehoben

Furth a.d. Triesting /Wien - In Furth an der Triesting (Bezirk Baden) und in Wien sind zwei Drogenlabore ausgehoben worden. Sichergestellt wurden größere Mengen an Suchtmitteln, Chemikalien und Utensilien sowie zwei als gestohlen gemeldete Faustfeuerwaffen, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit. Zwei Verdächtige im Alter von 39 und 42 Jahren sowie eine 51-jährige Polin wurden festgenommen. Das Trio war nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.

Projekt für straffällige Kinder laut Stadt Wien erfolgreich

Wien - In Wien ist vor einem halben Jahr das Projekt "Orientierungshilfe" gestartet worden. Dabei werden Minderjährige unterstützt, die als sogenannte Intensivtäter gelten. Eine erste Bilanz fällt positiv aus, wie Jugendstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) am Freitag berichtete. Die Anzahl der strafbaren Handlungen ist zurückgegangen, wurde betont. Betreut werden derzeit insgesamt 14 Kinder. Ihnen stehen professionell ausgebildete Personen als "Buddies" zur Seite.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red